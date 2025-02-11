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家樂福草莓季買一送一！家樂福草莓飲料 草莓甜點20款新品，草莓季優惠攻略。

2025燈會攻略 家樂福 草莓季 草莓 more
2025-02-11 12:04:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：家樂福
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編輯 張人尹

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家樂福草莓季買起來！看準草莓季、搭上情人節氛圍，家樂福這次特別推出「莓好情人節」活動，集結超過百款草莓限定商品、以及超過20款新品，不論是草莓零食、草莓咖啡、草莓啤酒，或是草莓烘焙糕點，草莓控通通能吃到。在2/18前，家樂福還推出指定草莓商品買1送1、第二件5折等優惠，草莓控現在就推著購物車去掃貨。

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家樂福 莓好時光 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼家樂福2025草莓季「莓好情人節」草莓甜點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供
家樂福 莓好時光 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



為了讓人方便隨時隨地大吃草莓，家樂福今年特別增集結多款草莓主題零食、巧克力、沖泡飲品到酒類。其中特別推薦草莓口味「飛燕煉乳米餅」、粉嫩系「貓小睡草莓煉乳麻花捲」，還有超涮嘴「KitK草莓威化」都適合放在家裡、辦公室隨時開吃。此外更推薦「雀巢草莓拿鐵」活動期間享買1送1。連酒類也有「金色三麥鮮果草莓啤酒、臺虎精釀甜梅花花」讓粉絲草莓通通喝起來。

▲▼家樂福2025草莓季，草莓零食 草莓咖啡推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理


不只草莓零食，家樂福今年的季節限定的草莓烘焙糕點選擇更多，包含經典款新鮮草莓千層蛋糕、超澎湃的草莓寶盒，都是每年草莓控的必買清單。今年家樂福新推出雙莓巧心麵包、草莓巴斯克乳酪蛋糕、草莓乳酪塔1等，搭配當季大湖草莓，酸甜口感層次豐富。還有世界麵包大師王鵬傑推出的草莓乳酪麵包，草莓控不能錯過。

▲▼家樂福草莓季，草莓烘焙點心推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理


這次家樂福也滿足草莓甜點控，能在家樂福買到療癒系「草莓大福」一個50元、四入190元，Q彈外皮包著萬丹紅豆餡與新鮮草莓，甜而不膩。草莓丹麥、草莓墨西哥麵包、草莓奶酪等，都是本次草莓季新品，通通百元有找，讓草莓控一整桌擺滿開吃。

▲▼家樂福草莓季，草莓甜點推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
家樂福 莓好時光 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

家樂福2025草莓季「莓好情人節」推薦商品

飛燕煉乳米餅：特價119元
貓小睡草莓煉乳麻花捲：69元
KitK草莓威化：二件240元
雀巢草莓拿鐵：186元買1送1
金色三麥鮮果草莓啤酒：二件166元
臺虎精釀甜梅花花：二件176元
新鮮草莓千層蛋糕：285元
草莓寶盒：270元
雙莓巧心麵包：65元
草莓巴斯克乳酪蛋糕：315元
草莓乳酪塔：160元（2入）
草莓乳酪麵包（王鵬傑師傅特製）：75元
草莓大福：50元（1個）/ 190元（4入）
草莓丹麥：75元
草莓墨西哥：55元
草莓奶酪：145元（2入)

 

 

 

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