近年來，泡澡已成為現代人最愛的舒壓方式之一，讓忙碌的生活增添片刻寧靜與放鬆。而天成飯店集團看準這股趨勢，在推出「瑞穗天合黃金湯泡湯粉」引發熱潮後，再度創新打造「比比家族沐浴泡澡球」，將泡澡體驗升級，結合香氛享受與收藏趣味，為市場帶來全新感受。



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「比比家族沐浴泡澡球」以天成飯店集團旗下各館的IP代言人為主題，每顆泡澡球內藏一款可愛公仔，讓泡澡不只是放鬆，更充滿驚喜。單顆售價150元，六入禮盒組680元，讓消費者能一次收藏完整系列，享受多重樂趣。每款泡澡球均精選六種優質香氛，包括清新尤加利、馥郁葡萄柚、舒心洋甘菊、舒緩薰衣草、木質調檀香及活力甜香橙，在熱水中緩緩釋放，營造舒適療癒的沐浴空間，同時讓肌膚感受溫和呵護。



除了香氛享受，泡澡球中的IP代言人公仔更是吸引大小朋友的關鍵亮點。第一系列共推出六款角色，分別來自天成飯店集團旗下各大館別。例如，瑞穗天合國際觀光酒店的「乳比」，作為夢幻城堡的主人，帶領大家進入童話世界；天成文旅-繪日之丘的「嘟比」，以溫暖笑容傳遞希望與活力；桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店的「鵲比」，則化身球場指導員，熱愛運動並樂於分享技巧。此外，台北花園大酒店的「花比」則是親切的飯店禮賓接待員，世貿國際會館的「呱比」擅長策劃宴會活動，天成逸旅-朋趣豪華露營的「栗比」則象徵無微不至的管家服務。這些獨特角色為泡澡體驗增添更多樂趣，也讓收藏變得更具價值。天成飯店集團長期致力於「旅館主題體驗」，讓每間飯店都有獨特風格，提升旅客的住宿體驗，進一步深化品牌與消費者之間的連結。這次推出的比比家族沐浴泡澡球，不僅延續了品牌IP角色的魅力，也透過療癒商品為日常生活帶來新的樂趣與驚喜。天成飯店集團行銷長趙芝綺表示：「我們希望透過這款沐浴泡澡球，讓消費者在家中也能享受如同飯店級的舒適體驗，特別鎖定親子與女性市場，希望透過這款創新商品，提升天成文旅通路業績成長一成。」此外，天成飯店集團亦積極拓展品牌周邊商品，除了泡澡球外，還有行李吊牌、行李束帶、浴巾等旅遊實用好物，讓旅人能夠將飯店的美好回憶帶回日常生活中。「比比家族沐浴泡澡球」已於天成文旅線上購物平台開放預購，並將於2025年1月20日起，在天成飯店集團旗下十間飯店的實體通路正式開賣，包括台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-蜂巢、桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店、天成逸旅-朋趣豪華露營、天成文旅-繪日之丘、天成逸旅-舶寓高雄、瑞穗天合國際觀光酒店與天成世貿國際會館等。無論是想要享受一場放鬆身心的泡澡，或是增添親子互動的樂趣，這款全新泡澡球都是不可錯過的選擇。

天成飯店集團比比家族沐浴泡澡球

活動內容：天成飯店集團全新推出「比比家族沐浴泡澡球」，結合療癒香氛與驚喜IP公仔，讓泡澡更具趣味與收藏價值。

販售品項：

單顆泡澡球：NT$150元（隨機內含1款IP公仔）

六入禮盒：NT$680元（一次收藏完整六款公仔）

香氛選擇：清新尤加利、馥郁葡萄柚、舒心洋甘菊、舒緩薰衣草、木質調檀香、活力甜香橙

內含IP公仔（隨機出貨）：乳比、嘟比、鵲比、花比、呱比、栗比

線上預購：即日起可於天成文旅線上購物平台預購

販售館別：

台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-蜂巢、桃園高爾夫俱樂部 ‧ 悅華大酒店、天成逸旅-朋趣豪華露營、天成文旅-繪日之丘、天成逸旅-舶寓高雄、瑞穗天合國際觀光酒店、天成世貿國際會館