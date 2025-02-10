女僕裝恐龍！超萌插畫角色「恐龍的房間」這次特別與三創KIRABASE合作，打造期間限定咖啡廳。超可愛胖胖恐龍換上女僕造型，恐龍的好友們則變成可愛餐點，跟粉絲們一起享受下午茶。即日起到期間限定的「恐龍の魔法部屋期間限定主題店」，可以享受聯名餐點、買恐龍周邊，點餐還有特典「小卡、杯墊、餐墊」免費帶走收藏，粉絲準時訂位先衝。



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▲▼恐龍的房間X KIRABASE 合作快閃咖啡廳，必拍恐龍打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



恐龍の魔法部屋期間限定主題店

「恐龍的房間」恐龍の魔法部屋期間限定主題店自即日起至3/14期間限定登場，在KIRABASE三創基地門市換上超萌恐龍主題佈景，呼應咖啡廳主題。在聯名餐點上，推出主餐墨西哥烤雞、三明治總會，甜點巧克力甜甜圈、藍色棉花糖的波士頓派，飲品則同樣有藍色系的漂浮藍莓飲、藍柑菊氣泡飲，以及草莓牛奶、黑糖鮮奶茶等飲品。▲▼恐龍的房間X KIRABASE 合作快閃咖啡廳，恐龍聯名餐點及特典 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，只要消費合作餐點、飲品都能免費獲得限定特典。內用免費送獨家餐墊紙、恐龍收藏卡，消費餐點送隨機餐插牌、指定飲品則贈送隨機紙杯墊。粉絲們還可以用50元加購合作限定胸章，同時在KIRABASE三創基地也能買到「恐龍的房間」多款周邊小物，如恐龍玩偶、盲卡包、吊飾等，粉絲一定要手刀衝打卡。▲▼恐龍的房間X KIRABASE 合作快閃咖啡廳，餐點特典收藏攻略 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025年1月18日-2025年3月14日

活動地點：KIRABASE三創基地（台北市中正區市民大道三段2號8樓）

預約連結：https://reurl.cc/Wx7j87



恐龍の魔法部屋期間限定主題店 特典收藏攻略

1、消費合作指定餐點，即可獲得餐墊紙1張(全1款，不可累贈，以人頭計算)

2、消費合作指定餐點，即可獲得隨機餐插牌1張(全4款，可累贈)

3、消費合作指定飲品，即可獲得隨機紙杯墊1張（全6款，可累贈）

4、來店消費合作餐飲，並拍照打卡tag「恐龍的房間」與「KIRABASE」官方粉絲專頁，可隨機獲得精美明信片1張（全4款）

5、消費指定餐點、或完成預約並來店消費，即可獲得指定精美收藏卡1張（全6+2款）

6、凡來店消費「恐龍的房間」餐飲，加價50元即可選購胸章1個（全8款，可累贈）



▲▼恐龍の魔法部屋期間限定主題店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

