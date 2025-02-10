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巧克力控的市集回來了！超過50間 「黑金派對」就在台北免費逛。

2025燈會攻略 巧克力 市集 黑金派對 more
2025-02-10 13:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：黑金派對
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

巧克力控等到了！全台最大巧克力盛會「黑金派對」將於 2/21~2/23強勢回歸台北，今年以「奇幻可可冒險工廠」為主題，結合蒸汽龐克風格，帶領巧克力迷們探索各種奢華可可滋味。超過 50 間國內外品牌將共襄盛舉，推出限定巧克力、甜點、咖啡及酒飲，還有現場互動遊戲，號召巧克力控來體驗沉浸式的巧克力冒險。此外，更祭出歐洲來回機票等精美大獎，巧克力控千萬別錯過這場年度美食盛宴。

▲▼台北巧克力市集「2025黑金派對」就在台北新光三越 A9/ 黑金派對 提供、WalkerLand窩客島整理



「黑金派對」今年集結來自世界各地的頂級巧克力品牌，讓巧克力控一次品味最精緻的可可工藝。義大利「AMEDEI Tuscany」、法國「Hasnaâ Chocolate Taiwan」及「CLUIZEL 柯茲巧克力」等歐洲精品品牌，將帶來最純粹的巧克力享受。
▲▼台北2025黑金派對邀請國外人氣巧克力品牌快閃/ 黑金派對 提供、WalkerLand窩客島整理


近年來台灣巧克力品牌也在國際上發光發熱，包括榮獲國際大獎的「Cona’s 妮娜巧克力」、「Feeling 18 巧克力工房」及「MoonDeer 月鹿小徑」，運用本土可可結合創新技術，展現台灣獨有的可可風味。此外，還能品嚐來自遠東香格里拉飯店的紅寶石巧克力，感受第四種巧克力的獨特魅力。

▲▼台北巧克力市集「2025黑金派對」有Cona’s 妮娜巧克力、Feeling 18 巧克力工房等台灣品牌/ 黑金派對 提供、WalkerLand窩客島整理


除了巧克力，這次活動更網羅各大甜點品牌，讓甜點控一次滿足。人氣法式甜點名店「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」、擅長義式手工冰淇淋的「Old Bridge 義式冰淇淋」，以及人氣軟餅乾品牌「豆莢」，都將推出黑金派對限定商品。日法結合的「栗栗專門店 KURI KURI DESSERT」更是話題度超高，台灣水果塔專門店「Ponpie」則運用當季水果打造絕妙層次，讓巧克力的風味更加多元。

▲▼台北2025黑金派對也和多家人氣甜點店推出巧克力甜點/ 黑金派對 提供、WalkerLand窩客島整理


現場除了能夠品嚐世界級巧克力與甜點，還能參與「黑金小可可的工廠出班打卡」及「工廠的神秘寶藏」等趣味遊戲，只要闖關成功，就有機會獲得長榮航空歐洲來回機票、奢華巧克力禮盒及限定美食等豐富大獎。這場結合美食、藝術與遊戲的巧克力盛宴，即將於 2 月 21 日開幕，可可愛好者務必準時朝聖，沉浸在濃郁香醇的巧克力奇幻世界。

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▲▼台北2025黑金派對現場規劃各種活動/ 黑金派對 提供、WalkerLand窩客島整理


 

台北巧克力市集 2025黑金派對

活動時間：2025/2/21~2/23
活動地點：台北新光三越 A9

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