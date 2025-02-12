士林人賞花去！對於台北人來說，賞花不用上陽明山也能欣賞到各種花海，其中作為士林人後花園的「士林官邸」一年四季都有不同花卉盛開，讓台北人週末踏青有好去處。現如今，2025士林官邸鬱金香將在2/13~2/23盛大登場，規劃8大展區結合世界各地的愛情文化故事，打造大型裝置藝術讓大家以繽紛的鬱金香花海為背景拍出各種美照。



▲▼台北賞花景點推薦「2025士林官邸鬱金香展」/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



2025士林官邸鬱金香展

今年2025士林官邸鬱金香展以「愛的遇藝」為主題，種植13萬株鬱金香，不僅展示來自荷蘭與日本的鬱金香，更結合荷蘭、日本、土耳其與義大利等地特色，設計出融合藝術與文化的賞花體驗。這次8個展區中有「愛在荷蘭」打造 9 米高風車、木鞋與鬱金香花燈，帶來荷蘭經典浪漫；「情定礪波」則融合日本礪波市的格子風車、鳥居與鯉魚旗，搭配當地特有鬱金香品種，展現獨特日式風情。▲▼2025士林官邸鬱金香展規劃八大展區/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理「相戀土耳其」以阿拉丁神燈與魔毯為靈感，讓人彷彿穿越童話故事；「邂逅義大利」則帶來茱麗葉之家、馬車與婚禮殿堂等經典愛情場景，營造義大利的浪漫氛圍。此外，兩大花海展區「LOVE」與「Vive la vie」，透過色彩繽紛的鬱金香與藝術裝置，打造視覺震撼與沉浸式賞花體驗。在「詩情花意」展區搭配西方愛情名言，增添浪漫感。八角亭的「看見花開」展區，則透過水墨、雕塑與裝置藝術，表達愛與親情的情感層次。▲▼2025士林官邸鬱金香展種植13萬株繽紛鬱金香/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理除了浪漫花海與異國風情，也安排互動活動，2/13、2/14下午1點至2點，在「情定礪波」展區寫下繪馬願望，即有機會獲得來自日本礪波市的良緣御守；每日下午 4 點到 6 點的「愛的特搜挑戰」，邀請大家在展區內尋找隱藏的愛心裝置，拍照打卡即可換取特約店家優惠券與精美贈品。此外，美食市集與文創市集也將進駐，提供花卉主題商品與在地特色美食，在賞花之餘，也能品味美食，選購特色伴手禮。推薦閱讀： 2025元宵燈會免費拍！13個燈會「寶可夢燈會 咖波燈會」領軍，就連最醜美主燈也有。 ▲▼2025士林官邸鬱金香展也有市集、打卡送好禮等活動/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

活動地點：士林官邸公園

展出日期：2 月 13 日 至 2 月 23 日

開放時間：

戶外園區 08:00 - 19:00

室內展館 08:30 - 17:00



期間限定活動：

1、2/13、2/14 13:00-14:00 「寫繪馬送御守」活動。

2、每日 16:00-18:00 「愛的特搜挑戰」