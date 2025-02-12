不知道去哪，就到IKEA逛逛、吃美食！一年一度IKEA卡友日將在2/13登場，全台門市除了嘉義店之外，當天上千款家飾品現貨全面95折，同時也公布去年「2024年度五星好評家飾TOP 5」排行榜，讓大家輕鬆挑選高CP值好物。而大家最愛的IKEA美食部分也祭出草莓季和異國料理新品，下班就到IKEA走走。



▲▼IKEA美食草莓季、異國料理新品，卡友日再推家飾品95折/ IKEA 提供、WalkerLand窩客島整理



IKEA卡友日優惠

IKEA卡友日的最大亮點，就是千款家飾現貨95折優惠，無論是想找收納神器，還是提升居家舒適度，都能用超值價格帶回家。今年特別推薦「五星好評家飾TOP 5」，包括「KLUBBSPORRE人體工學枕」，記憶泡棉貼合頭頸，幫助提升睡眠品質；「GOSIG GOLDEN填充玩具」則是IKEA超人氣黃金獵犬玩偶；「SAMLA收納盒」擁有透明設計與防塵蓋，讓居家收納更有條理。▲▼IKEA五星好評家飾TOP 5推薦「KLUBBSPORRE人體工學枕」、「SAMLA收納盒」/ IKEA 提供、WalkerLand窩客島整理「IKEA 365+保鮮盒系列」提供玻璃、塑膠及不鏽鋼三種材質，滿足不同存放需求；最後是高CP值的「SPRUTTIG衣架」，一組10個只要59元，輕薄好用又不占空間。這些人氣商品不只深受消費者好評，在卡友日當天更能用更划算的價格入手，錯過就要再等一年。▲▼IKEA五星好評家飾TOP 5推薦「SPRUTTIG衣架」、「IKEA 365+保鮮盒系列」/ IKEA 提供、WalkerLand窩客島整理除了購物優惠，IKEA也準備了豐富的春日美食新品，首推期間限定的草莓季甜點，「草莓菲達起司沙拉」結合鹹香的菲達起司與新鮮草莓，搭配核桃增添層次感，酸甜爽口；「草莓杯子蛋糕」則是綿密蛋糕體搭配草莓奶霜，口感細緻又濃郁；經典的「草莓霜淇淋」重磅回歸，濃厚果香與起司的結合帶來層次豐富的滋味。此外，還有浪漫的「草莓鬆餅」，酥軟口感搭配酸甜草莓醬，讓人一試成主顧。▲▼IKEA草莓甜點、草莓霜淇淋/ IKEA 提供、WalkerLand窩客島整理如果想來點異國鹹食，IKEA本季也端上全新菜色。「瑪莎拉咖哩羊」運用印度經典香料，搭配燉煮入味的鮮嫩羊肉，可搭配口袋餅一同享用；「烤味噌雞腿排飯」則選用厚實雞腿，經過味噌醬油醃製後高溫烘烤，外皮焦香、肉質鮮嫩多汁，搭配日式和風飯更添風味。還有卡友優惠價159元「雙菇核桃白醬義大利麵」CP值超高別錯過。推薦閱讀： 草莓飲料推薦！麻古茶坊「2款草莓飲料」回歸，草莓控每年都喝。 ▲▼IKEA美食新品推薦「瑪莎拉咖哩羊、烤味噌雞腿排飯」/ IKEA 提供、WalkerLand窩客島整理

活動內容：2025/2/13 當天IKEA卡友日，千款家飾現貨95折。



IKEA美食新品

期間限定：2025/02/13-2025/04/30

品項、售價：

草莓菲達起司沙拉 $149

草莓杯子蛋糕 $65

草莓霜淇淋 $20

草莓鬆餅 $65

瑪莎拉咖哩羊 卡友價$319，原價$359

烤味噌雞腿排飯 $220

香檸醬脆雞 $65

雙菇核桃白醬義大利麵 $180（2/13卡友日限定優惠價$159）

蔬菜漢堡排飯 $129

