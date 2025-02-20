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基隆必吃千層蛋糕！基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」藏身巷弄內，冬天限定「草莓千層」必吃。

三奇壹號咖啡館 基隆美食 基隆咖啡廳 基隆甜點 more
2025-02-20 09:40:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆必吃千層蛋糕在這！如果說到基隆推薦的咖啡廳，那怎麼少的了隱身於市區巷弄內的「三奇壹號咖啡館」呢？店內菜單有各種口味的法式千層蛋糕，每層都相當輕薄，堆疊起來口感細膩，吸引不少饕客專程前來品嚐。而他們家最近更是推出冬天限定「草莓千層」，現在就趕緊來看看吧。
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」推薦菜單：草莓千層 $220 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」推薦菜單：草莓千層 $220 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆必吃千層蛋糕在這！說到基隆推薦咖啡廳，絕對會提到「三奇壹號咖啡館」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆必吃千層蛋糕在這！說到基隆推薦咖啡廳，絕對會提到「三奇壹號咖啡館」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝




基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」位於基隆市仁愛區，鄰近基隆廟口夜市，從熱鬧的街道轉入巷弄，便能發現這間充滿復古工業風的咖啡廳。店內採雙層設計，一樓主要為吧台與少數座位，二樓則提供更多座位區，讓顧客可以舒適享用甜點。店內亦提供寵物友善空間，營造溫馨愜意的氛圍。

推薦閱讀：基隆草莓蛋糕推薦！基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」北海道乳酪蛋糕必點。
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」位於基隆市仁愛區，鄰近基隆廟口夜市 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」位於基隆市仁愛區，鄰近基隆廟口夜市 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」每天提供多款千層蛋糕，讓人選擇障礙 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」每天提供多款千層蛋糕，讓人選擇障礙 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「三奇壹號咖啡館」以千層蛋糕聞名，其中最受歡迎的口味，包括「炙布蕾千層」脆口焦糖片搭配濕潤蛋糕，帶來多層次口感；還有「提拉米蘇千層」，內含手指餅乾，完美重現經典提拉米蘇風味。此外，冬季限定的「草莓千層」更是不容錯過，酸甜草莓搭配滑順鮮奶油，打造出夢幻口感。
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」推薦菜單：炙燒布蕾千層 $200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」推薦菜單：炙燒布蕾千層 $200 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

除了蛋糕，店內亦供應各式飲品。不過因為假日時間座位時常會客滿，大家不防也可以選擇外帶回家，才不會過於久候。如果各位有機會來基隆走走，不妨也能順道嚐一嚐這家在地超夯的甜點店，一起品嚐精緻千層蛋糕與醇厚咖啡吧。
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」假日時間座位時常會客滿，大家不防也可以選擇外帶回家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」假日時間座位時常會客滿，大家不防也可以選擇外帶回家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

▲如果各位有機會來基隆走走，不妨來「三奇壹號咖啡館」嚐嚐看吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲如果各位有機會來基隆走走，不妨來「三奇壹號咖啡館」嚐嚐看吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

基隆咖啡廳 千層蛋糕 三奇壹號咖啡館

地址：基隆市仁愛區愛二路54巷2號
營業時間：12:00–19:30

基隆咖啡廳 千層蛋糕 三奇壹號咖啡館 推薦菜單

推薦菜單：草莓千層 $220、炙燒布蕾千層 $200

 

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三奇壹號咖啡館

phone02-2422331
place基隆市仁愛區愛二路54巷2號
4.34 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.35
服務品質
4.35
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.35
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