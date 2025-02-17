貓奴會愛的橘貓主題全家店！根據統計，寵物市場比起新生兒成長率來的更高，尤其是貓咪經濟更是穩坐寵物界的銷售冠軍。這次，全家為了迎接222貓之日，瞄準毛孩經濟正式推出「寵物品牌FamiPets」，超過500款寵物商品上架之外，也推出限定聯名「哆啦A夢記憶深刻奶油土司」等甜點烘焙品，超萌造型讓人忍不住用新台幣下架。同時，也推出貓咪主題店和電動門，讓大家路過全家就被萌貓療癒到。



▲全家貓之日推出寵物專區、貓咪主題店同步登場 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家貓之日限定「哆啦A夢記憶深刻奶油土司」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家便利商店 貓之日新品介紹

全家推出自有寵物品牌FamiPets，透過4,300間門市與電商平台「全家行動購」，提供超過500項寵物商品，滿足現代飼主的便利需求。以「多元商品」、「知名品牌」與「FamiPets專區陳列」三大策略，結合24小時營業優勢，打造最便利的寵物購物環境。除了基本的貓狗飼料、罐頭、零食，部分門市更增設FamiPets專區，提供貓砂、貓抓板、寵物玩具等多元商品，貓奴隨時補貨滿足貓主子愛玩的心。▲全家推出自有寵物品牌FamiPets，超過500款商品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家自有寵物品牌FamiPets線上就能買，包括寵物餵食器、貓抓板等 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理迎接貓之日，全家特別推出期間限定甜點，療癒貓奴的心。以貓掌造型搭配香濃奶霜的「喵咪肉球奶油包」，入口帶有鹹甜交織的細緻風味。「貓貓尾巴捲蛋糕」則以綿密蛋糕體捲出貓尾造型，搭配無鹽奶油霜，甜而不膩。此外，還有與哆啦A夢聯名的「記憶深刻奶油土司」，將經典記憶吐司化為美味甜點，使用澳洲無鹽奶油製作，質地細緻Q彈，奶香濃郁，勢必會造成搶買熱潮。▲全家新品「喵咪肉球奶油包」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家哆啦A夢聯名的「記憶深刻奶油土司」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理全家不只推出貓咪甜點，還結合公益與創意店舖佈置，讓這個貓之日更具意義。2/19至3/18，凡購買任一寵物商品即可獲得1積分，累積達30萬積分後，全家將捐出總價值超過20萬元的貓糧給「好好善待動物協會」，幫助流浪貓填飽肚子，為牠們帶來希望。▲全家公益不落人後，將捐貓糧給「好好善待動物協會」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家貓之日推出貓咪主題門市 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理特別設計4款「浪愛回家」宣傳海報，門市電動門將化身為流浪貓的專屬展板，附上貓咪故事與QR Code，讓更多人能透過掃碼了解並參與認養行動。更有趣的是，全家還推出以「喵星語」製作的貓咪專屬宣傳海報，並貼心附上翻譯，讓貓奴們一秒進入貓咪視角。而全家康陽店更是在店內打造巨型貓咪佈景，可愛又吸睛，讓貓奴們忍不住停下腳步，沉浸在滿滿的喵星人魅力中。推薦閱讀： 222貓之日周邊小物！7-11貓之日貓咪周邊 貓罐罐優惠，再加碼大胖橘貓咪造型吐司。 ▲全家貓咪主題門市位於台北萬華區康陽店 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全台全家電動門有浪浪認養活動 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

喵咪肉球奶油包 35元

優惠：餐餐超值配享指定飲料合購49元



貓貓尾巴捲蛋糕 39元

優惠：餐餐超值配享指定飲料合購59元



哆啦A夢記憶深刻奶油土司 32元

優惠：餐餐超值配享指定飲料合購49元



全家貓咪主題店

地點：全家康陽店，台北市萬華區康定路99號



全家 FamiPets商品活動

活動一：即日起至3/4，超過百項指定寵物商品任選享有兩件79折、四件75折優惠

活動二：2月週週五六日，指定熱銷寵物商品會員APP優惠趣限量搶券最高買一送一

2/21-2/23：HeroMama益生菌凍乾晶球貓糧、CHARM犬乾糧、野性魅力凍乾

2/28-3/2：Felix香酥捲、怪獸部落鮮肉煲



活動三：即日起至3/18買寵物商品單筆滿100元即可獲得1章，集滿章數可兌換指定商品

滿2章，兌換20元寵物購物金(限下次使用，限指定寵物商品使用)

滿5章，兌換Sheba金罐-鮪魚及蟹肉85g乙個

滿8章，免費換霜淇淋寵物頭套乙個(數量有限換完為止，每人最高限換3個)



活動四：即日起至3/4，消費者購買指定25元(含)以上現做飲品/零食/飲料/寵物/烘焙商品，任2件

+199元換購哆啦A夢 寵物頭套or霜淇淋寵物頭套(數量有限，售完為止)

+699元換購哆啦A夢 搖搖吸管杯(數量有限，售完為止)



全家行動購 寵物專區商品推薦

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