222貓之日，貓奴跟主子一起買爆！2/22在日文與貓咪叫聲相似，因此被稱為是「貓之日」。這次7-11看準毛小孩商機，特別在222推出貓之日限定寵物周邊，以及貓奴被萌翻的可愛貓咪造型甜點，無論是貓貓、還是貓奴都能在小七買爆。



推薦閱讀：小七集點湯姆貓與傑利鼠！TOM and JERRY 85週年，7-11貓之日集點50款開箱。



▲7-11 222貓之日貓咪周邊及貓咪造型甜點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11 222貓之日貓咪周邊及貓咪造型甜點 大胖橘貓包裝 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-ELEVEN貓之日烘焙甜點新品

看準近年寵物商機，7-ELEVEN在全台7,000多間門市設有最密集的寵物商品貨架，還有超過3,000家店鋪導入「OPEN!PETS寵物生活專區」，提供各式毛孩食品、用品與玩具。近年來，隨著貓咪飼養數大增，貓食市場成長逾3成，貓罐頭與零食更是銷量王者。因此，這次7-11祭出「222貓之日」限定優惠，超過百款指定商品第2件6折，還有各大品牌加碼促銷，讓粉絲一次補足主子的日常所需。▲7-11貓之日貓咪周邊及寵物食品優惠活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11貓之日貓咪周邊，迪士尼貓屋附貓抓板 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次針對貓之日，7-11特別推出貓主子一定會喜歡的周邊玩具，獨家開賣迪士尼系列「小熊維尼毯、小熊維尼貓隧道」以及貓貓最愛的紙箱屋「森林探險貓抓屋」，底層還有貓抓板。此外還有「玩具總動員貓草包二代」採盲抽玩法，總共5款角色隨機出貨，讓貓奴跟貓咪搶著玩。▲7-11貓之日周邊推薦，獨家販售迪士尼主題貓咪周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11貓之日貓咪周邊，貓草包盲抽5款造型隨機出貨 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了寵物用品優惠，7-ELEVEN今年還特別開發2款貓奴必收的甜點。「貓咪糖片土司」是烤得酥脆的吐司脆餅，抹上奶油與糖粒，搭配可愛胖橘貓包裝互相呼應。另一款「貓尾巴造型焦糖生乳捲」則以橘貓紋路呈現，鬆軟蛋糕體搭配焦糖風味奶油內餡，雖然貓咪不能吃，但貓奴IG一定要先拍。▲7-11貓之日貓咪造型甜點推薦，貓咪糖片土司 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11貓之日貓咪造型甜點推薦，貓尾巴造型焦糖生乳捲 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

貓咪糖片土司：39元

貓尾巴造型焦糖生乳捲：49元

（注意事項：非貓咪食品，寵物不可食用）



7-ELEVEN貓之日優惠

活動內容：

2/19(三)~3/18(二)，指定寵食任選第2件6折

2/21(五)~2/23(日)，超值五、六、日 CIAO肉泥、sheba、汪喵星球最低56折起。



7-ELEVEN貓之日推薦新品

販售時間：2/12 (三)上午11:00預購~2/28，2/22 中午12點起(原店取貨)

商品資訊：

小熊維尼-暖心抱抱毯

售價：650元



小熊維尼-故事書貓隧道

售價：399元



小熊維尼-森林探險貓抓屋

售價：410元

玩具總動員貓草包二代

售價：129元

小熊維尼-啾啾彈力球

售價：250元

玩具總動員狗狗軟式球

售價：229