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免費領1000元火鍋券！王品青花驕免費送千元吃鍋金，藝奇388元吃龍蝦炭火燒。

王品 優惠 青花驕 藝奇 more
2025-02-15 19:20:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：王品
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編輯 張人尹

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火鍋控免費領1000元火鍋券！王品旗下「青花驕」這次特別推出新春好康活動，粉絲們只要登入官方LINE可以免費領千元吃鍋金，讓粉絲們揪團約吃麻辣鍋，還有機會抽雙人套餐券。此外，同集團「藝奇和牛岩板燒」則帶來限時優惠，龍蝦炭火燒加購價只要388元，無論吃鍋、日式料理，通通有理由約起來。

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▲王品青花驕免費領1000元火鍋券，藝奇388元吃龍蝦炭火燒 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

麻辣鍋鐵粉這次要先約，「青花驕」自即日起到2/28推出千元吃鍋金，加入青花驕品牌官方LINE玩互動遊戲，就能獲得千元吃鍋金，使用期間為3/3-4/30，消費滿1000元可折抵100元，依此類推。此外，還有機會抽中價值1,638元的雙人套餐券、招牌綜合丸等贈菜券，讓人約聚餐、約吃鍋很可以。

▲王品青花驕免費領1000元火鍋券，加入青花驕品牌官方LINE免費領 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理



此外，同集團「藝奇和牛岩板燒」更推出奢華龍蝦優惠，即日起到2/28，全台門市點套餐，就能用優惠價388元加購原價899元的龍蝦炭火燒。料理長採用日式炭火燒技法，讓蝦肉鮮甜多汁，蝦頭搭配濃郁明太子醬，蝦尾則能品嚐原味鮮美，層次感滿分。這道料理象徵鴻運當頭，為新的一年加持滿滿福氣。

▲王品藝奇和牛岩板燒388元吃龍蝦炭火燒 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理
 

青花驕 優惠活動

活動時間： 即日起至2/28
活動內容：加入品牌官方LINE玩互動遊戲，可獲得千元吃鍋金。
參加活動有機會抽中價值1,638元雙人套餐券、招牌綜合丸、口水牛、豬梅花等贈菜券。
即日起至3/16，推出情人節限定「椒心戀雙人套餐」，附義大利粉紅氣泡酒與玫瑰檸檬塔。
 

藝奇和牛岩板燒 優惠活動

活動時間： 即日起至2/28
活動內容：
於全台門市點套餐，可加購「御賞龍蝦炭火燒」，優惠價388元（原價899元）。

 

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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