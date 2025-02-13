高雄牛排控要先收下！在高雄楠梓區全新開幕「犝犝 燄牛排館」，以450°C高溫岩盤為特色，無論是A5和牛、還是美國安格斯牛等高級肉品，在炙熱的岩盤上鎖住肉汁，為牛排控帶來全新體驗。此外，豐富的自助吧吃到飽更是讓人飽到天靈蓋滿足的離場。開幕再推優惠，只要在Google評論五星好評，免費加菜送一份炸薯片。



▲▼高雄楠梓牛排推薦「犝犝 燄牛排館」/ 犝犝 燄牛排館 提供、WalkerLand窩客島整理



高雄牛排 犝犝 燄牛排館

「犝犝 燄牛排館」的岩燒牛排主打高品質選肉，從A5霜降和牛到美國安格斯牛小排，每款肉品皆經過精心挑選，搭配450°C高溫岩盤，讓油花均勻散開，口感鮮嫩多汁。特別推薦「美國安格斯牛小排」200克，油花細緻且嚼勁十足，還有頂級「日本A5霜降和牛」200克，柔軟滑順，帶來極致奢華享受。不吃牛的顧客也有雞肉、豬肉、烤羊排等選擇，甚至推出海陸套餐，讓海鮮控一次滿足。▲▼犝犝 燄牛排館為高雄楠梓地區第一間以岩盤牛排為主打的店/ 犝犝 燄牛排館 提供、WalkerLand窩客島整理除了高級牛排，「犝犝 燄牛排館」還提供全高雄最豪華的自助吧，超過十種小菜，如韓式泡菜、醃蘿蔔等開胃配菜，還有豐富的沙拉區，搭配獨特醋類調味料，為口感增添層次。義大利麵則有白醬、黑胡椒醬、咖哩醬等多種選擇，讓人隨心所欲搭配主餐。飲品區更提供果醋調製飲品，搭配甜點冰品，為這場美食饗宴畫下完美句點。推薦閱讀： 台北牛排吃到飽先吃！情人節約會7間「台北西餐廳老字號」名單，老台北人約會首選不怕踩雷。 ▲▼犝犝 燄牛排館自助吧有小菜、湯、飲料還有義大利麵等吃到飽/ 犝犝 燄牛排館 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：高雄市楠梓區藍田路1179號

電話：07-962-3377

營業時間：11:00～24:00（最後收客22:30）



高雄牛排 犝犝 燄牛排館開幕優惠

即日起至店用餐，Google五星評論 每帳號可獲贈「炸薯片」乙份。