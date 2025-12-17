7-11草莓季推薦清單20款！7-11爆量草莓牛奶派，最美Whittard伯爵拿鐵必拍。

7-11草莓季開跑，整合門市與i預購推出草莓甜點、烘焙與飲品新品，必衝爆量草莓甜點、Whittard伯爵拿鐵回歸，冬季草莓控必衝。

▲7-ELEVEN草莓季推出爆量草莓甜點，滿足粉絲提前搶購與分享需求。



▲7-ELEVEN CITY TEA現萃茶攜手Whittard，蜜香伯爵拿鐵於草莓季期間回歸。

7-11甜點烘焙草莓新品

草莓季強勢回歸！7-11在門市與i預購同步推出「莓粒good！」草莓季限定活動，一次集結甜點、飲品、冰品與水果等超過20款商品，草莓控一定要先搶爆量草莓甜點、草莓寶盒，也能在門市買到草莓系列甜點麵包，同時7-11超人氣果汁BAR「草莓特調牛奶」同步，還有Whittard聯名的「蜜香伯爵拿鐵」粉絲們也再次開賣，打造最夢幻、最好拍草莓季。

看準草莓季的草莓甜點與麵包話題，7-11甜點與烘焙推出6款草莓新品，包含超萌「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」、還有冷藏甜點「草莓Q皮半月燒、草莓可可蛋糕杯」等限定新品。此外，在常溫麵包則推出「草莓可頌、草莓蛋糕捲、草莓雙色年輪蛋糕」等草莓烘焙點心，並且在12/24至2026/1/6可享任選第二件省10元，不論是早餐、下午茶都能開吃。



▲7-ELEVEN甜點與烘焙推出6款草莓新品，從泡芙到蛋糕一次補齊選擇。

7-11聯名茶飲與草莓牛奶回歸

奶茶控必拍的最美7-11奶茶這次再度回歸，CITY TEA現萃茶X Whittard聯名的「蜜香伯爵拿鐵」於12/24回歸開賣，使用Whittard經典伯爵茶搭配蜂蜜與奶香，打造最有氣質的英式風味。此外，在7-11果汁BAR「草莓特調牛奶」同步回歸，選用大湖草莓與蔓越莓現打，12/24至2026/1/20單杯享88折，草莓控冬天喝起來。



▲CITY TEA現萃茶Whittard蜜香伯爵拿鐵、果汁BAR草莓特調牛奶回歸。

7-11爆量草莓甜點預購登場

不只門市推出草莓甜點、草莓飲品，這次7-11更為了草莓控打造「爆量草莓」與「儀式感甜點」推薦清單，在i預購與門市預購同步推出多款草莓甜點，必搶包含拿破崙先生的「爆量草莓牛奶派、草莓寶盒」、草莓布丁寶盒」等，選用100%大湖草莓製作，滿滿草莓超過癮，預購誌指定品項至2026年2月15日前，可享任選2件95折。



▲7-ELEVEN草莓季推出多款團購規格商品，適合辦公室與朋友揪團分食。





7-11團購冰品零食一次補齊

這次7-11也鎖定團購需求，特別推出多款話題甜點，包含「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍草莓口味」草莓與番茄雙口味、33公分超吸睛。在i預購、i划算更同步推出「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」等團購組合。如果要買新鮮草莓，12/15起也開賣「熊本熊紅草莓」、「靜岡紅臉頰草莓」，整個產季將輪番上架大湖香水草莓、小農有機草莓以及日本德島、福岡、長崎等進口名品草莓，讓草莓控搶一波。



▲7-11草莓季於「i划算」推出「熊本熊紅草莓」、「靜岡紅臉頰草莓」等空運草莓。

7-11草莓特調牛奶

開賣日期：2025/12/24

售價：$99元





CITY TEA現萃茶X Whittard「蜜香伯爵拿鐵」

開賣日期：2025/12/24

售價：80元

限定優惠：

1、於12/24-2026/1/6，加入CITY TEA全品項第2杯半價優惠

2、憑雙品牌聯名杯套，至Whittard實體店面，購買指定品項再享百元折扣優惠。





7-11草莓季門市甜點推薦清單

吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙：55元

草莓Q皮半月燒：49元

草莓可可蛋糕杯：65元

草莓可頌(2入)：39元

草莓蛋糕捲：42元

草莓雙色年輪蛋糕：45元





7-11草莓季「 預購誌 」甜點推薦清單

拿破崙先生爆量草莓牛奶派 ：2盒$840、12盒$3588元

拿破崙先生草莓寶盒：2盒$840、12盒$3588元

花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍(草莓)：15入$2835元

花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍(番茄)：25入$2475元

MESKO草莓夾心燒：2盒$520、12盒$1390元

MESKO草莓牛軋糖：$179元

竹葉堂草莓大福：2盒$960、12盒$4500元

豆穌朋草莓雙餡泡芙：2盒$680、12盒$6388元





7-11草莓季「i預購」甜點推薦清單

拿破崙先生草莓布丁寶盒：$3,588 (12盒)

盧琴樹 草莓歐蕾糖心酥200g/包 ：$2630 (10入)

禾乃川 草莓米潤飲：$2,376 (12瓶)





7-11草莓季「 i划算 」甜點推薦清單

熊本熊紅草莓 (250g*2盒/件)：$1,199/件、$2,355/2件

靜岡紅臉頰草莓 (250g*2盒/托)：$1,599/托



▲7-ELEVEN草莓季透過i預購推出爆量草莓甜點，滿足粉絲提前搶購與分享需求。





更多草莓季必衝草莓話題

推薦閱讀：食芋堂草莓芋泥季來了！草莓芋泥杯、泡芙8款推薦，冬季限定甜點要吃。

推薦閱讀：烤糖奶蓋尬草莓！老賴茶棧 烤糖奶蓋草莓新品，張員瑛打卡老賴烤糖系列必喝。

推薦閱讀：草莓控開吃！4款草莓甜點加碼買二送二，起士公爵下單去。