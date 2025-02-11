雙月油飯免費吃！台北人都一定吃過經典養生湯品「雙月」，在青島東路上的創始店這次整修重新回歸，在裝潢上、設備上都大翻新，並且重新供應創始店獨家的「雙月油飯」讓粉絲們不怕再也吃不到。為了慶祝開幕，雙月創始店連續三天、限量推出「雙月油飯免費吃」限定活動，不管是老朋友、新粉絲，這次通通要準時衝。



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▲▼雙月創始店重新開幕優惠：雙月油飯免費吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



雙月創始店

雙月食品主打養生湯品「雞湯、蛤蜊湯、鱸魚湯」等，加上招牌「吹風滷味」、人氣必吃拌麵「愛恨椒芝麵」，經營14年來收服許多粉絲。原先「雙月創始店」因為門市老舊，一度決定熄燈，但是在4個月以來經過粉絲不斷敲碗，最終決定整間門市「砍掉重練」，斥資千萬重新裝修後，在2/13起於原址正式回歸。▲▼雙月創始店重新開幕，青島東路雙月食品門市 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝重新回歸的「雙月創始店」在設備上升級，用餐空間裝潢也翻新。粉絲們又能在同樣的地點品嚐到雙月必喝的澎派系湯品「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯、干貝燉雞腿湯、蛤蜊燉雞腿湯」等。特別的是，獨家「雙月油飯」更只在創始店吃得到，製作過程從糯米泡製到拌炒蝦米、豬肉、香菇，每個細節都講究，上餐前再淋上辣醬，更維持35元超高CP值，粉絲們熟悉的滋味。▲▼雙月創始店重新開幕，雙月必吃餐點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了慶祝開幕，雙月創始店在2/13-2/15連續三天推出油飯免費吃活動，只要在活動期間內到「雙月創始店」用餐，就免費送一碗經典雙月油飯。活動期間內每日限量上午、下午各120碗，每人限領一碗。不管你是雙月的死忠鐵粉，或是剛被圈粉要嚐鮮，都趁優惠衝起來。▲▼雙月創始店重新開幕優惠，雙月油飯3天免費吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

重新開幕日期：2025/02/13

地址：台北市中正區青島東路6之2號



雙月創始店 重新開幕優惠

活動期間：2025/02/13-02/15

活動內容：活動期間內到雙月創始店用餐，每人可免費領取一碗經典雙月油飯。

注意事項：每日限量上午、下午各120碗，每人限領一碗。