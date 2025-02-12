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甜點買二送二！起士公爵「櫻花生乳酪」3種吃法，情人節甜點推薦。

2025燈會攻略 起士公爵 甜點 春季 more
2025-02-12 20:36:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：起士公爵
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

甜點買二送二先下訂！浪漫粉嫩的櫻花盛開，就連起士公爵的甜點也隨著季節推出全新限定「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」，以櫻花為靈感研發的新甜點，將酸甜優格生乳酪和櫻花元素結合，帶來最夢幻又無負擔的甜點選擇。在官網上還有買二送二優惠，快趁著優惠下殺搶吃一波。

▲春季甜點推薦：起士公爵「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」/ 起士公爵 提供、WalkerLand窩客島整理

全新登場的「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」不僅外觀夢幻，就連層次也豐富，最上層是點綴櫻花漬的覆盆莓寒天凍；中間層則是以無糖優格製成的優格生乳酪，並加入來自花東縱谷的新鮮水晶洛神，透過冰晶破壁法保留完整效性，帶來細緻清爽的口感。此外，還融入慢熬白木耳露，讓蛋糕更添柔滑與層次。最底層則是酥脆餅乾底，每一口都讓人驚喜。

▲起士公爵「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」層次豐富/ 起士公爵 提供、WalkerLand窩客島整理



更推薦三種吃法，想吃冰淇淋口感的話，可以冷凍後直接享用，清爽又帶有櫻花優格的酸甜風味。如果想要品味冰心雪酪的綿密感，只需冷凍取出靜置10分鐘，就能享受微融的細緻口感。而若想要最柔軟細膩的生乳酪風味，則建議靜置20分鐘，讓蛋糕回溫，呈現入口即化的滑順口感，每種吃法都能帶來不同的春天味覺享受。

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▲起士公爵「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」有三種吃法/ 起士公爵 提供、WalkerLand窩客島整理


 

起士公爵「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」

販售時間：櫻花季限定，數量有限，售完為止
販售地點：起士公爵官方門市與官網
售價：180元單入
優惠：~2/28前於官網購買可享買二送二優惠，原價720元、特價360元。
 

起士公爵「櫻花ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ生乳酪杯子蛋糕」三種吃法

櫻花優格冰淇淋感：冷凍後直接享用。
冰心雪酪風味：冷凍取出後靜置10分鐘。
濕潤細緻口感：靜置20分鐘。

 

 

 

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