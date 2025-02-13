不用跑汐止，在大巨蛋周邊就能吃！國父紀念館美食「ABV南洋餐酒館」聯手汐止在地名店「銘記越南美食」，帶來最道地的越南味。期間限定「越南美食風味賞」於即日起開跑，菜單精選9道經典越南料理，不僅忠實還原越南當地口味，更結合東南亞風情的用餐氛圍，為大家帶來一場沉浸式的味蕾旅行。



▲▼不用跑汐止！「ABV南洋餐酒館」聯手汐止在地名店「銘記越南美食」，帶來最道地的越南味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



ABV南洋餐酒館 X 銘記越南美食

「ABV南洋餐酒館」座落於台北市大安區，距離國父紀念館站僅步行7分鐘。店內裝潢融入東南亞元素，從藤編燈飾、木質桌椅到牆上的異國風掛畫，一踏入店內便彷彿置身於南洋街頭。餐廳更是擁有超過300款來自世界各地的精釀啤酒，讓顧客可以自由搭配餐點，體驗精緻的異國飲食文化。推薦閱讀： 東京新宿「超濃蝦拉麵」台灣也有！大巨蛋看完球賽來這吃，國父紀念館美食「五之神製作所」不定期推出新口味。

▲▼大巨蛋美食「ABV南洋餐酒館」擁有超過300款來自世界各地的精釀啤酒，讓顧客可以自由搭配餐點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這次「越南美食風味賞」嚴選9道經典菜色，為了讓料理達到最正統的水準，特別邀請和「銘記越南美食」合作，以及熟悉越南飲食文化的藝人海倫清桃共同監製。包含「越式生春捲」以透明米紙包裹鮮蝦、生菜，搭配特製魚露醬，相當清爽；「甘蔗蝦」則將鮮嫩的蝦泥包覆於甘蔗上，融合海鮮與蔗香，口感豐富而獨特。▲▼大巨蛋美食「ABV南洋餐酒館」推薦菜單：甘蔗蝦、越式生春捲 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此外，充滿南越風情的「煎班燒」則是外酥內嫩的越南煎餅，搭配生菜與特製醬汁，酸香過癮。另外還有酸甜開胃的「羅望子蝦」、湯頭酸甜清爽的「酸魚湯」、「越式茄汁燉牛」等。讓饕客們從越南街頭小吃，到經典家常菜都能品嘗到。想要體驗正宗越南料理，不妨現在就預約一場舌尖上的越南之旅。▲▼大巨蛋美食「ABV南洋餐酒館」推薦菜單：煎班燒、羅望子蝦 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

地址：台北市大安區光復南路280巷39號

營業時間：12:00–01:30