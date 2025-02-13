草莓控終於等到萬波出草莓飲料了！以古早味為主打的萬波島嶼紅茶，今年草莓季終於推出萬波第一杯草莓飲料，嚴選酸甜適中的大湖草莓為原料，推出清爽系「搖搖草莓」與濃郁系「草莓牛奶」兩款草莓飲料，更推出連續三天2杯100元優惠，草莓控快買萬波草莓飲料過情人節。



▲2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」2杯100元情人節優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



將於2/14情人節當天開賣的萬波草莓飲料系列，嚴選大湖新鮮草莓已急速冷凍技術鎖住果香，讓每一口都能品嚐到最純粹的風味。「搖搖草莓」將草莓與檸檬汁、綠茶結合，讓果香與茶香層層交織，口感清爽又不甜膩，適合喜歡酸甜風味的朋友。



▲2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」將於2/14開賣/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

萬波草莓飲料

而「草莓牛奶」則是另一種截然不同的風格，以草莓搭配濃醇牛奶，帶來如同草莓冰淇淋般的滑順口感，讓濃郁系飲品愛好者一喝就愛上。為了歡慶萬波第一杯草莓飲料開賣，將於2/14~2/16期間，推出「搖搖草莓」中杯兩杯只要100元優惠，只要追蹤萬波官方社群，並出示LINE會員即可享有。此外在2/27前使用你訂平台購買任一款草莓飲品，就送10元折價券。推薦閱讀： 草莓飲料推薦！麻古茶坊「2款草莓飲料」回歸，草莓控每年都喝。 ▲▼2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」2/14~2/16推出2杯100元優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

開賣時間：2月14日（全台門市、外送平台同步上架）。

品項、售價：

搖搖草莓 中杯 60 元、大杯 70 元

草莓牛奶 中杯 66 元、大杯 77 元

冰量固定，甜度可選擇半糖或微糖。



萬波情人節限定優惠

活動時間：2025/2/14-2/16

活動內容：追蹤萬波官方社群＋出示LINE會員，「搖搖草莓」中杯2杯100元（微糖固定，每店限量50組）。



萬波 草莓飲料優惠

活動時間：2025/2/14-2/27

活動內容：透過你訂平台購買草莓飲品，即贈10元折價券（滿百折十，限下次使用，期限至3/2）。