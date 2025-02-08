2025台灣燈會在桃園「光的遊戲場」搶先點燈！今年台灣燈會在桃園機場捷運A18、A19規劃兩大燈區，其中A19燈區以「光的遊戲場」為概念搶先點燈，將燈會轉化為一座充滿互動性與參與感的樂園，為親子家庭提供嶄新的光影體驗。更有大型寶可夢「卡比獸」、「皮卡丘」坐鎮在青塘園，為這次燈會增添可愛氛圍。



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▲▼2025台灣燈會在桃園「A19光的遊戲場」搶先點燈，有寶可夢、有巨大棒球光雕秀/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會在桃園：活力發光站

透過沉浸式設計與創意裝置，參觀者不僅能感受燈光藝術的魅力，還能親身參與其中，探索燈影交錯間的無限可能。特別結合桃園的海洋文化、棒球運動及多元族群特色，讓燈光不只是觀賞，更是一場寓教於樂的互動旅程。包括充滿運動與親子氛圍的「活力發光站」、展現奇幻想像的「青春光劇場」、聚焦桃園多元文化的「城市聚光燈」，以及與自然景觀共生的「光臨千塘國」。推薦閱讀： 2025台灣燈會必看新亮點！「新楓之谷」小怪物現身桃園帶來超萌體驗。 ▲▼2025台灣燈會在桃園「A19光的遊戲場」規劃五大主題燈區/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

燈會展區之一的「活力發光站」，結合桃園的海洋景觀、棒球文化與親子互動體驗，透過燈光藝術與大型裝置，營造充滿活力的沉浸式氛圍。樂天棒球場周邊將化身為光影樂園，帶領參觀者走進結合運動與海洋生態的奇幻世界。座落在棒球場中間的主燈「光耀之球」將於每天晚上六點至十點之間，每半小時展演一次，融入海洋、棒球、中華隊等元素，是球迷一定要朝聖期間限定打卡點。



▲▼2025台灣燈會在桃園棒球場打造巨型棒球光雕秀/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會在桃園：跳跳跳馬戲團

這裡不只是欣賞燈飾的場所，更鼓勵家庭一起參與互動，透過燈光科技與創意裝置互動，讓孩子們在遊戲中學習環境保育與生態知識。此外，展區內的親子互動區，提供寓教於樂的體驗，讓大小朋友能夠透過遊戲探索海洋奧秘，並在燈光藝術的陪伴下，度過難忘的夜晚。▲▼2025台灣燈會在桃園在桃園棒球場還設置各種互動裝置藝術/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

今年燈會最受矚目的亮點之一，便是兩週限定的「跳跳跳馬戲團 the Bouncing Circus」，以晝夜交錯的沈浸式體驗，帶來前所未見的奇幻光影世界。展區內設置七組燈光裝置，從「月亮在唱歌」、「小丑在做夢」到「蜥蜴往上爬」，每個作品都結合光影藝術與趣味互動，讓大小朋友自由探索。



▲▼2025台灣燈會在桃園「跳跳跳馬戲團」是親子遊戲互動區/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會在桃園：光臨千塘國

遊客還能踏入「快樂這裡那裡-充氣公園」，透過踩踏來啟動裝置，感受光影與動作的結合。最後則是「跳跳跳馬戲主舞台」，以巨大柔軟的圖騰設計，將整個展區打造成一座宛如巨型蛋糕的慶典場景，邀請所有人一起跳進這場充滿活力與驚喜的視覺盛宴。▲▼2025台灣燈會在桃園「跳跳跳馬戲團」邀請人氣馬戲團免費表演/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

「光臨千塘國」坐落於桃園青塘園，以壯闊的水域地景為基底，打造出獨特的燈光奇幻國度。展區以「百變奇獸」與「奇幻生態」為主題，透過大型燈光藝術，重現桃園在地自然風貌，並邀請國內外藝術家打造極具創意的燈飾裝置。其中最受矚目的就是放大版寶可夢精靈「卡比獸」、「皮卡丘」，現場還將免費發放寶可夢小提燈、免費卡牌，就等寶可夢大師衝去收藏。



▲▼2025台灣燈會在桃園「光臨千塘國」有巨型寶可夢/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會在桃園：城市聚光燈展區

作為台灣的重要城市，桃園擁有豐富的文化背景，而「城市聚光燈」展區便以此為靈感，透過燈光藝術呈現客家、原住民、新住民、閩南與眷村等族群的多元風貌。大型燈飾作品《家》象徵各地文化的交融，展區內則運用視覺、音樂與互動裝置，帶來不同族群的故事與傳統特色。無論是來自哪個地方的人，都能在此找到屬於自己的文化記憶。



▲▼2025台灣燈會在桃園「城市聚光燈展區」展現多元文化特色/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025台灣燈會在桃園 A19光的遊戲場燈區

活動時間：即日起至2/23

活動地點：桃園機場捷運A19桃園體育園區站周邊

活動詳情：https://2025taiwanlanternfestival.org/Category/List/A19