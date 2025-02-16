亞洲知名低成本航空品牌AirAsia於今（14）日宣布，2025年首波大促銷即將登場，震撼旅遊市場的0元機票優惠再度回歸，為旅客帶來前所未有的機票折扣。本次大促銷涵蓋超過1,500萬張優惠機位，覆蓋AirAsia的廣大航線網絡，讓旅遊愛好者輕鬆規劃2025年下半年至2026年的夢想之旅。



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▲AirAsia0元機票優惠！AirAsia 0元機票促銷，超值機票最低TWD 0元起 / AirAsia提供、WalkerLand窩客島整理



為了感謝台灣消費者長久以來的支持，AirAsia特別舉辦「AirAsia 0元機票嘉年華」，活動將於2月15日及2月16日在華山1914文化創意園區華山劇場熱鬧登場。現場將由AirAsia空服員帶來活力四射的熱舞表演，旅客還能品嚐AirAsia機上特色飲品，透過趣味遊戲闖關，更有機會贏得AirAsia台北出發的直飛機票，讓現場粉絲感受滿滿的驚喜與熱情。



▲AirAsia特別舉辦「AirAsia 0元機票嘉年華」，活動將於2月15日及2月16日在華山1914文化創意園區華山劇場熱鬧登場 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

此次促銷活動中，台灣旅客將迎來超值優惠，台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，以及高雄直飛曼谷（廊曼）等熱門航線推出單程未稅TWD 0元起的驚喜價。此外，台灣人熱愛的旅遊勝地如大阪、沖繩、曼谷、清邁等，也推出單程含稅TWD 2,188元起的優惠票價。限時搶購期間為2025年2月15日中午12點至2月23日，適用旅行期間則涵蓋2025年7月1日至2026年6月15日，讓旅客有充足時間安排未來旅程。▲本次大促銷涵蓋超過1,500萬張優惠機位，覆蓋AirAsia的廣大航線網絡，讓旅遊愛好者輕鬆規劃2025年下半年至2026年的夢想之旅 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝除了台灣出發的熱門航線外，AirAsia更針對廣大亞洲市場推出豐富優惠。馬來西亞國內航線如新山、詩巫、古晉等地，單程最低含稅RM39起，而吉隆坡直飛新加坡、普吉島等國際熱門航點，最低含稅RM75起。此外，AirAsia旗下長程運輸（AirAsia X）也同步祭出優惠，遠程航線如伯斯、哈薩克、奈洛比等地，最低單程含稅RM369起，為旅客提供更多探索世界的機會。▲此次促銷活動中，台灣旅客將迎來超值優惠，台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，以及高雄直飛曼谷（廊曼）等熱門航線推出單程未稅TWD 0元起的驚喜價 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝AirAsia Aviation Group首席商務長Amanda Woo表示：「我們很高興能夠以這場0元機票大促銷開啟2025年，讓旅客提早規劃下半年乃至2026年的旅行。這次促銷活動不僅涵蓋東南亞主要市場，更展現我們對推動區域旅遊與經濟發展的承諾，同時響應馬來西亞政府推動的‘Visit Malaysia 2026’（VM2026）計畫，期盼吸引更多國際旅客探索馬來西亞的魅力。」為了讓更多台灣旅客親身感受AirAsia的活力，此次促銷將透過「AirAsia 0元機票嘉年華」實體活動與粉絲見面，參與者不僅能享受多項趣味體驗，還能參加闖關遊戲，贏得台北直飛大阪、沖繩、曼谷、清邁、吉隆坡、馬尼拉、沙巴等地的來回機票，共計14張機票等你來搶。▲為了讓更多台灣旅客親身感受AirAsia的活力，此次促銷將透過「AirAsia 0元機票嘉年華」實體活動與粉絲見面，參與者不僅能享受多項趣味體驗，還能參加闖關遊戲 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝







AirAsia 0元機票嘉年華

活動日期：2025年2月15日（星期六）、2月16日（星期日）

活動時間：11:00-18:00

活動地點：華山1914文化創意園區華山劇場（100 台北市中正區八德路一段1號）