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壽司郎雷神巧克力聯名！「黑雷神卡達拉娜」只賣3天，再推11款新壽司。

壽司郎 巧克力 新品 聯名 more
2025-02-16 11:54:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：壽司郎
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編輯 鄭雅之

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壽司郎又有新品開賣了！這次「食在大滿貫」以豐富的海鮮組合吸引壽司控目光，生松葉蟹、鱈魚白子、鮭魚親子等頂級食材應有盡有。不僅如此，甜點控也有驚喜，壽司郎攜手雷神巧克力，打造全新「黑雷神卡達拉娜」，限時三天甜蜜開賣。此外，粉絲期待已久的「貓貓蟲咖波」聯名菜單同步登場，將可愛魅力結合美味壽司，讓人忍不住想收藏。

▲壽司郎新品推「黑雷神卡達拉娜」只賣三天巧克力控要吃 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

▲壽司郎鮭魚壽司、鮪魚壽司等新品 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理



壽司郎新品「食在大滿貫」帶來多款話題性極高的壽司組合，「迎春美味拼盤」一次集結生松葉蟹、鱈魚白子海苔包、大海螺等頂級海味。鮪魚控更不能錯過「綜合野生鮪魚3貫」，黃鰭鮪魚、長鰭鮪魚與南方黑鮪魚中腹一次滿足，濃郁的鮮美風味令人驚艷。此外，「花枝烏賊3貫」將花枝、槍烏賊與醃漬魷魚鰭組合，帶來三倍Q彈口感。還有「鹽漬真鱈」、「酥炸螢烏賊」、「沙丁魚肉天婦羅」等新菜色，壽司空一次品嚐到多樣風味。

▲壽司郎新品「迎春美味拼盤」集結生松葉蟹、鱈魚白子海苔包、大海螺等 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

▲壽司郎新品「綜合野生鮪魚3貫」 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

鮭魚控也有新選擇，「生鮭魚親子」將鮭魚搭配醬油漬鮭魚卵筋膜，口感鹹香濃郁。「蘋果飛魚卵鮭魚腹」則結合鮭魚腹、飛魚卵與蘋果，呈現獨特的甜鹹交錯口感。「韓式辣醬鮭魚軍艦」以特製韓式辣醬調味，增添層次感，適合搭配清酒享用。此外，「炙燒白子鮭魚卵筋膜」運用阿拉斯加鮭魚卵與北海道白子，入口即化的口感堪稱奢華。多款新品輪番上陣，無論是經典還是創新口味，這次的限定壽司絕對值得一試。

▲壽司郎新品推薦「炙燒白子鮭魚卵筋膜」 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

▲壽司郎新品推薦「生鮭魚親子」 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理


情人節限定甜點也登場！壽司郎與雷神巧克力聯名打造「黑雷神卡達拉娜」，結合黑雷神巧克力、卡達拉娜與焦糖脆皮，呈現豐富層次感。從巧克力的濃郁到卡達拉娜的滑順，再到焦糖的微苦，每一口都是完美的甜蜜滋味。這款夢幻聯名甜點僅在2月14日至2月16日限時販售，數量有限，甜點迷絕對不能錯過。

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▲壽司郎新品聯名「黑雷神卡達拉娜」 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

▲壽司郎咖波聯名也同步開賣 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理


 

壽司郎新品 食在大滿貫

活動期間：即日起至3月2日（日）止，共計19天。食材皆期間限定，數量有限售完為止。）
期間限定菜色：
迎春美味拼盤 $210
綜合野生鮪魚3貫 $80
花枝烏賊3貫 $60
咖波愛吃肉3貫 $60
生鮭魚親子 $50
蘋果飛魚卵鮭魚腹 $40
韓式辣醬鮭魚軍艦 $40
鹽漬真鱈 $50
炙燒白子鮭魚卵筋膜 $60
沙丁魚肉天婦羅 $60
酥炸螢烏賊 $50
黑雷神卡達拉娜 $90
咖波蛋糕卷 $90

 

 

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