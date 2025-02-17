坐落於曼谷市中心的高空美饌地標 Ojo 餐廳，近日宣布推出全新的 Amigos de Ojo 早午餐，為饕客們帶來獨特的墨西哥美食體驗。自即日起，每月最後一個週六上午 11:30 至下午 2:30，旅客可以在 曼谷 The Standard 酒店 頂樓餐廳品嚐道地的墨西哥風味料理，享受高空美景與美食交織的極致饗宴。無論是在入住期間，或是在退房後前往用餐，這場早午餐都將為旅客的泰國之行增添一份別具異國風情的美味回憶。



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▲坐落於曼谷市中心的高空美饌地標 Ojo 餐廳，近日宣布推出全新的 Amigos de Ojo 早午餐 / Ojo餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



Ojo 餐廳此次特別策劃了 Amigos de Ojo 早午餐，不僅帶來地道的墨西哥料理，還邀請來自世界各地的知名主廚客座獻藝。二月份的開幕場，特別邀請到 Vaso 餐廳的知名主廚 El Palanca，為賓客帶來精湛的廚藝與創新的墨西哥料理詮釋。



▲特別邀請到 Vaso 餐廳的知名主廚 El Palanca，為賓客帶來精湛的廚藝與創新的墨西哥料理詮釋 / Ojo餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

這間榮獲 「米其林指南」推薦 的 Ojo 餐廳，坐落於曼谷 The Standard 酒店76樓，擁有無與倫比的城市景觀，以奢華的裝潢與精緻的菜色著稱。全新推出的 Amigos de Ojo 早午餐，精選當地優質食材，結合現代烹飪手法，讓賓客品味經典又帶有創意的墨西哥美食。搭配手工調製的特色飲品，讓整體用餐體驗更臻完美。▲全新推出的 Amigos de Ojo 早午餐，精選當地優質食材，結合現代烹飪手法，讓賓客品味經典又帶有創意的墨西哥美食 / Ojo餐廳提供、WalkerLand窩客島整理早午餐的菜單設計豐富多樣，涵蓋多款經典墨西哥料理，如手工製作的酪梨沙拉醬 (Guacamole)、口感香脆的 玉米餅 (Tostada)、風味獨特的 炸豬肉佐莎莎醬 (Chicharron & Salsas)，以及道地的 塔可餅 (Taquitos Dorados)、起司餡餅 (Quesadillas)、玉米餅 (Sopesitos) 和 墨西哥粽 (Tamalitos)。此外，還有傳統的 辣醬捲餅 (Enmoladas)、獨具特色的 燒烤玉米沙拉 (Esquites)，以及酸辣風味的 墨西哥酸辣魚 (Escabeche)，帶來滿滿的異國風情。▲早午餐的菜單設計豐富多樣，涵蓋多款經典墨西哥料理 / Ojo餐廳提供、WalkerLand窩客島整理除了經典的墨西哥小吃外，餐廳特別設置了 海鮮吧台，提供各式新鮮海味，包括生蠔、蛤蜊、酸辣蝦、納亞里特風味的酸橙魚等高級食材，滿足喜愛海鮮的饕客需求。此外，還有各式自製的辣醬，為每一道料理增添濃郁風味。▲除了經典的墨西哥小吃外，餐廳特別設置了 海鮮吧台，提供各式新鮮海味，包括生蠔、蛤蜊、酸辣蝦、納亞里特風味的酸橙魚等高級食材 / Ojo餐廳提供、WalkerLand窩客島整理Amigos de Ojo 早午餐的一大亮點是墨西哥捲餅吃到飽，提供多種口味選擇，包括 燉肉卷餅、炸豬肉卷餅、烤肉卷餅、蘑菇卷餅等，讓賓客盡情品味不同風味的墨西哥經典美食。主菜方面則有 香菜燉魚佐大蒜、辣椒蝦、番茄辣椒炸豬肉、燉排骨、烤肋排配焦香辣酪梨醬 等經典佳餚，為早午餐增添更多選擇。當然，甜點更是不容錯過的亮點之一。主廚精心準備了 焦糖布丁巧克力蛋糕、三奶蛋糕，以及各式墨西哥甜點，包括 草莓、巧克力、香草口味的墨西哥甜面包，為整體餐點畫下甜美的句點。▲Amigos de Ojo 早午餐的一大亮點是墨西哥捲餅吃到飽，提供多種口味選擇，包括 燉肉卷餅、炸豬肉卷餅、烤肉卷餅、蘑菇卷餅等 / Ojo餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

Amigos de Ojo 早午餐

吃到飽方案：成人每位 2,500泰銖，4-12 歲兒童每位 1,250泰銖，可無限享用所有小吃、開胃菜、捲餅、主菜及甜點。

套餐方案：每位 1,500 泰銖，包含無限量供應的特色調酒、紅白酒、啤酒及無酒精飲品。

頂級套餐：每位 2,500 泰銖，可無限暢飲紅白酒、香檳、烈酒、特色調酒、啤酒及軟性飲品。

預約與更多資訊

想體驗曼谷最道地的墨西哥早午餐，可前往 Ojo 餐廳官網 查詢更多資訊。

電話：+66 2 085 8888，LINE 官方帳號 @OjoBangkok 聯繫餐廳進行預訂。



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