雲林排隊美食「日日興羊肉爐」冬天暖胃必吃！這邊以新鮮現宰羊肉，和濃郁湯頭吸引無數饕客前往，這邊不論平日或假日總是座無虛席；雖然說地處稍微偏遠，不過餐廳旁邊還有附設停車場超方便，讓開車前來的顧客能夠輕鬆用餐，現在就趕緊一起來看看吧。



▲▼雲林排隊美食「日日興羊肉爐」冬天暖胃必吃！這邊以新鮮現宰羊肉，和濃郁湯頭吸引無數饕客前往 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



雲林排隊美食 日日興羊肉爐

雲林美食「日日興羊肉爐」地點位在雲林與嘉義的交界處，位在台一線上面，靠近石龜車站；雖然地點稍微偏遠，但仍吸引大批饕客特地驅車前往。店內空間寬敞，設有多張大圓桌，適合家庭聚餐或朋友聚會；不過也因為用餐時間排隊人潮眾多，所以建議提前到場，避免久候。推薦閱讀： 台南必吃炒飯！新營美食「阿翔蚵仔煎」煎虱目魚肚必點，新營人稱：鏘鏘鏘炒飯。

▲▼雲林美食「日日興羊肉爐」店內空間寬敞，旁邊還有附設停車場超方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這邊的羊肉爐以現宰羊肉為最大特色，肉質鮮嫩無羊騷味，搭配以中藥和羊骨慢熬數小時的湯頭，味道濃郁，令人一口接一口。店內主打「帶皮五花羊肉」和「清瘦羊肉」，前者油脂適中，口感彈牙，後者則適合喜愛瘦肉的顧客。此外，還有羊皮、羊頭肉等多種不同部位，可以選擇熱炒或是涮入鍋中享用。▲▼雲林美食「日日興羊肉爐」羊肉爐以現宰羊肉為最大特色，肉質鮮嫩無羊騷味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝搭配羊肉爐的「羊油麵線」更是店內的必點配菜，Q彈細緻的麵線，拌上香濃羊油與油蔥酥，滋味濃郁卻不膩口。而喜愛蔬菜的顧客則可以加點「高麗菜」或「白蘿蔔」，讓湯頭更添甘甜風味。此外，最重要的靈魂醬料是桌上這罐「豆瓣醬」，鹹香搭配羊肉的Q彈，整餐吃下來完全沒有羊騷味，超級過癮。▲▼雲林美食「日日興羊肉爐」搭配以中藥和羊骨慢熬數小時的湯頭，味道濃郁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「日日興羊肉爐」以優質羊肉和傳統熬製湯頭，贏得眾多老饕的好評。尤其在冬季，來上一鍋熱騰騰的羊肉爐，不僅暖胃也暖心，難怪成為雲林地區必吃的排隊美食。無論是與家人共享，或是與朋友聚餐，這裡都是絕佳的選擇，建議用餐時間提早抵達，才會等候過久。▲▼雲林美食「日日興羊肉爐」最重要的靈魂醬料是桌上這罐「豆瓣醬」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：雲林縣大埤鄉延平路三段590號

營業時間：10:00–21:30

雲林排隊美食 日日興羊肉爐 推薦菜單

推薦菜單：帶皮五花羊肉 $450、清瘦羊肉 $500、羊皮 $100、羊頭肉 $150、羊油麵線 $30、高麗菜 $50