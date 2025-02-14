迎接新年，放鬆身心的全新體驗即將登場！台北W飯店（W Taipei）旗下的 AWAY® 紓壓艙正式宣布，與法國頂級音響品牌 Devialet 展開一場前所未有的感官饗宴。這場為期一年的合作，限時引進旗艦款無線揚聲器「Phantom I 108dB」，並攜手台灣在地音樂創作人，精心打造「Voice of Nature」沉浸式 SPA 體驗，讓賓客在療癒旅程中感受大自然的純粹樂章。



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▲台北W飯店AWAY®紓壓艙攜手法國精品音響Devialet，打造沉浸式SPA體驗 / 台北W飯店（W Taipei）提供、WalkerLand窩客島整理



即日起至 2026 年 2 月 12 日，凡預約 AWAY® 紓壓艙雙人芳療室並選擇 60 分鐘（含）以上療程，即可享受 Devialet 精品音響帶來的極致音質，彷彿置身大自然，展開前所未有的感官之旅。隨著西洋情人節的到來，這場結合頂級音響與專業 SPA 的療癒體驗，無疑是與摯愛共度浪漫時光的最佳選擇。



▲即日起至 2026 年 2 月 12 日，凡預約 AWAY® 紓壓艙雙人芳療室並選擇 60 分鐘（含）以上療程，即可享受 Devialet 精品音響帶來的極致音質 / 台北W飯店（W Taipei）提供、WalkerLand窩客島整理

此次合作不僅結合頂級科技與音樂藝術，更邀請新銳音樂製作人「泊人 ANKR」主理人──Gary 量身打造專屬音樂。背景樂集結了在地聲景藝術家吳燦政長年錄製的自然音頻，精選台灣各地的環境聲景，如綠島的浪潮聲、花蓮卓富公路稻浪搖曳的聲響、新竹花園溪的潺潺流水、阿里山奮起湖的寧靜高原氛圍，以及來自玉山高空的遼闊天際聲。整套作品劃分為「海洋、平原、溪谷、叢林、高原、天空」六大章節，讓身心隨著自然旋律進入深層放鬆狀態。▲AWAY® 紓壓艙提供多元護理服務，包含排毒護理、按摩護理、臉部護理與身體護理，滿足不同需求 / 台北W飯店（W Taipei）提供、WalkerLand窩客島整理AWAY® 紓壓艙提供多元護理服務，包含排毒護理、按摩護理、臉部護理與身體護理，滿足不同需求。其中，深受喜愛的排毒護理療程，透過專業按摩手技與複方保養油，幫助身體釋放壓力。此外，全身性果酸煥膚與溫熱裹敷療程，可促進血液循環，帶來深度舒緩。對於臉部保養需求的賓客，則可選擇深層淨化護理，溫和清潔毛孔，讓肌膚恢復光澤。另有淋巴循環、局部雕塑與深層筋膜放鬆療程，讓身心靈達到極致平衡。AWAY® 紓壓艙以純淨白色調與圓弧設計打造如太空艙般的舒壓空間。本次與 Devialet 合作的雙人芳療室，更進一步升級體驗，不僅可俯瞰台北 101 美景，還設有獨立沐浴空間與按摩浴缸，奢華感受再提升。此外，所有療程均使用義大利頂級護膚品牌「comfort zone」產品，為肌膚帶來全方位呵護。▲AWAY® 紓壓艙以純淨白色調與圓弧設計打造如太空艙般的舒壓空間 / 台北W飯店（W Taipei）提供、WalkerLand窩客島整理



