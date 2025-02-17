牛肉湯披薩！必勝客這次又大玩創意，把披薩變成超狂「牛肉火鍋」。繼先前達美樂推出「火山披薩」系列之後，這次必勝客更把披薩升級成「火鍋容器」，整片披薩用餅皮做成火鍋的造型，中間倒入牛肉湯，讓披薩空可以吃肉、喝湯、沾披薩，挑戰最狂「火鍋披薩」稱號。



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▲必勝客X民生輝溫體牛肉鍋 豪牛宴火鍋比薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲必勝客X民生輝溫體牛肉鍋，牛肉鍋披薩「豪牛宴火鍋比薩」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

必勝客X民生輝溫體牛肉鍋 豪牛宴火鍋比薩

必勝客這次聯手米其林名店「富錦樹台菜香檳」與「民生輝溫體牛肉鍋」，推出全新「豪牛宴火鍋比薩」，正中央以披薩餅皮做成「芝心圈湯鍋」，倒入熱騰騰牛肉湯，湯底以牛大骨、牛腿肉熬煮，搭配白蘿蔔與當歸，呈現出溫潤甘醇的清甜風味。▲必勝客聯手富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲必勝客全新芝心圈湯鍋餅皮 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，比薩本體則選用鮮嫩牛後腿肉，紅燒口味醬香濃郁帶點辛香，清燉口味則細緻清爽，搭配滿滿芝心與帕瑪森起司。整個「豪牛宴火鍋比薩」從外圍、到中間的火鍋體都可以食用，讓粉絲可以用湯匙喝湯、吃牛肉，披薩出餐時不裁切，由粉絲們自己切片、沾取牛肉湯品嚐。▲必勝客豪牛宴火鍋比薩，使用芝心圈湯鍋餅皮 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲必勝客豪牛宴火鍋比薩，可自行切下披薩沾取品嚐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝必勝客這次「豪牛宴火鍋比薩」於2/18起限量販售，單點429元，同時可以搭配外帶買大送大、外送買大送小方案，最低849元起，開賣首周限PK APP會員搶先體驗，粉絲要嚐鮮「豪牛宴火鍋比薩」就先下載APP線上訂起來。▲必勝客X民生輝溫體牛肉鍋 豪牛宴火鍋比薩，2/18起販售 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲必勝客X民生輝溫體牛肉鍋 豪牛宴火鍋比薩，PK APP搶先開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

開賣時間：2025/02/18起，首週限PK APP販售

售價：單點429元，可搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠。