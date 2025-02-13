為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 50元草莓飲料喝！萬波第一杯「草莓牛奶 搖搖草莓」2杯才100元。

50元草莓飲料喝！萬波第一杯「草莓牛奶 搖搖草莓」2杯才100元。

草莓 萬波 草莓飲料 情人節優惠 more
2025-02-13 20:43:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

草莓控終於等到萬波出草莓飲料了！以古早味為主打的萬波島嶼紅茶，今年草莓季終於推出萬波第一杯草莓飲料，嚴選酸甜適中的大湖草莓為原料，推出清爽系「搖搖草莓」與濃郁系「草莓牛奶」兩款草莓飲料，更推出連續三天2杯100元優惠，草莓控快買萬波草莓飲料過情人節。

▲2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」2杯100元情人節優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

將於2/14情人節當天開賣的萬波草莓飲料系列，嚴選大湖新鮮草莓已急速冷凍技術鎖住果香，讓每一口都能品嚐到最純粹的風味。「搖搖草莓」將草莓與檸檬汁、綠茶結合，讓果香與茶香層層交織，口感清爽又不甜膩，適合喜歡酸甜風味的朋友。

▲2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」將於2/14開賣/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



而「草莓牛奶」則是另一種截然不同的風格，以草莓搭配濃醇牛奶，帶來如同草莓冰淇淋般的滑順口感，讓濃郁系飲品愛好者一喝就愛上。為了歡慶萬波第一杯草莓飲料開賣，將於2/14~2/16期間，推出「搖搖草莓」中杯兩杯只要100元優惠，只要追蹤萬波官方社群，並出示LINE會員即可享有。此外在2/27前使用你訂平台購買任一款草莓飲品，就送10元折價券。

推薦閱讀：草莓飲料推薦！麻古茶坊「2款草莓飲料」回歸，草莓控每年都喝。

▲▼2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」2/14~2/16推出2杯100元優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



 

萬波草莓飲料

開賣時間：2月14日（全台門市、外送平台同步上架）。
品項、售價：
搖搖草莓 中杯 60 元、大杯 70 元
草莓牛奶 中杯 66 元、大杯 77 元
冰量固定，甜度可選擇半糖或微糖。
 

萬波情人節限定優惠

活動時間：2025/2/14-2/16
活動內容：追蹤萬波官方社群＋出示LINE會員，「搖搖草莓」中杯2杯100元（微糖固定，每店限量50組）。
 

萬波 草莓飲料優惠

活動時間：2025/2/14-2/27
活動內容：透過你訂平台購買草莓飲品，即贈10元折價券（滿百折十，限下次使用，期限至3/2）。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#草莓
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
莓有你不行
【排隊美食】捷運江子翠站|方人也鮮奶麻糬-浮誇草莓麻糬！

【排隊美食】捷運江子翠站|方人也鮮奶麻糬-浮誇草莓麻糬！
IKEA草莓季登場！草莓霜淇淋 草莓甜點4款開吃，一日卡友日95折。

IKEA草莓季登場！草莓霜淇淋 草莓甜點4款開吃，一日卡友日95折。
草莓飲料推薦！麻古茶坊「2款草莓飲料」回歸，草莓控每年都喝。

草莓飲料推薦！麻古茶坊「2款草莓飲料」回歸，草莓控每年都喝。
IG爆紅台北咖啡廳「好啊」！甜點控不能錯過的抹茶系下午茶推薦。

IG爆紅台北咖啡廳「好啊」！甜點控不能錯過的抹茶系下午茶推薦。
台北奢華草莓季來襲！JR東日本大飯店台北推限定草莓下午茶與手工甜點。

台北奢華草莓季來襲！JR東日本大飯店台北推限定草莓下午茶與手工甜點。
有買一送一！日本大福「金田屋」開到台北赤峰街，免排隊攻略先看。

有買一送一！日本大福「金田屋」開到台北赤峰街，免排隊攻略先看。
morechevron_right
延伸閱讀
草莓飲料推薦！麻古茶坊「2款草莓飲料」回歸，草莓控每年都喝。
 編輯 鄭雅之
草莓飲料買一送一！先喝道草莓奶昔30元就有，2款草莓飲料先推。
 編輯 鄭雅之
全家草莓大福回歸！整顆新鮮草莓大福 泡芙，21元優惠吃草莓甜點。
 編輯 鄭雅之
草莓聖代用喝的！HOROYOI 微醉「草莓聖代」大人才可以喝的草莓飲料。
 編輯 李維唐
喝買一送一！鶴茶樓草莓飲料17顆草莓加爆量，買就送純茶。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up