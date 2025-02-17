桃園寶可夢見面會快閃！盛大開幕的2025台灣燈會在桃園首週末就湧入超過140萬人次到訪，只為了參與一年一度的台灣燈會盛事，今年除了主燈區之外，由寶可夢坐鎮的A19「光臨千塘國燈區」更是掀起寶可夢大師的朝聖，現場不僅有巨型卡比獸、皮卡丘和放大版卡牌打卡點，更免費送寶可夢小提燈、燈會限定卡牌等。如今，更快閃推出寶可夢見面會，於即日起至閉幕日天天都有，連續11場讓大家近距離和皮卡丘玩偶互動。



▲桃園台灣燈會加碼「寶可夢快閃見面會」 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園台灣燈會卡比獸裝置藝術，白天晚上拍都超萌 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝