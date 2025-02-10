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星巴克續杯5折優惠！再推5大新甜點「草莓奶酪 芋泥布蕾千層」領軍。

2025燈會攻略 星巴克 續杯 優惠 more
2025-02-10 20:09:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：星巴克
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星巴克就是寵粉，內用續杯全品項飲料5折！一直是星巴克鐵粉最愛的「續杯優惠」，在今年強勢升級從原本的七折升級為五折優惠，等於最便宜美式小杯第二杯才40元就有，讓你在星巴克坐一整天也不怕花大錢。此外，也推出五款全新甜點，有草莓奶酪、芋泥布蕾千層薄餅等，打造最療癒的下午茶時光。

▲星巴克內用續杯5折優惠，再推5款新甜點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

為了回饋長期愛戴星巴克的鐵粉，將於2/12起，將內用續杯優惠調整成5折，全品項飲品皆適用，無論是喜歡經典咖啡、那堤，還是螞蟻人最愛的星冰樂，又或是想要嚐鮮喝新品，只要是內用通通都可以享有續杯5折優惠。

▲星巴克內用續杯5折優惠，全品項都有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克最新甜點推薦，首先登場的是結合檸檬與荔枝的雙重果香「檸檬荔香蛋糕」，濃郁的檸檬磅蛋糕作為基底，夾入柔滑的荔枝慕斯，表層則抹上酸甜的檸檬奶霜，清新又不膩口。若喜歡酸甜滋味的話，還有「草莓奶酪」，原味奶酪滑順濃郁，搭配底層帶有草莓果粒的果醬，酸甜交織。

▲星巴克甜點推薦「檸檬荔香蛋糕」、「草莓奶酪」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


濃郁系甜點則是推薦「栗子提拉米蘇」，融合馬斯卡邦乳酪與栗子丁，再搭配浸潤咖啡酒糖液的手指餅乾，層次細膩，最後撒上巧克力碎與栗子丁，增添口感與香氣。另一款是芋頭控不能錯過的「芋泥布蕾千層薄餅」，內餡夾入芋頭丁與香甜芋泥，再加上一層滑順的布蕾，每一口都能感受到綿密與Q彈的雙重口感。「抹茶可麗露」則是抹茶迷的必吃選擇，注入滑順抹茶奶餡，甜而不膩，尾韻帶有淡雅茶香。

推薦閱讀：3天星巴克買一送一！星巴克「草莓星冰樂 草莓抹茶」加Ｑ彈麻糬丁必喝。

▲星巴克甜點推薦「栗子提拉米蘇」、「芋泥布蕾千層薄餅」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

 

星巴克 內用續杯5折

活動時間：2025/2/12起
活動內容：內用續杯全飲品5折
 

星巴克春季甜點

檸檬荔香蛋糕 $130
芋泥布蕾千層薄餅 $170
栗子提拉米蘇 $170
草莓奶酪 $75
抹茶可麗露 $65

 

 

 

 

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