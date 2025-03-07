鐵道迷必訪和歌山餐廳！隨著和歌山縣湯淺市的發展，活化百年歷史的JR湯淺舊站、成為一個結合地方文化特色的餐廳「湯淺米醬」；重生後的湯淺舊站不僅保留了原有的格局與部分歲月的痕跡、添加設計元素，最大亮點便是湯淺米醬食堂，融合當地傳統的湯淺米醬與現代餐飲，成功吸引大量遊客專程前來湯淺市旅遊。



▲和歌山美食推薦！百年JR湯淺舊站以湯淺米醬餐廳重生/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲湯淺米醬保留舊車站原有的格局，昔日候車區亦成了用餐座位/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「湯淺米醬」為百年歷史的舊車站注入了新的生命力，以餐廳之姿重生、讓湯淺市的地方特產與文化貼近海內外遊客；由於「湯淺米醬」保留了車站原有的格局，昔日的候車區化身成用餐座位，如今坐在此的旅人等的不再是電車到來、而是盼著料理登場，一股時空交錯的奇妙感油然而生。▲湯淺米醬以餐廳之姿重生、讓湯淺市的地方特產與文化貼近海內外遊客/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲湯淺米醬戶外座位可以直擊電車進站/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「湯淺米醬」餐廳顧名思義以湯淺米醬為核心，推出一系列結合在地食材的飯糰、蕎麥麵和湯品等，如：金山寺味噌飯糰、水煮吻仔魚飯糰、柴魚梅子飯糰、煮半乾鰹魚美乃滋飯糰等。這裡的每款飯糰和蕎麥麵皆能感受到湯淺米醬的獨特風味，旅人在享受美食的同時，亦能體驗到湯淺深厚的文化底蘊。推薦閱讀： 和歌山必吃美食！吻仔魚山丘丼飯「滿幸商店」，價格划算在地人也瘋狂。 ▲餐廳以湯淺米醬為核心，推出一系列結合在地食材的飯糰/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲蕎麥麵也能感受到湯淺米醬的獨特風味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

湯淺米醬店家資訊

地址：和歌山縣有田郡湯淺町湯淺1075-2

電話：070-9133-0737