桃園車站美食「萩佃」冬天來碗熱呼呼的屋台關東煮！最近天氣冷颼颼的，在街邊來碗關東煮，搭配著宛如日劇場景的屋台關東煮店，無疑是冬季超有氛圍感的享受。「萩佃」位在桃園車站周邊的巷弄內，以其獨特的日式氛圍，搭配道地關東煮與精緻日式料理，讓人一秒穿越至日本街頭，現在就趕緊來看看吧。



▲桃園車站美食「萩佃」菜單種類相當多元，冬天來碗熱呼呼的屋台關東煮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲桃園車站美食「萩佃」位在桃園車站周邊的巷弄內，讓人一秒穿越至日本街頭 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

桃園車站美食 日式屋台關東煮 萩佃

桃園車站美食「萩佃」於去年8月開幕，便引發許多關注。店家距離桃園火車站僅需步行5分鐘，交通相當方便。店面設計以日本屋台為概念，木製攤車搭配日式布簾與昏黃燈光，營造出濃厚的昭和復古風情。店內座位不多，大多為戶外用餐區，提供顧客一種別具風味的用餐體驗。推薦閱讀： 桃園必吃「現炸脆皮肉圓」藏身在住宅區！早點去拿號碼牌、每日限量販售。

▲桃園車站美食「萩佃」於去年8月開幕，便引發許多關注 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲桃園車站美食「萩佃」店面設計以日本屋台為概念，木製攤車搭配日式布簾與昏黃燈光 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝如果想要悠閒地享受這片日式氛圍，建議大家一開店就到訪，或是選在比較晚的時段，避免用餐尖峰時段前來，才不會過於久候。「萩佃」的關東煮選擇豐富，包含干貝燒、黑輪、竹輪、花枝天婦羅、豆腐、大根、高麗菜捲等經典品項，每樣約在 30 至 50 元之間。▲桃園車站美食「萩佃」建議大家一開店就到訪，才不會過於久候 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲桃園車站美食「萩佃」關東煮選擇豐富，每樣約在 30 至 50 元之間 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此外，店內提供自助湯品續杯，昆布湯底溫潤鮮甜，搭配兩款關東煮醬料，讓人忍不住一碗接一碗。除了關東煮外，「胡麻烏龍冷麵」與「萩佃茶碗蒸」亦是招牌必點。胡麻烏龍冷麵的麵條 Q 彈，搭配濃郁胡麻醬與溏心蛋，口感層次豐富。如果大家想在台灣想感受日式深夜食堂氛圍，不妨相約好友，一起來體驗看看吧。▲桃園車站美食「萩佃」菜單推薦：胡麻烏龍冷麵 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲桃園車站美食「萩佃」店內提供自助湯品續杯 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：桃園市桃園區武昌街21號

營業時間：17:00–23:30；週一二公休