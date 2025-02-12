情人節炸雞5折！誰說情人節一定要吃燭光晚餐，情人節也可以跟情人、跟好友、跟閨蜜一起宅在家開趴，這次三商炸雞和拿坡里披薩聯手，推出情人節限定速食優惠。三商炸雞在2/26前推出「戰斧超值桶」限時5折優惠，199元就能開吃。同集團「拿坡里披薩」則推出6塊炸雞送小披薩，還有出示截圖就免費送「香草烤雞翅」情人節優惠，速食控、炸雞控準時開吃。



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▲▼三商炸雞、拿坡里披薩情人節優惠，炸雞5折起 / 三商炸雞、拿坡里披薩提供，WalkerLand窩客島整理



三商炸雞 情人節優惠

三商炸雞這次情人節，針對「戰斧超值桶」推出半價優惠，內含2隻脆皮戰斧雞腿與4塊義式炸雞，即日起至2月26日內用或外帶特價199元，直接下殺5折。同時三商炸雞也針對炸雞控，推出「炸雞歡樂桶」特價209元優惠，一次吃到5塊炸雞，口味可選辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉，不同口味通通要挑戰。▲▼三商炸雞情人節優惠，炸雞桶5折起 / 三商炸雞、拿坡里披薩提供，WalkerLand窩客島整理此外，同集團「拿坡里披薩」更在情人節期間推出「買炸雞、送披薩」完美組合。自即日起至3/4，只要內用或外帶6塊炸雞，就能免費獲得小披薩一個，390元就能吃爆。此外，針對情人節2/12-2/14期間，只要出示拿坡里披薩粉絲團截圖，就免費送「香草烤雞翅」一份，打造吃貨專屬的情人節速食派對。▲▼拿坡里披薩情人節優惠，出示截圖送烤雞翅 / 三商炸雞、拿坡里披薩提供，WalkerLand窩客島整理

優惠品牌：三商炸雞

活動期間：2025年2月12日至2月26日

優惠內容：

「戰斧超值桶」特價199元

「炸雞歡樂桶」特價209元。



拿坡里披薩.炸雞 情人節優惠

優惠品牌：拿坡里披薩.炸雞

活動期間：即日起至2025年3月4日

優惠內容：

外帶/內用6塊炸雞，贈送小披薩一個，原價680元，特價390元。

2/12-2/14，出示「拿坡里披薩.炸雞」粉絲團截圖再送香草烤雞翅一份(市值90元)。