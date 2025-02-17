桃園寶可夢見面會快閃！盛大開幕的2025台灣燈會在桃園首週末就湧入超過140萬人次到訪，只為了參與一年一度的台灣燈會盛事，今年除了主燈區之外，由寶可夢坐鎮的A19「光臨千塘國燈區」更是掀起寶可夢大師的朝聖，現場不僅有巨型卡比獸、皮卡丘和放大版卡牌打卡點，更免費送寶可夢小提燈、燈會限定卡牌等。如今，更快閃推出寶可夢見面會，於即日起至閉幕日天天都有，連續11場讓大家近距離和皮卡丘玩偶互動。
▲桃園台灣燈會加碼「寶可夢快閃見面會」 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理
▲桃園台灣燈會卡比獸裝置藝術，白天晚上拍都超萌 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
此次，2025台灣燈會在桃園繼「進擊的巨人」彩蛋之後，又無預警推出寶可夢快閃見面會活動，讓寶可夢大師直呼太驚喜。活動於週一至週五晚間8點、週六和週日下午3點、4點及晚間7點登場，「驚見！塘緣卡比獸」燈飾旁，有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨人氣角色玩偶裝俏皮賣萌，讓大小朋友都被寶可夢精靈可愛到，首場活動便湧入萬人朝聖，可以說是今年燈會最夯的亮點。
▲桃園台灣燈會「寶可夢快閃見面會」於2/23前每天都有，共計11場 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理
寶可夢快閃見面會於即日起持續至2月23日，想要和寶可夢們合照的粉絲可得把握機會。由於現場人潮眾多，參加活動時請遵循現場工作人員指引，避免推擠並注意腳下安全。亦建議大家平日下班前往燈會，以防週末人潮擁擠帶來的不便。
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▲桃園「寶可夢快閃見面會」辦在卡比獸裝置藝術前 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理
2025台灣燈會在桃園 寶可夢快閃見面會
活動日期：2025年2月15日至2月23日
活動地點：A19光臨千塘國燈區「驚見！塘緣卡比獸」燈飾旁
活動時間：週一至週五 晚間8點；週六 下午3點、4點及晚間7點（遇雨取消）