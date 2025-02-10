星巴克買一送一連喝3天！春天將至，星巴克再度迎來夢幻櫻花季，推出限定櫻花草莓系列飲品，以粉嫩花季為靈感，搭配酸甜草莓打造春季限定美味體驗。今年主打「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」兩款全新飲品，並同步換上滿滿櫻花元素的外帶杯，讓每一口都充滿春日浪漫氛圍。即日起至2月14日，星禮程會員消費指定櫻花飲品可獲得額外星星獎勵。



▲▼星巴克買一送一，再推新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克 櫻花草莓飲料新品

活動時間：2025/2/12上市

品項：

草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂 Tall$170、Grande$190、Venti$210

櫻花風味草莓抹茶那堤 Tall$180、Grande$195、Venti$210



星巴克 草莓季飲料優惠

2/12-2/14 星禮程會員購買指定櫻花飲品 送3顆星/杯（可累計）

2/12-2/14 每日11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有買一送一優惠。