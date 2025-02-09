2025全台燈會一次收錄！ 元宵節除了吃元宵，還要賞花燈、猜燈謎才算是有過節氛圍，這次窩客島特別整理13個全台特色燈會，從可以搭捷運就到的台北燈節、新北燈會和2025台灣燈會在桃園的寶可夢，又或是中南部的南投咖波燈會、台南月津港、屏東燈節等13場燈會。不管是療癒系角色、遊戲主題，還是浪漫水上燈景，每一場都超吸睛，直接列入打卡清單，趁著燈會限定時間，一起感受最美的元宵燈海，拍好拍滿不留遺憾。



▲▼2025元宵燈會必拍推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



2025台北燈節先到西門町拍

2025台北燈節就在西門町免費拍！一年一度的台北燈節於即日起至2/16再度回歸，規劃四大展區閃耀台北西區，讓大家輕鬆出遊賞燈，感受最熱鬧的年節氛圍。今年2025台北燈節不僅有震撼燈光秀，還有音樂演出、互動燈組、日本藝術家合作展覽等豐富內容，從北門、中華路到西門町，處處都有亮點。快約上親朋好友，漫步燈海之中，拍美照、吃美食，把握這場最具年味的燈光盛宴。



全文報導：西門町拍燈會！最美台北燈節「主燈秀展演、4大燈區」免費拍美照。



▲▼2025台北燈會橫跨西門町、北門等地區 / 台北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理





2025新北燈會搭捷運衝

2025新北燈會三重人散步去！於即日起至2/16在新北大都會公園熱鬧登場的新北燈會，以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，結合傳統與創新，打造10大燈區與6大特色活動，還首度和LINE FRIENDS Minini聯手帶來超萌燈組打卡點。此外，每天有街頭藝人演出，週末限定馬戲踩街與親子劇團輪番登場，加上日系美食與特色市集，讓大家從白天玩到夜晚，感受最盛大的燈會魅力。



全文報導：搭捷運拍燈會！2025新北燈會「10大燈區 120攤美食市集」三重人先拍。



▲▼2025新北燈會主燈秀「靈蛇獻瑞」每半小時展演一次 / 新北民政 提供、WalkerLand窩客島整理



2025台灣燈會在桃園「光的遊戲場」

2025台灣燈會在桃園「光的遊戲場」搶先點燈！今年台灣燈會在桃園機場捷運A18、A19規劃兩大燈區，其中A19燈區以「光的遊戲場」為概念搶先點燈，將燈會轉化為一座充滿互動性與參與感的樂園，為親子家庭提供嶄新的光影體驗。



全文報導：2025台灣燈會在桃園搶先看！棒球光雕秀 寶可夢免費卡牌跟上。



▲▼2025台灣燈會在桃園在桃園棒球場還設置各種互動裝置藝術/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會寶可夢打卡點

2025台灣燈會在桃園先拍寶可夢！睽違九年再度回歸桃園的台灣燈會，今年第二燈區「光的遊戲場」在A19桃園體育園區站周邊搶先在2/7點燈，除了秀麗的主燈秀之外，最讓大小朋友期待的「寶可夢裝置藝術」則是在近日悄悄試燈，超大型的躺臥卡比獸、俏皮皮卡丘以及大型寶可夢卡牌打卡點等，都在現場拍得到。



全文報導：桃園寶可夢出現了！2025台灣燈會「放大版卡比獸 皮卡丘」實拍照曝光。



▲▼2025台灣燈會在桃園寶可夢打卡點免費拍/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會「楓之谷冒險樂園」

遊戲橘子旗下的超人氣線上遊戲「新楓之谷」驚喜現身2025台灣燈會，攜手桃園市政府打造充滿童話色彩的「楓之谷冒險樂園」，將於2月7日試營運起至2月23日，在「活力發光站展區」閃亮登場。本次活動以遊戲中的經典角色為主軸，菇菇寶貝、皮卡啾、雪吉拉、綠水靈及石靈等人氣小怪物將化身燈會主角，現身於精心設計的樂園場景中，邀請粉絲及玩家共度一場夢幻的線下冒險之旅。



全文報導：2025台灣燈會必看新亮點！「新楓之谷」小怪物現身桃園帶來超萌體驗。



▲▼2025台灣燈會必看新亮點「新楓之谷」燈區 / 新楓之谷提供、WalkerLand窩客島整理



2025南投燈會咖波燈區

咖波鐵粉都在打卡了！2025南投燈會這次邀請到超萌「貓貓蟲咖波」打造療癒系主題燈飾，並設置咖波快閃店，推出限定周邊與打卡點。在燈會期間1/25-2/16，特別規劃十五大主題燈區，以咖波的可愛造型融合南投的文化、旅遊與自然特色，展現當地的獨特魅力，也吸引粉絲們集體衝打卡。



全文報導：南投燈會咖波打卡點攻略！貓貓蟲咖波15燈區帶你拍，咖波周邊 咖波紀念幣要衝。



▲▼2025南投燈會 咖波主題燈飾 咖波燈區及咖波快閃店/ 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理



2025中台灣燈會榮登最醜美主燈

2025中台灣燈會還沒登場就掀起話題！這次中台灣燈會將在2/8-2/23在台中中央公園登場，今年以「蛇現幸福」為主題，取「實現」諧音，象徵蛇年順心如意。本次燈會在開幕前，就因為主燈「女媧」造型太特別，在網路上掀起話題，更被台中市長稱為「醜美」，也因此更吸引粉絲們好奇朝聖。



全文報導：醜美女媧主燈！2025中台灣燈會女媧燈領軍9大展區，台中燈會小提燈領取辦法。



▲▼2025中台灣燈會 台中燈會女媧主燈 / 臺中觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



2025冬山舊河港燈節浪漫點燈

宜蘭人的燈節來了！以光影藝術點亮冬山浪漫氛圍，成為宜蘭冬日打卡新熱點。燈節自1月4日至2月16日，打卡區域橫跨冬山車站廣場至舊河道步道，每晚5點到11點夢幻燈飾登場，白天好拍、晚上更好拍，讓網美們都先衝宜蘭打卡拍美照。



全文報導：宜蘭冬山燈節打卡！2025冬山舊河港燈節5大展區 宜蘭燈節市集煙火必衝。



▲▼2025宜蘭冬山舊河港燈節-綠境光灩 宜蘭燈節打卡點推薦 / 冬山鄉公所提供、WalkerLand窩客島整理



2025台南月津港燈節每年都要拍

台南燈會、月津港燈節又來了！台南將以文化與熱鬧活動打造全新2025「臺南春節文化盛宴」迎接新年，要與全台各地的民眾一起在春節期間欣賞月津港燈節、參與鹽水蜂炮，體驗在地特色與人文氛圍。這些活動不僅彰顯中華民國台南在地傳統民俗，更為遊客帶來視覺與心靈的多重饗宴。



全文報導：台南2025月津港燈節！台南春節燈會與蜂炮活動懶人包搶先大公開。



▲邁入第15年的月津港燈節將至2月16日間展出 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理



2025台南燈會全攻略拍不完

台南以濃厚的文化與歷史聞名，每到春節，燈會活動成為全市一大盛事，今年燈會活動豐富多樣，從市區到近郊都有精彩內容，適合全家大小一同參與，感受獨特的年節氛圍。府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展，結合歷史、藝術與民俗文化，充分展現臺南作為台灣文化重鎮的魅力。而鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭與左鎮燈會，更以大膽的創意與在地特色為主軸，提供不同於傳統的燈光饗宴，值得一訪。



全文報導：台南燈會全攻略！賞燈從府城到月津港 2025台南燈會完整介紹。



▲台南燈會府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理



2025彰化月影燈季emoji樂園

2025彰化月影燈季即日起至3/2，於八卦山大佛風景區舉辦，本次彰化燈會以表情符號emoji為主題，整個燈區化身為趣味滿滿的emoji樂園，就連2025年限定的小提燈都是可愛emoji造型，超萌emoji燈會打卡點、emoji小提燈帶你衝起來。



全文報導：彰化燈會emoji小提燈！2025彰化月影燈季，八卦山大佛尬emoji燈會拍起來。



▲▼2025彰化月影燈季 燈會活動打卡推薦 / 彰化縣政府提供、WalkerLand窩客島整理



2025雲林北港燈會10大燈區

2025北港燈會以「粼光遶境」為主題，透過光影藝術結合宗教文化，打造十大燈區，展現北港獨特的歷史、人文與創新魅力。今年燈會分為兩階段啟燈，首波自1月24日起點亮北港老街、義民廟、北港武德宮及北港鎮公所等地，與民眾共度春節。



全文報導：雲林2025北港「粼光遶境」主題燈會！媽祖粼光祈福造型小提燈限量領取。



▲▼雲林2025北港「粼光遶境」主題燈會 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東燈節點亮屏東最美夜景

南部最大燈會就在屏東！國境之南「屏東」近年成功逆襲成為網美、網帥最愛打卡的人氣景點。今年2025屏東燈節再度閃耀登場，於即日起至2/16，以四大燈區、超過50組燈飾作品點亮屏東的夜空。今年屏東燈會規模空前盛大，結合神話、文化與自然元素，讓人彷彿置身夢幻國度。更貼心安排免費接駁車、限定小提燈等，讓所有遊客輕鬆享受這場光影饗宴。



全文報導：2025屏東燈節必拍重點！堪稱最美燈會「4大燈區 超過50座燈飾」逛到腿軟，蛇年小提燈免費領。



▲▼2025屏東燈節四大燈區、超過50座燈飾免費拍 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理

