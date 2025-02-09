台南運河畔在春節與元宵節期間迎來熱鬧非凡的「如魚得水～跟著魚頭君來台南走春」活動。知名觀光吉祥物「魚頭君」以大型水上氣偶的形式現身運河，不僅象徵「遇水則發」、「年年有餘」，也為新春增添濃厚年味。此次展期至2月12日元宵節結束，現場還特別設置創意拍攝裝置，讓遊客能夠與「魚頭君」合影打卡，留下美好回憶。此外，民眾還有機會參加「魚頭君春節年年有餘福袋抽獎活動」，贏取限量精美禮品。



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台南市長黃偉哲表示，台南作為台灣的文化古都，春節期間吸引大量遊客前來感受傳統文化與品嚐美食。今年9天春節連假期間，台南旅遊人次突破千萬，旅宿業住房率更高達九成。為了讓民眾享受獨特的春節氛圍，觀旅局特別在安平運河設置「魚頭君」大型氣偶展，打造別具特色的水上藝術裝置，讓遊客感受與眾不同的運河之旅。他也呼籲大家把握最後展期，趁著元宵節前來台南遊玩，並參與抽獎活動，把「魚頭君」的好運氣帶回家。



觀旅局長林國華表示，「魚頭君春節年年有餘福袋抽獎活動」將於2月20日抽出10位幸運得主。參加方式相當簡單，只要在「台南旅遊」粉絲專頁的指定貼文內，上傳與魚頭君的合照，留言「台南魚頭君如魚得水」，並推薦一道台南美食或景點，即可參加抽獎。福袋內含魚頭君造型頸枕、棒球款布偶、雙面漁夫帽、icash 2.0、布書套、口罩掛繩及手札等多樣精美好禮。此外，為了讓遊客拍出更多趣味照片，觀旅局還特別設置了「最佳釣點」大型釣竿裝置，讓民眾能夠以KUSO方式拍攝「釣起魚頭君」，象徵「釣起一整年的好運」。此次活動吸引許多遊客在「台南旅遊」粉絲專頁踴躍參與，不僅分享與魚頭君的創意合照，還推薦心目中最愛的台南美食與景點。其中，熱門美食包括虱目魚羹、王氏魚皮、蝦仁飯、牛肉湯、虱目魚粥與鱔魚意麵等，而推薦的旅遊景點則涵蓋赤崁樓、神農街、虎頭埤風景區、奇美博物館、台南美術館、漁光島、花園夜市、大東夜市等，甚至還有民眾推薦參觀月津港燈節與龍崎光節空山祭。這些留言不僅展現台南的豐富觀光魅力，也讓更多人透過網路交流發掘值得造訪的特色美食與景點。除了魚頭君活動，台南2月元宵節期間還有一系列精彩活動。2月8日晚間，土城鹿耳門聖母廟將舉行盛大的高空煙火秀，而新營波光節於當晚開幕，展至3月16日。2月11日至12日的鹽水蜂炮更將帶來震撼的250座炮城。此外，2025月津港燈節、龍崎光節「焰土新生」、左鎮燈會將持續展至2月16日，而府城普濟燈會則至3月1日，府城成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展則將持續至3月2日。民眾可把握這波元宵節慶，規劃一場結合光影藝術、傳統文化與美食探索的台南之旅。目前「魚頭君」展覽每日亮燈時間為17:00至22:00，地點位於台南市中西區環河街運河河畔，鄰近廣8廣場。歡迎民眾前來拍照打卡，感受台南濃厚的新春氛圍，並透過社群分享這份年節喜悅。更多活動詳情可至2025台南行春網站、台南旅遊官網或「台南旅遊」粉絲專頁查詢，並追蹤魚頭君的IG帳號，掌握最新活動資訊。

如魚得水～跟著魚頭君來臺南走春

地點：中西區環河街運河河畔(臨近廣8廣場)

日期︰114年1月21日(二)至2日12日(三)

亮燈時間：每日17:00-22:00

相關連結：

台南旅遊臉書魚頭君抽獎連結 https://reurl.cc/Q5GaL0

魚頭君IG https://www.instagram.com/sababoy_tainan/