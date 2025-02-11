家樂福草莓季買起來！看準草莓季、搭上情人節氛圍，家樂福這次特別推出「莓好情人節」活動，集結超過百款草莓限定商品、以及超過20款新品，不論是草莓零食、草莓咖啡、草莓啤酒，或是草莓烘焙糕點，草莓控通通能吃到。在2/18前，家樂福還推出指定草莓商品買1送1、第二件5折等優惠，草莓控現在就推著購物車去掃貨。



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▲▼家樂福2025草莓季「莓好情人節」草莓甜點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



家樂福2025草莓季「莓好情人節」推薦商品

為了讓人方便隨時隨地大吃草莓，家樂福今年特別增集結多款草莓主題零食、巧克力、沖泡飲品到酒類。其中特別推薦草莓口味「飛燕煉乳米餅」、粉嫩系「貓小睡草莓煉乳麻花捲」，還有超涮嘴「KitK草莓威化」都適合放在家裡、辦公室隨時開吃。此外更推薦「雀巢草莓拿鐵」活動期間享買1送1。連酒類也有「金色三麥鮮果草莓啤酒、臺虎精釀甜梅花花」讓粉絲草莓通通喝起來。▲▼家樂福2025草莓季，草莓零食 草莓咖啡推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理不只草莓零食，家樂福今年的季節限定的草莓烘焙糕點選擇更多，包含經典款新鮮草莓千層蛋糕、超澎湃的草莓寶盒，都是每年草莓控的必買清單。今年家樂福新推出雙莓巧心麵包、草莓巴斯克乳酪蛋糕、草莓乳酪塔1等，搭配當季大湖草莓，酸甜口感層次豐富。還有世界麵包大師王鵬傑推出的草莓乳酪麵包，草莓控不能錯過。▲▼家樂福草莓季，草莓烘焙點心推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理這次家樂福也滿足草莓甜點控，能在家樂福買到療癒系「草莓大福」一個50元、四入190元，Q彈外皮包著萬丹紅豆餡與新鮮草莓，甜而不膩。草莓丹麥、草莓墨西哥麵包、草莓奶酪等，都是本次草莓季新品，通通百元有找，讓草莓控一整桌擺滿開吃。▲▼家樂福草莓季，草莓甜點推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

飛燕煉乳米餅：特價119元

貓小睡草莓煉乳麻花捲：69元

KitK草莓威化：二件240元

雀巢草莓拿鐵：186元買1送1

金色三麥鮮果草莓啤酒：二件166元

臺虎精釀甜梅花花：二件176元

新鮮草莓千層蛋糕：285元

草莓寶盒：270元

雙莓巧心麵包：65元

草莓巴斯克乳酪蛋糕：315元

草莓乳酪塔：160元（2入）

草莓乳酪麵包（王鵬傑師傅特製）：75元

草莓大福：50元（1個）/ 190元（4入）

草莓丹麥：75元

草莓墨西哥：55元

草莓奶酪：145元（2入)