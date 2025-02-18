為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 高鐵聯名款超萌！限量「卡娜赫拉小夜燈 兔兔車長帆布袋」整套收。

高鐵聯名款超萌！限量「卡娜赫拉小夜燈 兔兔車長帆布袋」整套收。

聯名 高鐵 卡娜赫拉的小動物 香氛 more
2025-02-18 10:05:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台灣高鐵
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

高鐵Ｘ卡娜赫拉又聯手賣萌了！台灣高鐵長期和日本人氣IP「卡娜赫拉的小動物」聯名，不定期推出超萌聯名新品，讓卡娜赫拉鐵粉每次都腦波弱的下單。這次，跨界和台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」、台中名店「太陽堂老店」聯名，推出限定香氛和檸檬餅禮盒，每一款都能看見卡娜赫拉粉紅兔兔和P助的可愛模樣，在春天帶給大家滿滿的療癒感。

▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名香氛推薦/ 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理

▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名香氛禮盒附贈造型紙袋 / 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理



這次推出的聯名香氛組皆由台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」特別調製，以向日葵的溫暖香氣為主調，搭配清爽的青色瓜果與柔和木質麝香，營造冬日暖陽般的氛圍。「高鐵聯名香氛組」內含擴香與隨行淡香水，還附贈手機掛繩；「高鐵聯名節慶限量禮盒」則包含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包與擴香。不論是想提升居家氛圍，還是準備一份充滿質感的禮物，這款聯名香氛組都是不容錯過的選擇。

▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名香氛禮盒，附贈造型小夜燈、絨毛娃娃帆布袋 / 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理

高鐵也與台中百年餅舖「太陽堂老店」聯手推出聯名檸檬餅禮盒，將P助與粉紅兔兔的可愛元素融入經典點心中。外層包裹檸檬巧克力，內裡則是鬆軟綿密的蛋糕，一口咬下酸甜香氣瞬間在口中綻放。「T-Shopping高鐵線上購」於即日起至2/28，購買「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項，即可享88折優惠，TGo會員還能使用點數折抵消費，讓購物更加划算。

推薦閱讀：全家貓咪主題店！貓之日推「哆啦A夢記憶吐司」要搶，認養浪浪到全家。

▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名「太陽堂老店聯名檸檬餅禮盒組」 / 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理




台灣高鐵、Take a Snooze瞇一下聯名
高鐵聯名香氛組 
售價：950元，內含擴香與隨行淡香水，另贈手機掛繩一條。
購買通路：即日起於「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售。

高鐵聯名節慶限量禮盒 
售價：1,380元，內含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香，另贈提袋一只。
購買通路：即日起於「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售。

台灣高鐵Ｘ太陽堂老店聯名檸檬餅禮盒組
售價：350元
購買通路：即日起在「T-Shopping高鐵線上購」及太陽堂門市都能買到。

台灣高鐵Ｘ卡娜赫拉的小動物聯名優惠
活動內容：即日起至2/28「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項享88折優惠，TGo會員還可使用點數折抵訂單金額。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#聯名
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2025春節禮盒推薦
雀巢新年禮盒陪你「好好吃、好好過年」。

雀巢新年禮盒陪你「好好吃、好好過年」。
過年禮盒最欠吃推薦！青鳥旅行春節禮盒 咖啡蛋捲 蝴蝶酥一次吃爆。

過年禮盒最欠吃推薦！青鳥旅行春節禮盒 咖啡蛋捲 蝴蝶酥一次吃爆。
春節禮盒臨時抱佛腳！信義區新光三越「春發禧市」禮盒快閃店9大推薦。

春節禮盒臨時抱佛腳！信義區新光三越「春發禧市」禮盒快閃店9大推薦。
舊振南春節限定福氣丸禮盒！麻粩創新口味引領年節伴手禮新潮流。

舊振南春節限定福氣丸禮盒！麻粩創新口味引領年節伴手禮新潮流。
尾牙中獎就靠星巴克！金色財神杯先喝發財水，再送星巴克買一送一券。

尾牙中獎就靠星巴克！金色財神杯先喝發財水，再送星巴克買一送一券。
長輩們會愛的甜點！起士公爵2025限定「桔利好菌酥」新年禮盒。

長輩們會愛的甜點！起士公爵2025限定「桔利好菌酥」新年禮盒。
morechevron_right
延伸閱讀
全家貓咪主題店！貓之日推「哆啦A夢記憶吐司」要搶，認養浪浪到全家。
 編輯 鄭雅之
全家聯名新品3大推薦！潮味決三杯烤肉串領軍 宵夜到全家烤肉串。
 編輯 鄭雅之
有飲聯名王子麵！有飲X王子麵限定杯、束口袋、滿額再送「王子麵免費吃」下午茶就是你了。
 編輯 張人尹
清心福全咖波杯杯！全新「咖波立體造型恰好瓶」65元就能入手，可拆開「咖波保溫瓶公仔」鐵粉萌翻。
 編輯 張人尹
這一杯哈味很可愛！Mr.Wish x Kakao Friends聯名造型啵啵手搖飲，加價購Kakao萌萌帆布包。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up