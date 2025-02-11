全家早餐新選擇，先吃「沈早俱樂部」三明治！為了因應全台中小學開學，全家再度和「沈早俱樂部」聯名推出全新三明治，3款新口味三明治有「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」，無論是甜食、鹹口都有，若搭配指定飲料整套才59元，讓大家早餐吃得飽、吃得好，滿足大小朋友的早餐時光。



▲▼全家x沈早俱樂部聯名三明治共推出三款口味/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家x沈早俱樂部聯名

品項：

海鹽花生可可三明治 39元

草莓奶油三明治 42元

蛋蛋嘉年華三明治（02/19 開賣）45元

優惠：餐餐超值配享指定飲料合購59元。



全家唐老鴨燈籠免費送

活動時間：2025/2/7 - 2/12

活動內容：指定商品單筆消費滿288元，免費贈唐老鴨系列燈籠乙個(不累贈、共兩款-著色款或愛心款、隨機贈送)，數量有限，送完為止。



全家元宵湯圓優惠

活動時間：即日起至3/4，14款湯圓2件8折、3件75折。