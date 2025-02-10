星巴克買一送一連喝3天！春天將至，星巴克再度迎來夢幻櫻花季，推出限定櫻花草莓系列飲品，以粉嫩花季為靈感，搭配酸甜草莓打造春季限定美味體驗。今年主打「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」兩款全新飲品，並同步換上滿滿櫻花元素的外帶杯，讓每一口都充滿春日浪漫氛圍。即日起至2月14日，星禮程會員消費指定櫻花飲品可獲得額外星星獎勵。
▲▼星巴克買一送一，再推新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
主打的「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」，將酸甜的草莓星冰樂與綿密的紅豆米布丁完美結合，帶來多層次的細緻口感。頂部鮮奶油上更撒上粉嫩的櫻花風味麻糬丁，讓人每一口都能感受到櫻花飄落的夢幻感。這款飲品不僅視覺吸睛，口感上更是將紅豆與草莓的經典搭配發揮到極致，喜愛甜點系飲品的粉絲絕對不能錯過。
▲▼星巴克「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」有加料咀嚼控要喝/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
另一款「櫻花風味草莓抹茶那堤」，則是將酸甜的草莓醬與牛奶完美融合，再加上濃郁的抹茶液，帶來絕妙的平衡風味。其中添加的櫻花風味麻糬丁，讓整體多了Q彈的咀嚼感，在口中彷彿春天悄然綻放。既能滿足抹茶控，也讓喜愛櫻花甜點的人擁有雙重享受。此外，星巴克同步推出春季限定櫻花外帶杯，勢必再掀打卡風潮。
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▲▼星巴克「櫻花風味草莓抹茶那堤」加了Q彈麻糬丁/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克 櫻花草莓飲料新品
活動時間：2025/2/12上市
品項：
草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂 Tall$170、Grande$190、Venti$210
櫻花風味草莓抹茶那堤 Tall$180、Grande$195、Venti$210
星巴克 草莓季飲料優惠
2/12-2/14 星禮程會員購買指定櫻花飲品 送3顆星/杯（可累計）
2/12-2/14 每日11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有買一送一優惠。