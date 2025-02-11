日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）一直以來都是親子家庭與樂高迷的天堂，今年春天更迎來期間限定的「樂高樂園®春季慶祝派對」，活動將於3/14至5/11熱鬧登場。這場春季特別活動以迎接新學期與成長祝福為主題，透過豐富的樂高®積木體驗、創意互動遊戲、新增拍攝區域，以及限定美食與周邊商品，讓每位來訪的遊客都能享受一場精彩的春季冒險。



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▲日本樂高樂園®2025春季慶祝派對開跑！全新體驗 限定商品一次看 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理



日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」這次活動特別規劃了六大體驗區，讓大人與小孩都能沈浸在樂高®的奇幻世界中。其中最受矚目的亮點之一便是「世界遺產樂高®模型」，這些模型以樂高®積木打造，栩栩如生地呈現全球知名世界遺產的壯麗風貌，細緻的拼砌工藝令人讚嘆。▲熱愛動手創作的遊客則可以參與「建造花園」，運用樂高®積木拼砌出專屬自己的花朵，創造獨特的春日回憶 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理熱愛動手創作的遊客則可以參與「建造花園」，運用樂高®積木拼砌出專屬自己的花朵，創造獨特的春日回憶。此外，「巨大樂高®積木池」將讓孩子們盡情發揮想像力，自由拼砌各種造型，而「飛馳遙控車」則提供樂高®科技系列的獨特體驗，讓遊客可以親自操作並享受遙控樂高車競速的樂趣。「滑動拼圖」則是考驗思維邏輯的挑戰區，透過不同難度的拼圖遊戲，增添更多互動樂趣。▲「飛馳遙控車」則提供樂高®科技系列的獨特體驗，讓遊客可以親自操作並享受遙控樂高車競速的樂趣 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理除了豐富的遊玩體驗，這次活動還帶來全新升級的拍攝景點。日本樂高樂園®內的明星園區「迷你樂園」一直以來都是遊客拍照打卡的熱門區域，園內以超過1,000萬塊樂高®積木還原日本各大知名城市的景觀，讓人彷彿走進縮小版的真實世界。去年廣受好評的「東京區」拍攝區，今年更進一步新增「大阪區」，遊客可以在這裡與大阪知名景點合影，拍出宛如巨人漫步於微縮世界的趣味照片，絕對是社群平台上的吸睛亮點。▲日本樂高樂園®內的明星園區「迷你樂園」一直以來都是遊客拍照打卡的熱門區域 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理為了讓來訪的孩子們感受到滿滿的祝福，樂園的工作人員也特別準備了驚喜活動。活動期間，遊客將有機會獲得「朋友貼紙」，這些貼紙由工作人員親手寫上祝福語，贈送給每一位來訪的小朋友，象徵對他們新學期的美好祝願。此外，樂高®迷人偶交換活動同步展開，遊客可以攜帶自己的樂高®人偶，與樂園內的工作人員交換限量版迷你樂高®人偶，讓收藏更加豐富，為這趟旅程增添更多驚喜。▲活動期間，遊客將有機會獲得「朋友貼紙」，這些貼紙由工作人員親手寫上祝福語，贈送給每一位來訪的小朋友 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理除了遊戲與體驗活動，樂高®迷們最關注的限定商品與美食也將在春季活動中登場。樂園特別推出一系列僅在活動期間販售的專屬商品，包括兒童購物用品套組、手錶、彩色T恤等，讓遊客可以帶回樂高®世界的獨家紀念品。「世界美食餐車」這次也推出全新第三彈，提供來自世界各地的特色料理，包括丹麥的丹麥麵包杯蛋糕、英國炸魚薯條、德國熱狗堡等，讓遊客在遊玩之餘，也能享受來自世界各地的美食饗宴，帶來一場味蕾環遊世界的驚喜體驗。▲「世界美食餐車」這次也推出全新第三彈，提供來自世界各地的特色料理 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理對於希望完整體驗樂高®樂園魅力的遊客來說，「日本樂高樂園®酒店」則是最推薦的住宿選擇。這間位於樂園正門前的主題酒店，從建築外觀到內部裝潢皆以樂高®積木元素設計，讓人一踏入便彷彿置身樂高®世界。酒店內設有五種不同主題的房型，包括「樂高®旋風忍者®」主題房等，每間房間內皆配備兒童專屬雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子，以及可以自由拼砌樂高®積木的兒童遊戲區，讓小朋友在住宿期間也能享受無限創意與樂趣。此外，館內還設有適合親子同樂的設施，如水深60公分的室內兒童水上樂園，以及溫馨的家庭餐廳，確保一家大小都能擁有愉快舒適的住宿體驗。▲「樂高®旋風忍者®」主題房等，每間房間內皆配備兒童專屬雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理這場「樂高樂園®春季慶祝派對」不僅提供了多元的樂高®體驗與活動，還結合了限定版人偶交換、新登場的迷你樂園大阪區、春季限定美食與周邊商品，為親子家庭與樂高迷打造一場獨一無二的春日盛會。如果計畫近期前往日本旅行，這場充滿創意與歡樂的樂高®春日派對絕對不容錯過，現在就開始安排你的名古屋之旅，體驗這場令人期待的春季慶典吧。▲對於希望完整體驗樂高®樂園魅力的遊客來說，「日本樂高樂園®酒店」則是最推薦的住宿選擇 / 日本樂高樂園®度假村提供、WalkerLand窩客島整理

日本樂高樂園®春季限定活動完整列表（2025年3月14日～5月11日）

樂高®世界遺產模型展

這次的春季活動特別展出以樂高®積木打造的世界遺產模型，透過細緻的拼砌技術，重現世界各地的知名建築與文化遺產。遊客將能近距離欣賞樂高®工藝的精妙之處，並了解這些世界遺產的歷史與特色。這些壯觀的模型不僅是樂高迷的最愛，也是親子共學的好機會，讓孩子們在遊玩中增長見聞。

建造花園

在這個充滿春天氣息的活動區，遊客可以使用樂高®積木拼砌屬於自己的花朵，創造獨一無二的春日作品。園區內將提供多種顏色與形狀的樂高®積木，讓每位參與者都能發揮創意，拼出獨特的花卉設計，象徵春天的生機勃勃。完成後，遊客還可以帶著自己的樂高®花朵合影留念，留下難忘的春日記憶。

巨大樂高®積木池

這個專為孩子們打造的巨大積木池，提供數千塊大型樂高®積木，讓孩子們自由發揮想像力，建造各種創意作品。無論是拼砌小型建築、打造夢幻交通工具，還是與朋友合作完成大型樂高®雕塑，這個區域都將帶給孩子們無限的樂趣與挑戰。這也是最受親子家庭歡迎的體驗之一，適合全家一起參與。

飛馳遙控車

這項活動讓遊客可以親手操作樂高®科技系列的遙控車，體驗速度與創造的結合。遊客可以透過遙控裝置，操作樂高®賽車在特製賽道上奔馳，感受動態樂高®的獨特魅力。這項活動不僅考驗操作技巧，也讓人感受到樂高®積木在機械與科技領域的應用，非常適合喜愛挑戰與競速的遊客參與。

滑動拼圖挑戰

這項活動提供不同難度等級的樂高®滑動拼圖，考驗遊客的邏輯思維與手眼協調能力。遊客需要透過移動積木拼圖的方式，將圖案完整還原，過程中充滿挑戰與樂趣。這不僅是一個寓教於樂的遊戲，也適合作為親子互動的小挑戰，讓大小朋友一同動腦解謎，享受拼圖帶來的成就感。

迷你樂園全新大阪區

日本樂高樂園®內的「迷你樂園」是園內最受歡迎的區域之一，這裡使用超過1,000萬塊樂高®積木，重現日本多個著名觀光地。今年春季活動期間，樂園特別新增「大阪區」，讓遊客能夠在微縮版的大阪景點中拍攝趣味照片。透過特別的攝影角度，遊客可以拍出彷彿自己變成「巨人」的搞笑合影，為旅程增添更多樂趣。

朋友貼紙祝福活動

為了讓來訪的孩子們感受到滿滿的祝福，樂園特別推出「朋友貼紙」活動。樂園的工作人員將親手寫上祝福語，並贈送給來園的孩子們，象徵對他們成長的祝福與鼓勵。這項活動充滿溫馨氛圍，希望能帶給小朋友們美好的回憶，也讓家長感受到樂高®樂園對親子體驗的用心。

樂高®迷你人偶交換

這次春季活動也開放了限量版樂高®迷你人偶交換活動。遊客可以攜帶自己擁有的樂高®迷你人偶，前往指定地點與樂園內的工作人員進行交換，有機會獲得限量版的迷你人偶部件。這項活動不僅增加了收藏的樂趣，也讓遊客可以帶回獨特的樂高®紀念品，是樂高迷絕對不能錯過的體驗。

世界美食餐車（第三彈）

樂高樂園®的「世界美食餐車」今年春季活動將推出第三彈，提供來自世界各地的特色美食。這次的餐點包含丹麥的丹麥麵包杯蛋糕、英國的炸魚薯條、德國的熱狗堡等多種異國料理。遊客在享受樂高®樂園的同時，也能品嚐來自不同國家的美味，讓旅程更添風味。不論是想要品嚐經典的歐洲街頭小吃，還是尋找新奇的異國料理，這次的世界美食餐車都能滿足味蕾。

春季限定周邊商品販售

這次活動期間，樂高樂園®也推出多款春季限定周邊商品，讓遊客能夠帶回獨一無二的紀念品。其中包含兒童專屬的購物用品套組、手錶、彩色T恤等，適合樂高迷收藏或送給親朋好友。這些商品僅限活動期間販售，對於熱愛樂高®的遊客來說，是難得的收藏機會，千萬不要錯過。