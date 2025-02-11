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全家早餐新聯名！草莓三明治+飲料只要59元，再送元宵唐老鴨燈籠。

2025燈會攻略 全家 早餐 聯名 more
2025-02-11 07:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家早餐新選擇，先吃「沈早俱樂部」三明治！為了因應全台中小學開學，全家再度和「沈早俱樂部」聯名推出全新三明治，3款新口味三明治有「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」，無論是甜食、鹹口都有，若搭配指定飲料整套才59元，讓大家早餐吃得飽、吃得好，滿足大小朋友的早餐時光。

▲▼全家x沈早俱樂部聯名三明治共推出三款口味/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家這次攜手「沈早俱樂部」推出三款人氣三明治，讓經典口味走進超商，帶來更便利的享受。「海鹽花生可可三明治」將濃郁海鹽花生醬與苦甜可可醬結合，鹹甜交錯口感豐富；「草莓奶油三明治」選用酸甜草莓醬與鹹味奶油塊，加熱後奶油微融，讓甜美風味更上一層樓；「蛋蛋嘉年華三明治」則以糖心蛋、蛋沙拉與古早味肉鬆搭配，鹹香滑順。三款新品皆可搭配指定飲品，以59元超值價購入，是開學與上班族早餐的新選擇。

▲▼全家早餐新選擇，搭飲料59元一組/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理


除了早餐優惠，全家也為元宵節準備了14款精選湯圓，包括芝麻、流沙、阿華田包餡等多種口味，即日起至3/4享有2件8折、3件75折的折扣，讓寒冬裡多一份暖心享受。今年更結合情人節元素，推出限量唐老鴨愛心造型燈籠，只要在全家消費滿288元，即可免費獲得，分為著色款與愛心款，讓大小朋友能夠DIY發揮創意，為節慶增添趣味與浪漫氛圍。

推薦閱讀：星巴克續杯5折優惠！再推5大新甜點「草莓奶酪 芋泥布蕾千層」領軍。
▲▼全家元宵湯圓優惠，滿額再送唐老鴨燈籠/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



 

全家x沈早俱樂部聯名

品項：
海鹽花生可可三明治 39元
草莓奶油三明治 42元
蛋蛋嘉年華三明治（02/19 開賣）45元
優惠：餐餐超值配享指定飲料合購59元。
 

全家唐老鴨燈籠免費送

活動時間：2025/2/7 - 2/12
活動內容：指定商品單筆消費滿288元，免費贈唐老鴨系列燈籠乙個(不累贈、共兩款-著色款或愛心款、隨機贈送)，數量有限，送完為止。
 

全家元宵湯圓優惠

活動時間：即日起至3/4，14款湯圓2件8折、3件75折。

 

 

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