星巴克Hello Kitty聯名杯緣子、杯子強勢回歸,不要再錯過了!去年9月重磅亮相的星巴克Hello Kitty聯名系列,讓星巴克鐵粉和kitty控為之瘋狂的搶買。這次,無預警的預告將在2/19強勢回歸,除了有7款kitty聯名杯款之外,就連滿額免費送的Hello Kitty聯名杯緣子也同步回歸,若上次錯過的話,這次一定要快設定好行事曆準備搶買。今日2/17還推出同品項飲料第二杯半價優惠,憂鬱星期一就靠星巴克療癒心靈。



▲星巴克Hello Kitty聯名杯緣子滿額免費送/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克Hello Kitty聯名杯子共推出7款/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克第二杯半價

名以Hello Kitty 50週年為核心概念,將她的經典形象與星巴克元素巧妙融合。杯款部分包含造型馬克杯、不鏽鋼水壺、TOGO冷水杯等,共有7款選擇,每款都印有Hello Kitty的可愛身影,部分杯款還特別加入立體造型設計,,每個細節都充滿療癒感與紀念價值,讓收藏價值再提升。▲星巴克Hello Kitty聯名杯子由Kitty身穿星巴克綠色圍裙賣萌/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克Hello Kitty聯名杯子還推出立體造型更可愛/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理去年大受歡迎的Hello Kitty杯緣子盲盒這次也將同步回歸,只要單筆消費滿1,350元,即可獲得隨機款式的杯緣子乙個,數量有限,送完為止。此外,單筆消費滿250元還可用280元加價購乙個,不過需要注意的是,滿額贈與加價購活動不可合併,每筆交易限加購一組,想要蒐集全套的Kitty控可得把握機會。限定款絨毛娃娃「HELLO KITTY綠圍裙凱蒂」也要在第一時間搶買。推薦閱讀: CASETiFY手機殼新聯名!湯姆貓與傑利鼠38款新品,買就送造型貼紙包。 ▲星巴克Hello Kitty聯名杯緣子滿額免費送,共四款隨機出貨/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克聯名HELLO KITTY綠圍裙凱蒂限量開搶/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間:2025/2/17

活動內容:活動期間至全台星巴克門市,購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料,即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價;二杯支付半價)並限當場一次領取。



星巴克Hello Kitty聯名開賣日

開賣日:2025/2/19強勢回歸



星巴克Hello Kitty聯名品項、售價

HELLO KITTY造型馬克杯,售價$800

HELLO KITTY馬克杯組,售價$950

HELLO KITTY 20OZ不鏽鋼水壺,售價$1,280

HELLO KITTY不鏽鋼TOGO冷水杯,售價$1,280

HELLO KITTY 12OZ不鏽杯,售價$1,000

HELLO KITTY 16OZ不鏽鋼杯,售價$1,380

HELLO KITTY TOGO冷水杯,售價$800

HELLO KITTY綠圍裙凱蒂,售價$1,200



注意事項:

1.商品上市當日,為顧及安全,指定 Hello Kitty聯名商品,將依照每人現場排隊順序發放號碼牌,每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後,請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買,若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等,即視同放棄購買權利。2/20(四)起則不受此限。

2.每張號碼牌僅限購買指定商品乙個,商品銷售數量依各門市實際庫存為主。

3.各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放,請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。

4.圖示商品僅供參考,請依門市實體為準。



星巴克Hello Kitty 杯緣子滿額贈

活動內容:2025/2/19(三)起單筆消費金額滿$1,350,即可獲得Hello Kitty杯緣子乙個

(款式隨機,不累贈,數量有限,現場贈完為止)



星巴克Hello Kitty 杯緣子加價購

活動內容:2025/2/19(三)起單筆消費金額滿$250,即可以$280加購Hello Kitty杯緣子乙個(款式隨機,不累贈,數量有限,現場贈完為止)

注意事項:單筆滿額贈與滿額加價購活動不可合併使用; 加價購活動每筆交易限加購1組。