貓奴買爆!為了慶祝222貓之日,7-ELEVEN這次全店精品在2/19起推出「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」,總共超過50款周邊小物讓粉絲們收藏,從實用小物到療癒擺飾應有盡有,無論是可愛系抱枕、浴巾,或是超可愛變形系列的文具組、造型提袋,湯姆貓與傑利鼠粉絲通通都要收藏。



▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 85週年集點小物開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 水豚變裝玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-ELEVEN全店精品「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」活動資訊

這次TOM and JERRY 85週年限定小物,2/19起在7-ELEVEN登場。本次特別推出超過50款限量聯名周邊,可愛收藏系包含像是水豚造型變裝娃娃、還有超療癒的5吋絨毛音效槌子、搥背棒,讓粉絲們被萌翻。還有必須買爆的TOM and JERRY造型公仔擺飾,粉絲們超想整套收藏。▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY搥背棒超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY可愛周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外,這次TOM and JERRY也針對85週年,推出實用系周邊,包含手機殼、存錢筒,還有「變形系列」的文具用品,無論是剪刀、釘書機、捲尺,或是印章貼紙,粉絲們放書桌上、放辦公桌上都被萌翻。此外還有正方形湯姆貓、傑利鼠造型的保溫提袋,實用又可愛。▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY變形文具小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 3C小物及收納袋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是,7-11這次TOM and JERRY系列周邊,同步開買犀牛盾手機周邊、耳機殼等3C小物,以及CACO系列襪子、FOOTER系列襪子、以及WILDMEET系列上衣,讓粉絲們跟著湯姆貓傑利鼠一起慶生,周邊小物也趁著7-11快閃購、集點加價購買起來更划算。▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 襪子及服飾系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 85週年集點小物開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

快閃購

活動日期:2025年2月19日(三)15:00起至2025年3月2日(日)24:00止。

活動辦法:活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。

集點加價購

活動時間:2025年 3月3日(一)15:00起至2025年 4月30日(三)24:00止。

活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數,集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN全店精品「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」推薦商品

公仔造型文具

加價購199/款



公仔造型文具3入組

加價購599/組



限量療癒植物瓶

加價購199/款



限量貼紙製造機

加價購249



限量5吋絨毛娃娃音效槌子

加價購199/款



限量18吋絨毛變裝娃娃

加價購499/款



限量傑利鼠絨毛公仔手機背夾

加價購399



限量立體公仔行動電源

加價購899/款



限量立體公仔絨毛搥背棒

加價購199/款



限量擦手巾2入組

加價購299/組



限量可愛浴巾2入組

加價購449/組



限量立體公仔造型保冷袋

加價購299/款



限量造型絨毛玩偶收納購物袋

加價購299/款



限量傑利鼠造型萬用包

加價購399



限量立體布偶觸控小夜燈

加價購599



限量安全帽

加價購799/款



限量犀牛盾Clear透明手機殼

加價購1099/款



限量犀牛盾AirPods Pro2耳機殼

加價購699/款



限量犀牛盾固架MAX手機支架

加價購649/款



限量犀牛盾AquaStand不鏽鋼磁吸保溫瓶

加價購1099/款



限量Blender Tritan環保隨行杯(附316不銹鋼球&Tritan珍珠吸管)

加價購549/款



限量Blender 不鏽鋼保溫保冰隨行杯(附316不銹鋼球&Tritan珍珠吸管)

加價購749/款



限量湯姆貓50cm大存錢筒

快閃購2499



限量傑利鼠30cm大存錢筒

快閃購1999



限量經典變身角色公仔盲盒

快閃購299/款

套組快閃購2399/組



限量湯姆貓史萊哲林造型公仔

快閃購1199



限量Blop Blop系列湯姆貓&傑利鼠公仔組

快閃購899/組



限量TOM and JERRY貓鼠大作戰盲盒

快閃購350/款



限量TOM and JERRY經典MOMENT盲盒

快閃購350/款



限量CACO 中長襪

快閃購169/款



限量CACO短袖T恤

快閃購449/款



限量FOOTER中長襪

快閃購199/款



限量WILDMEET探索之旅系列短袖上衣

快閃購629/款



限量WILDMEET震耳欲聾系列短袖上衣

快閃購799



限量WILDMEET網布拼接口袋短袖上衣

快閃購629/款



限量WILDMEET野外垂釣系列短袖上衣

快閃購629/款



限量WILDMEET愛心印花寬版短袖上衣

快閃購549/款