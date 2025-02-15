為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 桃園逛燈會要吃！中壢人美食基地「5選青埔美食」推薦，火鍋吃到飽 平價咖啡廳都吃。

桃園逛燈會要吃！中壢人美食基地「5選青埔美食」推薦，火鍋吃到飽 平價咖啡廳都吃。

桃園美食 燈會 青埔美食 火鍋 more
2025-02-15 11:35:00 文字：編輯 鄭雅之 綜合報導 圖片：各個部落客
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

來桃園逛台灣燈會，也要吃周邊美食！睽違已久再度回歸桃園舉辦的台灣燈會，在中壢青埔盛大登場，拍燈會美照之餘也要填飽肚子，特別精選5間青埔美食推薦，從人氣火鍋吃到飽、到文青咖啡廳等各類型美食選擇，滿足大家的需求，快收進你的桃園美食口袋名單。

▲拍桃園青埔2025台灣燈會前，先來吃5間青埔美食 /WalkerLand窩客島整理提供 

▲5間中壢青埔美食有火鍋吃到飽、也有文青咖啡廳 /WalkerLand窩客島整理提供 


 

青埔火鍋吃到飽：食鍋性也

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 食鍋性也 說：
通通都無雷，品質相當好，新鮮又大份量，價格又划算。自助吧有豐富的蔬菜可以自由取用，貴桑桑的山茼蒿、爽脆的水蓮、我最愛的豆皮、新鮮的雞蛋等通通都無限量吃到飽。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

食鍋性也
地址：桃園市大園區致遠一路49號
電話：0925 276 926
完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：（青埔美食）食鍋性也 海鮮鍋物～桃園青埔人氣火鍋專賣店！現切肉品、鮮甜湯頭、蔬食自助吧吃到爽！青埔火鍋｜食鍋性也菜單

▲中壢青埔火鍋吃到飽推薦：食鍋性也 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲中壢青埔火鍋「食鍋性也」自助吧蔬菜吃到飽 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理
 

青埔美食異國料理推薦：川泰錦東方異國料理

首間結合泰式料理、川菜料理、星馬宮廷菜的跨菜系餐廳「川泰錦」就在桃園中壢青埔商，除了餐點可以吃到不同菜系的功夫菜外，還可以體驗高爾夫球遊戲設施及大螢幕體感switch互動式運動遊戲。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

川泰錦
地址：桃園市中壢區青松街205號
電話：03 287 7877
完整介紹由部落客「」於窩客島分享：中壢青埔｜川泰錦～結合泰式料理、川菜料理、星馬宮廷菜跨菜系餐廳，包廂設有室內高爾夫球遊戲體驗

▲青埔聚餐推薦「川泰錦」東方異國料理 /麥的小窩 提供、WalkerLand窩客島整理

▲青埔美食「川泰錦」整體空間舒適 /麥的小窩 提供、WalkerLand窩客島整理


 

中壢青埔居酒屋推薦：燒究食寓

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 燒究食寓 說：
萬華知名居酒屋 燒究食寓 在青埔新聚點，不只串燒、烤物等～青埔居酒屋還附設超兒童遊戲球池，大口吃肉的好地方。居然還有辣蟹跟生醃螃蟹！！這生醃蟹吸滿醬汁。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

燒究食寓
地址：桃園市中壢區領航南路三段470號
電話：03 453 1969
完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：青埔居酒屋 燒究食寓｜青埔下班新聚點～大口嚕串大口喝酒的時刻到哩！！ · 算命的說我很愛吃

▲青埔居酒屋推薦「燒究食寓」有韓式醬蟹 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲萬華人氣居酒屋「燒究食寓」開到青埔 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理


 

青埔咖啡廳推薦：玉津咖啡

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 玉津咖啡 說：
主打高品質手搖飲結合咖啡店，還有多款麵包、輕食和蛋糕，其中位在桃園的青埔店更是結合了青親書屋，讓顧客在店內享用飲料和蛋糕外，還能逛逛書店，被書櫃圍繞整個就氣質了起來！

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

玉津咖啡
地址：桃園市中壢區文智路與號民權路四段交叉口
電話：03 287 7967
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：桃園市中壢區【桃園食記】玉津咖啡 Y.J COFFEE(青埔概念店) - 結合青親書屋的咖啡館，點杯飲料享受愜意的下午茶吧

▲青埔咖啡廳「玉津咖啡」結合書店超文青 / 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理

▲玉津咖啡青埔概念店免費書店配咖啡甜點 / 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理


 

青埔咖啡廳推薦：日日蔗HISATOUKIBI

部落客 跟著企鵝一起吃喝玩樂 造訪 日日蔗HISATOUKIBI 說：
原本以為這麼便宜的價格可能只是普通水準，但沒想到餐點的品質相當不錯，鬆餅球外脆內軟，再搭配特調風味，真的讓人喜歡。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

日日蔗HISATOUKIBI
地址：桃園市大園區春德路178號
電話：0909 510 262
完整介紹由部落客「跟著企鵝一起吃喝玩樂」於窩客島分享：青埔最平價貨櫃屋咖啡廳！日日蔗HISATOUKIBI鬆餅球飲品只要110元。

▲青埔咖啡廳「日日蔗HISATOUKIBI」貨櫃屋超好拍 / 跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲青埔平價咖啡廳「日日蔗HISATOUKIBI」波希米亞風格的裝潢/ 跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#桃園美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2025全台燈會必拍
新竹都城隍廟近百盞花燈點亮元宵節夜空，新竹人搶先拍一波。

新竹都城隍廟近百盞花燈點亮元宵節夜空，新竹人搶先拍一波。
2025員林燈會必拍亮點！靈蛇主燈 兔兔超人打卡點和美食攤位都要逛。

2025員林燈會必拍亮點！靈蛇主燈 兔兔超人打卡點和美食攤位都要逛。
台灣燈會不只有寶可夢！超巨大「進擊的巨人」突擊桃園，中壢人快來打卡。

台灣燈會不只有寶可夢！超巨大「進擊的巨人」突擊桃園，中壢人快來打卡。
2025元宵燈會免費拍！13個燈會「寶可夢燈會 咖波燈會」領軍，就連最醜美主燈也有。

2025元宵燈會免費拍！13個燈會「寶可夢燈會 咖波燈會」領軍，就連最醜美主燈也有。
2025台灣燈會在桃園搶先看！棒球光雕秀 寶可夢免費卡牌跟上。

2025台灣燈會在桃園搶先看！棒球光雕秀 寶可夢免費卡牌跟上。
2025台灣燈會必看新亮點！「新楓之谷」小怪物現身桃園帶來超萌體驗。

2025台灣燈會必看新亮點！「新楓之谷」小怪物現身桃園帶來超萌體驗。
morechevron_right
相關商家

食鍋性也

phone0968-078-780
place桃園市大園區致遠一路49號
4.62 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.60
服務品質
4.60
裝潢氣氛
4.80
CP值
4.60
share place

川泰錦

phone03-2877877
place桃園市中壢區青松街205號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place

燒究食寓｜青埔店

phone03-453196
place桃園市中壢區470號470號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place

Y.J COFFEE 玉津咖啡-青埔概念店

phone03-2877967
place桃園市中壢區320桃園市中壢區文智路與號民權路四段交叉口
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place

日日蔗Hisatoukibi 形象概念店

phone0909-510-262
place桃園市大園區春德路178號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.75
share place
延伸閱讀
政大生約會都衝貓空！7選「貓空咖啡廳、茶屋」木柵人都愛，開到凌晨兩點「貓咪甜點店」先朝聖。
 編輯 鄭雅之
坐整個下午也不想走！7間淡水人私藏「不限時咖啡廳」名單秒收，搶朝聖「淡水爆夯下午茶」享受最悠閒約會時光。
 編輯 鄭亦庭
中壢人的新歡！超夯7間「中壢美食新開店」口袋名單吃一輪，超狂「燒肉吃到飽、老宅咖哩店」中壢人要先探店。
 編輯 張人尹
桃園人IG都在拍！桃園人收藏「7間青埔美食」早午餐、下午茶口袋名單，異國風CP CAFE、純白系日日蔗貨櫃屋，通通要踩點。
 編輯 張人尹
桃園「蚵仔嫂」聚餐首選，現點現做菜色豐富，還有399吃到飽選擇讓你盡情享受！
 Ann‧榜哥‧生活事務所
推薦商品
keyboard_arrow_up