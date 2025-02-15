春風拂面，櫻花隨風輕舞，日月潭在這個季節迎來最浪漫的粉色盛宴。湖畔山巒間的櫻花悄然綻放，為湖光山色增添柔美氣息，讓旅人沉浸在如詩如畫的春日風景之中。為了讓遊客不僅能欣賞湖畔櫻花之美，更能以獨特方式體驗春日魅力，日月潭涵碧樓特別推出「春舞涵碧．櫻花美饌」住房專案，將大自然的浪漫氛圍與極致饗宴完美結合，打造一場身心靈皆滿足的春日度假之旅。



推薦閱讀：士林花海搭捷運拍！士林官邸鬱金香展「13萬株花海」8大展區拍不停。



▲涵碧樓櫻花季限定！住進日月潭櫻花仙境，賞櫻、湖景、美食一次滿足 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理



▲春風輕拂，櫻花漫舞，此時的日月潭處處開滿櫻花與九重花，為湖光山色披上粉嫩的色彩 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理



涵碧樓「春舞涵碧．櫻花美饌」住房專案

本次住房專案提供多種二天一夜的住宿選擇，旅客可依據需求選擇不同房型，從可飽覽180度湖景的湖景套房，到擁抱綠意的湖畔套房，每間房皆能讓住客盡情沉浸在湖光山色之中。專案價格平日每晚NT$18,200+10%起，假日NT$20,800+10%起，讓旅客在櫻花滿開的春日裡，享受高端住宿體驗，遠離城市喧囂。▲涵碧樓湖景套房可全面擁抱日月潭180度美麗的湖景 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理▲涵碧樓湖景套房的陽台可享受私人的日月潭湖景而不被打擾 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理涵碧樓不僅以絕美景色與豪華住房款待賓客，更規劃了一系列獨家春日活動，為旅程增添難忘回憶。夜晚，住客可參加「春日星空導覽」，由專業星象老師帶領，探索日月潭夜空下的星宿奧秘，感受春夜的靜謐與浪漫。清晨則可漫步涵碧步道，在導覽員的細膩講解下，聆聽日月潭的歷史與文化故事，走入一場結合自然與人文的深度旅程。此外，旅客還可參加涵碧樓精心策劃的「手作泡澡球DIY體驗」，使用涵碧樓SPA專屬精油，親手調配獨特香氣的泡澡球，將日月潭的春日氣息帶回家，延續這份難得的放鬆時光。而在攝影導覽活動中，旅客將跟隨專業攝影師的鏡頭，探索由國際知名設計師Kerry Hill操刀打造的涵碧樓，一步一景，捕捉建築與自然交織出的和諧美學，將旅程的美好瞬間永久珍藏。春天的日月潭不僅有醉人美景，涵碧樓更將櫻花入菜，精心設計春日限定美饌，讓視覺與味蕾同步感受春意盎然的氛圍。湖光軒中餐廳推出「乾燒大蝦櫻細麵」，以濃郁乾燒醬搭配在地小米細麵，層層堆疊出豐富層次，搭配粉色梅麵與鮮嫩海大蝦，酸甜交織出令人驚豔的味覺饗宴。此外，「白玉櫻香蒸紅條」則以醃漬櫻花點綴綿滑蒸蛋，搭配酥香紅條魚，入口即感受櫻花淡雅芳香，令人回味無窮。▲湖光軒中餐廳為春日推出色彩繽紛的乾燒大蝦櫻細麵，以濃郁鮮香的乾燒醬為基底 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理東方餐廳則融合法式與義式烹調手法，推出一系列春日限定創意料理。「櫻花漬風乾蕃茄佐布拉塔起司」選用埔里紹興酒醃漬的義大利黑醋與風乾蕃茄，搭配手工布拉塔起司，帶來酸甜濃郁的春日氣息。而「櫻花海鮮燉飯」則以醃漬櫻花與濃郁海鮮高湯燉煮義大利米，搭配台灣東北角炙烤花枝與自製鹹蛋黃，打造層次豐富的海洋美味。九重花間日本餐廳則以「春季櫻鯛刺身盛合」為主打，嚴選當季櫻鯛，粉嫩肉質猶如櫻花綻放，搭配精湛刀工，展現入口即化的鮮甜滋味。而「海老天婦羅佐櫻花鹽」則以特製櫻花鹽提味，酥脆天婦羅與淡雅花香交織，讓每一口都充滿春天的細膩層次。▲東方餐廳主廚義法料理廚藝為基底，巧妙融合歐式料理技法與在地食材打造春日限定櫻花套餐 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理為了讓旅客在這場春日賞櫻之旅中獲得身心靈的全面放鬆，Lalu SPA特別推出春季限定療程，結合大自然的清新能量與專業按摩技法，讓賓客沉浸在春天的溫柔擁抱中。從芳香療法到深層舒緩按摩，每一道程序都經過精心設計，讓人在日月潭的湖光山色間徹底放鬆，享受無與倫比的春日寵愛。▲滿開的九重花與涵碧樓泳池，藍天與碧綠的湖水，相映成獨特的春日美景 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理▲春風輕拂，櫻花漫舞，此時的日月潭處處開滿櫻花與九重花 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025年3月31日限時推出

活動內容：湖景套房平日20,200元+10%起、假日22,800元+10%起、盡攬山巒湖景的湖畔套房平日18,200元+10%起，假日20,800元+10%起



▲涵碧樓「春舞涵碧．櫻花美饌」 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理