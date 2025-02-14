貓奴買爆！為了慶祝222貓之日，7-ELEVEN這次全店精品在2/19起推出「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」，總共超過50款周邊小物讓粉絲們收藏，從實用小物到療癒擺飾應有盡有，無論是可愛系抱枕、浴巾，或是超可愛變形系列的文具組、造型提袋，湯姆貓與傑利鼠粉絲通通都要收藏。
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▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 85週年集點小物開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 水豚變裝玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
這次TOM and JERRY 85週年限定小物，2/19起在7-ELEVEN登場。本次特別推出超過50款限量聯名周邊，可愛收藏系包含像是水豚造型變裝娃娃、還有超療癒的5吋絨毛音效槌子、搥背棒，讓粉絲們被萌翻。還有必須買爆的TOM and JERRY造型公仔擺飾，粉絲們超想整套收藏。
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY搥背棒超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY可愛周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
此外，這次TOM and JERRY也針對85週年，推出實用系周邊，包含手機殼、存錢筒，還有「變形系列」的文具用品，無論是剪刀、釘書機、捲尺，或是印章貼紙，粉絲們放書桌上、放辦公桌上都被萌翻。此外還有正方形湯姆貓、傑利鼠造型的保溫提袋，實用又可愛。
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY變形文具小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 3C小物及收納袋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
特別的是，7-11這次TOM and JERRY系列周邊，同步開買犀牛盾手機周邊、耳機殼等3C小物，以及CACO系列襪子、FOOTER系列襪子、以及WILDMEET系列上衣，讓粉絲們跟著湯姆貓傑利鼠一起慶生，周邊小物也趁著7-11快閃購、集點加價購買起來更划算。
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 襪子及服飾系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 85週年集點小物開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
7-ELEVEN全店精品「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」活動資訊
快閃購
活動日期：2025年2月19日(三)15:00起至2025年3月2日(日)24：00止。
活動辦法:活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。
集點加價購
活動時間：2025年 3月3日(一)15:00起至2025年 4月30日(三)24：00止。
活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。
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