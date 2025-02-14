SUBWAY春季限定新口味「黑胡椒嫩豬潛艇堡」正式登場！這款潛艇堡以台灣家常菜「黑胡椒豬柳」為靈感，選用100%台灣嫩豬，搭配特製醃料與辛香黑胡椒，帶來鹹甜交織的濃郁口感。同時，SUBWAY也公開「黃金比例」佐料搭配，讓味覺體驗更加升級。不僅如此，SUBWAY同步推出「6片裝餅乾盒加價購」優惠，即日起至4月29日，於全台門市消費即可用折扣價享受經典甜點。



▲SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡新品開賣 / SUBWAY 提供、WalkerLand窩客島整理



黑胡椒嫩豬潛艇堡的主角是經典的台灣嫩豬，以醬油、米酒、糖醃漬，再撒上黑胡椒調味，完美還原熟悉的超台的家常滋味。SUBWAY特別推薦黃金組合，加入爽脆生菜、洋蔥與青椒，再淋上橄欖油，每一口都能感受到濃郁又清新的層次感。此外，偏好酥脆口感的饕客也可加價10元，將麵包升級為Q彈有嚼勁的「火焰烤餅」餅皮，經過炙燒微焦後，帶來截然不同的咀嚼體驗，讓潛艇堡吃起來更有層次。



▲SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡推薦吃法加10元升級火焰烤餅 / SUBWAY 提供、WalkerLand窩客島整理

SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡

限定期間：2025年2月12日至2025年4月29日

售價：6吋 150元（台灣本島)、155元（金門、澎湖），火焰烤餅餅皮升級 +10元。



SUBWAY6片裝餅乾盒加價購

4/29前限時優惠120元優惠價（原價138元）