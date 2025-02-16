025 年大阪關西世界博覽會（簡稱世博）即將於 4 月 13 日至 10 月 13 日隆重登場，吸引全球關注。在這場未來創新的盛會中，星野集團旗下都市觀光飯店「OMO7 大阪 by 星野集團」（以下簡稱 OMO7 大阪）推出期間限定的「愛上 EXPO」住宿專案，讓旅客在入住期間也能深度體驗世博氛圍，探索未來科技與文化交流的無限可能。



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▲OMO7大阪助攻2025大阪世博！世博迷獨家講座、歷史探索導覽、未來移動體驗一次滿足 / OMO7大阪提供、WalkerLand窩客島整理



OMO7 大阪為迎接世博旅客，特別與 SkyDrive 公司合作，帶來革命性的「空中飛車」展示。SkyDrive 於 2020 年 8 月成功試飛載人機型「SD-03」，並計畫於 2025 年世博期間展示 3 人座「SD-05」。入住旅客將能近距離參觀飛車實體模型，了解未來交通的突破性技術，更有機會親身體驗乘坐展示機，感受天空移動的魅力。此外，OMO7 大阪亦與一群熱愛世博的「世博迷」共同策劃精彩活動，包含專業講座與深度導覽，讓旅客掌握最全面的世博資訊。



▲OMO7大阪助攻2025大阪世博！世博迷獨家講座、歷史探索導覽、未來移動體驗一次滿足 / OMO7大阪提供、WalkerLand窩客島整理

2025 大阪關西世博 × OMO7 大阪「愛上 EXPO」活動列表

空中飛車展示與體驗

作為大阪關西世博 PR 銅牌合作夥伴的 OMO7 大阪，預計迎接來自日本全國及海外的觀光客。根據官方預測，本次世博將吸引約 2,820 萬名參觀者，其中 90% 為日本國內遊客，60% 來自關西地區，40% 則來自其他日本城市。為了讓旅客獲得最佳的世博體驗，OMO7 大阪規劃了一系列與大阪街區文化相結合的特別活動，鼓勵旅客透過世博認識大阪的獨特魅力。其中，「世博迷講座」將由藤井秀雄先生與二神敦先生親自主持。藤井秀雄自 1970 年大阪世博起便熱衷於各國博覽會，迄今已參訪 16 場國際世博，累積豐富的觀展經驗。他將在講座中分享如何規劃最佳世博行程，推薦必訪展館與世博限定活動，帶領旅客深入了解世博背後的意義與故事。而二神敦先生則曾踏足 12 個國家參與世博，見證無數感動瞬間，他將結合大阪的文化特色，介紹與世博密切相關的歷史軌跡，帶領旅客從不同視角認識 2025 年世博的精彩之處。▲「世博迷講座」將由藤井秀雄先生與二神敦先生親自主持 / OMO7大阪提供、WalkerLand窩客島整理▲「世博迷講座」將由藤井秀雄先生與二神敦先生親自主持 / OMO7大阪提供、WalkerLand窩客島整理此外，OMO7 大阪也將推出「EXPO Special」限定導覽行程，帶領旅客探索新世界區域與世博的歷史淵源。該區以通天閣和鏘鏘橫丁聞名，是大阪最具庶民風情的街區。活動將重現 1903 年舉辦的「第五屆內國勸業博覽會」，這場博覽會被視為 1970 年大阪世博的先驅，對於大阪發展具有深遠影響。旅客將能欣賞當年展覽的導覽圖、入場券與歷史地圖，透過現場導覽，感受百年前世博的氛圍，體驗時光交錯的奇妙感受。OMO7 大阪的「OMO Ranger」嚮導團隊也將提供專業資訊，協助旅客規劃最佳世博之旅。他們將介紹前往世博會場的交通與購票方式，提供最新的展館推薦與動線建議，讓旅客掌握第一手的參觀攻略，確保每位旅客都能充分沉浸於世博的魅力之中。為了迎接世博，OMO7 大阪特別打造了一場視覺盛宴，於飯店外牆播放 PR 影片。其外牆設計採用約 13,000 個 LED 燈，利用間接光照射 LED 燈條，創造出獨特的光影演出，這項技術在日本尚屬首創。此外，從 2025 年 1 月 3 日起，OMO7 大阪將播放世博開幕倒數影片，點燃全城期待氛圍，迎接這場世界級盛事。OMO7 大阪透過「愛上 EXPO」住宿專案，不僅讓旅客沉浸於世博的創新與文化魅力，更串聯大阪新世界區域的歷史與現代，打造一場難忘的世博之旅。無論是對未來科技感興趣的旅人，或是期待探索大阪街頭文化的觀光客，都能在這場體驗中找到專屬於自己的精彩記憶。▲OMO7 大阪透過「愛上 EXPO」住宿專案，不僅讓旅客沉浸於世博的創新與文化魅力，更串聯大阪新世界區域的歷史與現代，打造一場難忘的世博之旅 / OMO7大阪提供、WalkerLand窩客島整理

合作單位：SkyDrive

活動內容：

展示 2020 年首次成功載人試飛的「SD-03」空中飛車

介紹未來空中交通的技術與發展願景

旅客可近距離參觀展示機，了解其構造與特色

體驗搭乘展示機，感受未來移動方式的變革



世博迷講座

主講人：

藤井秀雄（世博資深參觀者，曾參加 16 場國際世博）

二神敦（曾參觀 12 個國家世博，研究世博歷史與文化）

活動內容：

深度解析 2025 大阪世博亮點與參觀攻略

必訪展館與限定美食推薦

探索「世博的意義」與隱藏版玩法

分享專家級世博行程規劃與參觀時機

OMO Ranger 對談環節，交流世博心得



EXPO Special 限定導覽

導覽範圍：大阪「新世界」區域

活動內容：

由 OMO Ranger 導覽，探索「新世界」與世博的歷史聯繫

回溯 1903 年「第五屆內國勸業博覽會」，了解其對 1970 年大阪世博的影響

參觀 1903 年展覽的複製導覽圖、入場券與歷史地圖

沉浸式體驗大阪百年前的世博氛圍



OMO Ranger 世博專屬資訊服務

活動內容：

提供世博最新資訊與展館推薦

交通與購票指南，協助旅客順利前往會場

精選世博必吃美食與參觀動線攻略

分享獨家隱藏亮點，讓旅客體驗更豐富的世博行程



OMO7 大阪外牆 LED 視覺展演

活動內容：

PR 影片播放：世博期間，在飯店外牆播放專屬影片

LED 燈光展演：使用 13,000 顆 LED 燈，打造視覺盛宴

世博倒數影片：2025 年 1 月 3 日至 4 月 12 日播放倒數影片，營造熱烈世博氛圍