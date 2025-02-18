高鐵Ｘ卡娜赫拉又聯手賣萌了！台灣高鐵長期和日本人氣IP「卡娜赫拉的小動物」聯名，不定期推出超萌聯名新品，讓卡娜赫拉鐵粉每次都腦波弱的下單。這次，跨界和台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」、台中名店「太陽堂老店」聯名，推出限定香氛和檸檬餅禮盒，每一款都能看見卡娜赫拉粉紅兔兔和P助的可愛模樣，在春天帶給大家滿滿的療癒感。



▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名香氛推薦/ 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理



▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名香氛禮盒附贈造型紙袋 / 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理

這次推出的聯名香氛組皆由台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」特別調製，以向日葵的溫暖香氣為主調，搭配清爽的青色瓜果與柔和木質麝香，營造冬日暖陽般的氛圍。「高鐵聯名香氛組」內含擴香與隨行淡香水，還附贈手機掛繩；「高鐵聯名節慶限量禮盒」則包含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包與擴香。不論是想提升居家氛圍，還是準備一份充滿質感的禮物，這款聯名香氛組都是不容錯過的選擇。▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名香氛禮盒，附贈造型小夜燈、絨毛娃娃帆布袋 / 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理高鐵也與台中百年餅舖「太陽堂老店」聯手推出聯名檸檬餅禮盒，將P助與粉紅兔兔的可愛元素融入經典點心中。外層包裹檸檬巧克力，內裡則是鬆軟綿密的蛋糕，一口咬下酸甜香氣瞬間在口中綻放。「T-Shopping高鐵線上購」於即日起至2/28，購買「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項，即可享88折優惠，TGo會員還能使用點數折抵消費，讓購物更加划算。推薦閱讀： 全家貓咪主題店！貓之日推「哆啦A夢記憶吐司」要搶，認養浪浪到全家。 ▲高鐵X卡娜赫拉的小動物聯名「太陽堂老店聯名檸檬餅禮盒組」 / 台灣高鐵 提供、WalkerLand窩客島整理台灣高鐵、Take a Snooze瞇一下聯名高鐵聯名香氛組售價：950元，內含擴香與隨行淡香水，另贈手機掛繩一條。購買通路：即日起於「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售。高鐵聯名節慶限量禮盒售價：1,380元，內含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香，另贈提袋一只。購買通路：即日起於「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售。台灣高鐵Ｘ太陽堂老店聯名檸檬餅禮盒組售價：350元購買通路：即日起在「T-Shopping高鐵線上購」及太陽堂門市都能買到。台灣高鐵Ｘ卡娜赫拉的小動物聯名優惠活動內容：即日起至2/28「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項享88折優惠，TGo會員還可使用點數折抵訂單金額。