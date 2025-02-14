情人節手搖杯買一送一！西洋情人節2/14在星期五，許多人安排了下班、週末享受情人節大餐之外，上班時間也能趁著手搖杯優惠，約同事一起喝、或是趁機點飲料給曖昧對象告白傳情。這次窩可島整理17間情人節手搖杯優惠，一定要喝到星巴克買一送一、CoCo飲料14元，還有Uber Eats外送飲料買一送一，趁情人節優惠喝起來。



▲▼17間情人節手搖杯優惠，飲料下殺買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



星巴克情人節優惠 買一送一

星巴克買一送一連喝3天！春天將至，星巴克再度迎來夢幻櫻花季，推出限定櫻花草莓系列飲品，以粉嫩花季為靈感，搭配酸甜草莓打造春季限定美味體驗。今年主打「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」兩款全新飲品，並同步換上滿滿櫻花元素的外帶杯，讓每一口都充滿春日浪漫氛圍。即日起至2月14日，星禮程會員消費指定櫻花飲品可獲得額外星星獎勵。



活動時間：2/14 11:00-20:00

活動內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有買一送一優惠。

全文介紹：3天星巴克買一送一！星巴克「草莓星冰樂 草莓抹茶」加Ｑ彈麻糬丁必喝。



▲▼星巴克買一送一，再推新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理





CoCo情人節優惠 全品項折14元

針對2/14情人節，CoCo更直接推出全品項折扣活動，只要先在線上領券後，購買任何飲品（優惠品除外）通通可以折14元，以純茶系列來計算，一杯最低16元就能喝得到，超人氣奶茶三兄弟51元、百想雙響砲56元就能喝到。不管是自己享受還是和朋友、另一半分享，2/14都能準時開喝。



活動時間：2024/2/14

活動內容：線上領券買任何飲品(優惠品除外)即可享杯杯折14元優惠，每人可領2張折價券(=2杯飲料)

全文介紹：飲料一杯16元！情人節優惠16元喝，CoCo情人節優惠 元宵節優惠開喝。



▲▼CoCo元宵節優惠 CoCo情人節優惠，最低一杯飲料16元 / WalkerLand窩客島整理提供



Mr. Wish情人節優惠 買一送一

Mr. Wish這次推出情人節新品「雪頂蕎麥輕乳」以及「黃金蕎麥、蕎麥鮮奶」等蕎麥系列手搖杯。同時更攜手foodpanda，在2/28前在推出「茉香綠茶(L)」買一送一，讓粉絲無論在家或外出，都能喝得很划算。



活動時間：2/28前

活動內容：foodpanda平台推出Mr. Wish「茉香綠茶(L)」買一送一。

全文介紹：Mr. Wish買一送一！無咖啡因新品「雪頂蕎麥輕乳」，情人節荔枝紅茶買一送一。



▲▼Mr. Wish 蕎麥系列新品「雪頂蕎麥輕乳」蕎麥飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



功夫茶情人節優惠 買一送一

近期功夫茶與粉紅色頑皮豹聯名，推出粉嫩系周邊、粉嫩飲品，今年02/14情人節，功夫茶推出「草莓慕斯」買一送一。此外，在02/16-03/31期間，只要購買「草莓慕斯」搭配指定飲品「百香羅勒子、黑糖波霸奶茶、岩葉紅茶拿鐵」三擇一，可享有109元組合優惠。



活動時間：02/14

活動內容：「草莓慕斯」買一送一

加碼優惠：02/16-03/31，買「草莓慕斯」搭「百香羅勒子、黑糖波霸奶茶、岩葉紅茶拿鐵」三擇一，可享有109元組合優惠。



▲▼功夫茶情人節優惠 草莓慕斯買一送一 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理



萬波情人節優惠 草莓2杯100元

草莓控終於等到萬波出草莓飲料了！以古早味為主打的萬波島嶼紅茶，今年草莓季終於推出萬波第一杯草莓飲料，嚴選酸甜適中的大湖草莓為原料，推出清爽系「搖搖草莓」與濃郁系「草莓牛奶」兩款草莓飲料，更推出連續三天2杯100元優惠，草莓控快買萬波草莓飲料過情人節。



活動時間：2025/2/14-2/16

活動內容：追蹤萬波官方社群＋出示LINE會員，「搖搖草莓」中杯2杯100元（微糖固定，每店限量50組）。

全文介紹：50元草莓飲料喝！萬波第一杯「草莓牛奶 搖搖草莓」2杯才100元。



▲▼2025草莓飲料最新推薦「萬波草莓飲料」2/14~2/16推出2杯100元優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



康青龍情人節優惠 買一送一

康青龍情人節期間2/12-2/25，在線上點餐「龍來訂」平台，推出「吉嶺冰茶(L)買一送一」會員限定優惠券，讓飲料控喝到獨特花果香氣的大吉嶺，加上手切新鮮檸檬片，酸甜清爽的風味不論是散步喝、飯後喝都超解膩。



活動時間：2/12-2/25

活動內容：線上點餐「龍來訂」，推出「吉嶺冰茶(L)買一送一」優惠券。



▲▼康青龍情人節優惠 吉嶺冰茶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



迷客夏情人節優惠 2杯99元

請女友、閨蜜喝奶茶！針對情人節優惠話題，迷客夏在2/13-2/19期間，推出茶拿鐵系列享大杯2杯99元優惠，限同品項、糖冰相同，每人限購2組。除此之外，在2/14-2/18期間買「就是蜂蜜系列」任1杯送15元電子配料券1張，買2杯送2張，以此類推，限量2萬份送完為止。



活動時間：2/13-2/19

活動內容：門市購買「茶拿鐵系列」享大杯2杯99元



▲▼迷客夏情人節優惠 茶拿鐵系列2杯99元 / 迷客夏提供、WalkerLand窩客島整理



御私藏情人節優惠 第二杯半價

情人節草莓飲料，第二杯半價！手搖杯COZY TEA御私藏情人節期間限定推出「莓辦法不愛荔」，把充滿少女心得草莓奶蓋、濃巧克力和荔枝果凍結合，打造最浪漫的情人節手搖杯。在2/13-2/15連續三天，御私藏針對情人節飲品「莓辦法不愛荔」推出第二杯半價優惠，情侶約喝剛剛好。



活動時間：2/13-2/15

活動內容：「莓辦法不愛荔」第二杯半價

全文介紹：情人節飲料第二杯半價！COZY TEA御私藏草莓奶蓋，情人節第二杯半價。



▲▼COZY TEA御私藏 情人節新品「莓辦法不愛荔」 / 御私藏提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會情人節優惠 2杯85折

情人節抱抱就有優惠！針對2/14情人節、3/14白色情人節話題，茶湯會推出2杯85折優惠。在2/14-2/16期間購買草莓系列飲品，以及3/14-3/16購買焙茶系列，只要飲料控在現場擁抱即可享2杯85折優惠，無論是情侶、好友或家人都能一起參加。



活動時間：2/14-2/16

活動內容：買草莓系列飲品，在茶湯會門市現場擁抱即可享2杯85折優惠。



▲▼茶湯會情人節優惠，抱抱可享草莓系列飲品2杯85折 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



8酵茶情人節優惠 身分有8免費喝

配合門市全新開幕，KURE8南港店在2/16前，身分證號碼有一個8可享「任選大杯飲品免費」一杯，有兩個8可享「任選特大杯飲品免費」一杯。如果身分證沒有8也沒關係，2/28前只要留Google評論，更可享有飲品同品項買一送一，吸引粉絲們排隊也要朝聖。



活動時間：2/16前

活動內容：身分證號碼有一個8可享「任選大杯飲品免費」一杯，留Google評論可享有同品項買一送一。



▲▼KURE8-8酵茶南港店，開幕免費喝 買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Uber Eats情人節優惠 飲料買一送一

Uber Eats在2/12-2/25期間，針對指定店家品項推出買一送一優惠，活動品項包含「五桐號 蜜春后奶茶、蜜桃冰茶凍飲」買一送一、還有龜記茗品指定品項買一送一。同時還有可不可熟成紅茶「胭脂紅茶 買一送一」會員加碼「可不可 胭脂歐蕾買一送一」、大苑子「百年仙草干茶 、埔里百香果綠、青森蘋果冰茶」買一送一，飲料控一定要喝到。



活動時間：2/12起，活動期間及品項依Uber Eats各品牌公告為準。

活動內容：Uber Eats推出「五桐號、龜記茗品、可不可熟成紅茶、大苑子」指定品項買一送一優惠。



▲▼Uber Eats情人節優惠 指定品牌飲料買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



85℃情人節優惠 蛋糕+飲料99元

情人節下午茶套餐！為了慶祝西洋情人節，85℃特別推出「寵愛久久」限定套餐，指定59-62元切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠只要99元。此外，只要85cafeAPP會員購買情人節套餐，還可以自動抽飯店雙人住宿券，飲料控請女友喝下午茶。



活動時間：2/10-2/14

活動內容：買指定59-62元切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠只要99元。



▲▼85℃情人節優惠 蛋糕+飲料99元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

