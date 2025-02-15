春風拂面，櫻花隨風輕舞，日月潭在這個季節迎來最浪漫的粉色盛宴。湖畔山巒間的櫻花悄然綻放，為湖光山色增添柔美氣息，讓旅人沉浸在如詩如畫的春日風景之中。為了讓遊客不僅能欣賞湖畔櫻花之美，更能以獨特方式體驗春日魅力，日月潭涵碧樓特別推出「春舞涵碧．櫻花美饌」住房專案，將大自然的浪漫氛圍與極致饗宴完美結合，打造一場身心靈皆滿足的春日度假之旅。
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▲涵碧樓櫻花季限定！住進日月潭櫻花仙境，賞櫻、湖景、美食一次滿足 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
▲春風輕拂，櫻花漫舞，此時的日月潭處處開滿櫻花與九重花，為湖光山色披上粉嫩的色彩 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
本次住房專案提供多種二天一夜的住宿選擇，旅客可依據需求選擇不同房型，從可飽覽180度湖景的湖景套房，到擁抱綠意的湖畔套房，每間房皆能讓住客盡情沉浸在湖光山色之中。專案價格平日每晚NT$18,200+10%起，假日NT$20,800+10%起，讓旅客在櫻花滿開的春日裡，享受高端住宿體驗，遠離城市喧囂。
▲涵碧樓湖景套房可全面擁抱日月潭180度美麗的湖景 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
▲涵碧樓湖景套房的陽台可享受私人的日月潭湖景而不被打擾 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
涵碧樓不僅以絕美景色與豪華住房款待賓客，更規劃了一系列獨家春日活動，為旅程增添難忘回憶。夜晚，住客可參加「春日星空導覽」，由專業星象老師帶領，探索日月潭夜空下的星宿奧秘，感受春夜的靜謐與浪漫。清晨則可漫步涵碧步道，在導覽員的細膩講解下，聆聽日月潭的歷史與文化故事，走入一場結合自然與人文的深度旅程。
此外，旅客還可參加涵碧樓精心策劃的「手作泡澡球DIY體驗」，使用涵碧樓SPA專屬精油，親手調配獨特香氣的泡澡球，將日月潭的春日氣息帶回家，延續這份難得的放鬆時光。而在攝影導覽活動中，旅客將跟隨專業攝影師的鏡頭，探索由國際知名設計師Kerry Hill操刀打造的涵碧樓，一步一景，捕捉建築與自然交織出的和諧美學，將旅程的美好瞬間永久珍藏。
春天的日月潭不僅有醉人美景，涵碧樓更將櫻花入菜，精心設計春日限定美饌，讓視覺與味蕾同步感受春意盎然的氛圍。湖光軒中餐廳推出「乾燒大蝦櫻細麵」，以濃郁乾燒醬搭配在地小米細麵，層層堆疊出豐富層次，搭配粉色梅麵與鮮嫩海大蝦，酸甜交織出令人驚豔的味覺饗宴。此外，「白玉櫻香蒸紅條」則以醃漬櫻花點綴綿滑蒸蛋，搭配酥香紅條魚，入口即感受櫻花淡雅芳香，令人回味無窮。
▲湖光軒中餐廳為春日推出色彩繽紛的乾燒大蝦櫻細麵，以濃郁鮮香的乾燒醬為基底 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
東方餐廳則融合法式與義式烹調手法，推出一系列春日限定創意料理。「櫻花漬風乾蕃茄佐布拉塔起司」選用埔里紹興酒醃漬的義大利黑醋與風乾蕃茄，搭配手工布拉塔起司，帶來酸甜濃郁的春日氣息。而「櫻花海鮮燉飯」則以醃漬櫻花與濃郁海鮮高湯燉煮義大利米，搭配台灣東北角炙烤花枝與自製鹹蛋黃，打造層次豐富的海洋美味。
九重花間日本餐廳則以「春季櫻鯛刺身盛合」為主打，嚴選當季櫻鯛，粉嫩肉質猶如櫻花綻放，搭配精湛刀工，展現入口即化的鮮甜滋味。而「海老天婦羅佐櫻花鹽」則以特製櫻花鹽提味，酥脆天婦羅與淡雅花香交織，讓每一口都充滿春天的細膩層次。
▲東方餐廳主廚義法料理廚藝為基底，巧妙融合歐式料理技法與在地食材打造春日限定櫻花套餐 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
為了讓旅客在這場春日賞櫻之旅中獲得身心靈的全面放鬆，Lalu SPA特別推出春季限定療程，結合大自然的清新能量與專業按摩技法，讓賓客沉浸在春天的溫柔擁抱中。從芳香療法到深層舒緩按摩，每一道程序都經過精心設計，讓人在日月潭的湖光山色間徹底放鬆，享受無與倫比的春日寵愛。
▲滿開的九重花與涵碧樓泳池，藍天與碧綠的湖水，相映成獨特的春日美景 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
▲春風輕拂，櫻花漫舞，此時的日月潭處處開滿櫻花與九重花 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理
涵碧樓「春舞涵碧．櫻花美饌」住房專案
活動期間：即日起至2025年3月31日限時推出
活動內容：湖景套房平日20,200元+10%起、假日22,800元+10%起、盡攬山巒湖景的湖畔套房平日18,200元+10%起，假日20,800元+10%起
▲涵碧樓「春舞涵碧．櫻花美饌」 / 涵碧樓提供、WalkerLand窩客島整理