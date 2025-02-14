慕軒飯店攜手全球頂級保養品牌「LA MER海洋拉娜」，推出期間限定的「輕奢完美保養」住房專案，讓入住不只是旅行，更是一場奢華放鬆的美肌體驗。即日起至4月29日，每晚6,999元起，就能住進高級感滿滿的客房，包含自助式早餐，還能免費享受URBAN331威士忌酒吧的Happy Hour，不論平日或假日入住，都可延遲退房，讓旅客悠閒享受每一刻。此外，入住還可獲得價值超過5,000元的「LA MER海洋拉娜旅行4件組」，以及慕軒飯店專屬的百貨消費滿額2,000元折抵金，讓旅程更加愜意與精緻。



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▲即日起至4月29日，每晚6,999元起，就能住進慕軒飯店高級感滿滿的客房，包含自助式早餐 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理



慕軒飯店這次的住房專案不僅與LA MER合作，整間飯店的裝潢更充滿奢華細節，從外牆到大廳空間皆以LA MER的頂級抗老「創世紀原晶」系列為靈感，搭配低調奢金質感的咖金元素，讓飯店內外散發出高級氛圍。踏入客房後，更能感受到金屬與原木結合的典雅設計，部分房型還能遠眺台北101，見證城市白天與夜晚的變化，打造靜謐的旅宿時光。



▲慕軒飯店這次的住房專案不僅與LA MER合作，整間飯店的裝潢更充滿奢華細節，從外牆到大廳空間皆以LA MER的頂級抗老「創世紀原晶」系列為靈感 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理

同時，入住「輕奢完美保養」住房專案，再加碼贈送LA MER海洋拉娜旅行4件組，讓旅客能在旅途中也享受頂級護膚呵護。這套保養組內含極效卸妝、平衡復活調理露、濃粹修復精華與經典乳霜，從溫和卸妝、修護肌膚到深層滋養，每一步都精心設計，特別適合敏感肌與想要維持肌膚最佳狀態的旅客。無論是長途旅行還是短暫放鬆，都能讓肌膚保持穩定透亮，宛如置身專業SPA般的呵護體驗。▲入住「輕奢完美保養」住房專案，再加碼贈送LA MER海洋拉娜旅行4件組，讓旅客能在旅途中也享受頂級護膚呵護 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理除了高級保養體驗，入住貴賓還能於每日晚間6點半至7點半，在飯店1樓的URBAN331酒吧免費享受HAPPY HOUR，酒類、各式水果、炸物與手工甜點皆可無限享用，打造輕鬆放鬆的微醺時刻。週五與週六夜晚更有現場LIVE MUSIC演出，搭配專業調酒師調製的創意雞尾酒與馥郁的麥芽威士忌，為旅程增添獨特氛圍。此外，每位房客還可加價1,000元+10%，享受紅酒、白酒、氣泡酒與啤酒兩小時無限暢飲，輕鬆度過屬於自己的奢華時光。▲入住貴賓還能於每日晚間6點半至7點半，在飯店1樓的URBAN331酒吧免費享受HAPPY HOUR，酒類、各式水果、炸物與手工甜點皆可無限享用 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此，即日起至二月底，慕軒飯店還特別打造「金宮外牆」，讓旅客能夠拍下充滿金色奢華光影的美照，記錄旅程中最閃耀的時刻。這次的住房專案，無論是熱愛頂級保養、追求奢華住宿，或是想要在台北度過愜意假期的旅人，都不容錯過。▲慕軒飯店還特別打造「金宮外牆」，讓旅客能夠拍下充滿金色奢華光影的美照，記錄旅程中最閃耀的時刻 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理





慕軒飯店 x LA MER海洋拉娜「輕奢完美保養」住房專案 活動列表

活動期間：即日起至 2024 年 4 月 29 日

住房專案內容：

1、每晚 6,999 元起

2、自助式早餐

3、URBAN331 威士忌酒吧免費 Happy Hour（每日 18:30-19:30）

4、不限平、假日皆可延遲退房

5、入住贈「LA MER海洋拉娜旅行4件組」（價值超過 5,000 元）

6、慕軒專屬百貨消費滿額 2,000 元折抵金

住房環境特色：

1、低調奢金設計，內外皆融入 LA MER「創世紀原晶」系列的尊貴質感

2、雅緻客房搭配金屬與原木元素，部分房型可遠眺台北 101

期間限定亮點：即日起至 2 月底，「金宮外牆」夢幻拍照景點登場

URBAN331 酒吧體驗：每日 Happy Hour（18:30-19:30），各式酒類無限暢飲，水果、炸物、手工甜點自助吧。週五、六限定 LIVE MUSIC 表演，加價 1,000 元 +10% 可享紅酒、白酒、氣泡酒、啤酒 2 小時無限暢飲。

訂房專線：02-7726-6699

地址：台北市大安區敦化南路一段331號

更多詳細資訊：慕軒飯店 x LA MER海洋拉娜「輕奢完美保養」住房專案