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小七集點湯姆貓與傑利鼠！TOM and JERRY 85週年，7-11貓之日集點50款開箱。

7-11 小七 貓之日 湯姆貓 more
2025-02-14 11:55:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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貓奴買爆！為了慶祝222貓之日，7-ELEVEN這次全店精品在2/19起推出「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」，總共超過50款周邊小物讓粉絲們收藏，從實用小物到療癒擺飾應有盡有，無論是可愛系抱枕、浴巾，或是超可愛變形系列的文具組、造型提袋，湯姆貓與傑利鼠粉絲通通都要收藏。

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▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 85週年集點小物開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 水豚變裝玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次TOM and JERRY 85週年限定小物，2/19起在7-ELEVEN登場。本次特別推出超過50款限量聯名周邊，可愛收藏系包含像是水豚造型變裝娃娃、還有超療癒的5吋絨毛音效槌子、搥背棒，讓粉絲們被萌翻。還有必須買爆的TOM and JERRY造型公仔擺飾，粉絲們超想整套收藏。

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY搥背棒超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY可愛周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

此外，這次TOM and JERRY也針對85週年，推出實用系周邊，包含手機殼、存錢筒，還有「變形系列」的文具用品，無論是剪刀、釘書機、捲尺，或是印章貼紙，粉絲們放書桌上、放辦公桌上都被萌翻。此外還有正方形湯姆貓、傑利鼠造型的保溫提袋，實用又可愛。

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY變形文具小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 3C小物及收納袋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


特別的是，7-11這次TOM and JERRY系列周邊，同步開買犀牛盾手機周邊、耳機殼等3C小物，以及CACO系列襪子、FOOTER系列襪子、以及WILDMEET系列上衣，讓粉絲們跟著湯姆貓傑利鼠一起慶生，周邊小物也趁著7-11快閃購、集點加價購買起來更划算。

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 襪子及服飾系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11湯姆貓與傑利鼠TOM and JERRY 85週年集點小物開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

7-ELEVEN全店精品「TOM and JERRY  85週年生日同樂會」活動資訊

快閃購
活動日期：2025年2月19日(三)15:00起至2025年3月2日(日)24：00止。
活動辦法:活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。
集點加價購
活動時間：2025年 3月3日(一)15:00起至2025年 4月30日(三)24：00止。
活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。
 

7-ELEVEN全店精品「TOM and JERRY  85週年生日同樂會」推薦商品

公仔造型文具
加價購199/款

公仔造型文具3入組
加價購599/組

限量療癒植物瓶
加價購199/款

限量貼紙製造機
加價購249

限量5吋絨毛娃娃音效槌子
加價購199/款

限量18吋絨毛變裝娃娃
加價購499/款

限量傑利鼠絨毛公仔手機背夾
加價購399

限量立體公仔行動電源
加價購899/款

限量立體公仔絨毛搥背棒
加價購199/款

限量擦手巾2入組
加價購299/組

限量可愛浴巾2入組
加價購449/組

限量立體公仔造型保冷袋
加價購299/款

限量造型絨毛玩偶收納購物袋
加價購299/款

限量傑利鼠造型萬用包
加價購399

限量立體布偶觸控小夜燈
加價購599

限量安全帽
加價購799/款

限量犀牛盾Clear透明手機殼
加價購1099/款

限量犀牛盾AirPods Pro2耳機殼
加價購699/款

限量犀牛盾固架MAX手機支架
加價購649/款

限量犀牛盾AquaStand不鏽鋼磁吸保溫瓶
加價購1099/款

限量Blender Tritan環保隨行杯(附316不銹鋼球&Tritan珍珠吸管)
加價購549/款

限量Blender 不鏽鋼保溫保冰隨行杯(附316不銹鋼球&Tritan珍珠吸管)
加價購749/款

限量湯姆貓50cm大存錢筒
快閃購2499

限量傑利鼠30cm大存錢筒
快閃購1999

限量經典變身角色公仔盲盒
快閃購299/款
套組快閃購2399/組

限量湯姆貓史萊哲林造型公仔
快閃購1199

限量Blop Blop系列湯姆貓&傑利鼠公仔組
快閃購899/組

限量TOM and JERRY貓鼠大作戰盲盒
快閃購350/款

限量TOM and JERRY經典MOMENT盲盒
快閃購350/款

限量CACO 中長襪
快閃購169/款

限量CACO短袖Ｔ恤
快閃購449/款

限量FOOTER中長襪
快閃購199/款

限量WILDMEET探索之旅系列短袖上衣
快閃購629/款

限量WILDMEET震耳欲聾系列短袖上衣
快閃購799

限量WILDMEET網布拼接口袋短袖上衣
快閃購629/款

限量WILDMEET野外垂釣系列短袖上衣
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限量WILDMEET愛心印花寬版短袖上衣
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