來桃園逛台灣燈會，也要吃周邊美食！睽違已久再度回歸桃園舉辦的台灣燈會，在中壢青埔盛大登場，拍燈會美照之餘也要填飽肚子，特別精選5間青埔美食推薦，從人氣火鍋吃到飽、到文青咖啡廳等各類型美食選擇，滿足大家的需求，快收進你的桃園美食口袋名單。



▲拍桃園青埔2025台灣燈會前，先來吃5間青埔美食 /WalkerLand窩客島整理提供



▲5間中壢青埔美食有火鍋吃到飽、也有文青咖啡廳 /WalkerLand窩客島整理提供

青埔火鍋吃到飽：食鍋性也

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 食鍋性也 說：

通通都無雷，品質相當好，新鮮又大份量，價格又划算。自助吧有豐富的蔬菜可以自由取用，貴桑桑的山茼蒿、爽脆的水蓮、我最愛的豆皮、新鮮的雞蛋等通通都無限量吃到飽。



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食鍋性也

地址：桃園市大園區致遠一路49號

電話：0925 276 926

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：（青埔美食）食鍋性也 海鮮鍋物～桃園青埔人氣火鍋專賣店！現切肉品、鮮甜湯頭、蔬食自助吧吃到爽！青埔火鍋｜食鍋性也菜單



▲中壢青埔火鍋吃到飽推薦：食鍋性也 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲中壢青埔火鍋「食鍋性也」自助吧蔬菜吃到飽 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



青埔美食異國料理推薦：川泰錦東方異國料理

首間結合泰式料理、川菜料理、星馬宮廷菜的跨菜系餐廳「川泰錦」就在桃園中壢青埔商，除了餐點可以吃到不同菜系的功夫菜外，還可以體驗高爾夫球遊戲設施及大螢幕體感switch互動式運動遊戲。



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川泰錦

地址：桃園市中壢區青松街205號

電話：03 287 7877

完整介紹由部落客「」於窩客島分享：中壢青埔｜川泰錦～結合泰式料理、川菜料理、星馬宮廷菜跨菜系餐廳，包廂設有室內高爾夫球遊戲體驗



▲青埔聚餐推薦「川泰錦」東方異國料理 /麥的小窩 提供、WalkerLand窩客島整理



▲青埔美食「川泰錦」整體空間舒適 /麥的小窩 提供、WalkerLand窩客島整理

中壢青埔居酒屋推薦：燒究食寓

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 燒究食寓 說：

萬華知名居酒屋 燒究食寓 在青埔新聚點，不只串燒、烤物等～青埔居酒屋還附設超兒童遊戲球池，大口吃肉的好地方。居然還有辣蟹跟生醃螃蟹！！這生醃蟹吸滿醬汁。



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燒究食寓

地址：桃園市中壢區領航南路三段470號

電話：03 453 1969

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：青埔居酒屋 燒究食寓｜青埔下班新聚點～大口嚕串大口喝酒的時刻到哩！！ · 算命的說我很愛吃



▲青埔居酒屋推薦「燒究食寓」有韓式醬蟹 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲萬華人氣居酒屋「燒究食寓」開到青埔 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理

青埔咖啡廳推薦：玉津咖啡

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 玉津咖啡 說：

主打高品質手搖飲結合咖啡店，還有多款麵包、輕食和蛋糕，其中位在桃園的青埔店更是結合了青親書屋，讓顧客在店內享用飲料和蛋糕外，還能逛逛書店，被書櫃圍繞整個就氣質了起來！



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玉津咖啡

地址：桃園市中壢區文智路與號民權路四段交叉口

電話：03 287 7967

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：桃園市中壢區【桃園食記】玉津咖啡 Y.J COFFEE(青埔概念店) - 結合青親書屋的咖啡館，點杯飲料享受愜意的下午茶吧



▲青埔咖啡廳「玉津咖啡」結合書店超文青 / 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



▲玉津咖啡青埔概念店免費書店配咖啡甜點 / 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理

青埔咖啡廳推薦：日日蔗HISATOUKIBI

部落客 跟著企鵝一起吃喝玩樂 造訪 日日蔗HISATOUKIBI 說：

原本以為這麼便宜的價格可能只是普通水準，但沒想到餐點的品質相當不錯，鬆餅球外脆內軟，再搭配特調風味，真的讓人喜歡。



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日日蔗HISATOUKIBI

地址：桃園市大園區春德路178號

電話：0909 510 262

完整介紹由部落客「跟著企鵝一起吃喝玩樂」於窩客島分享：青埔最平價貨櫃屋咖啡廳！日日蔗HISATOUKIBI鬆餅球飲品只要110元。



▲青埔咖啡廳「日日蔗HISATOUKIBI」貨櫃屋超好拍 / 跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲青埔平價咖啡廳「日日蔗HISATOUKIBI」波希米亞風格的裝潢/ 跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理