全家櫻花季有櫻花門市、櫻花野餐周邊要拍也要搶！徐徐春風吹起，各地粉嫩櫻花陸續盛開，揪大家春日出遊踏青賞櫻。全家也跟上這次櫻花出遊商機，整理四間全家櫻花特色門市，只要來全家就能欣賞到浪漫櫻花，同時也推出限時喝的霜淇淋買一送一、霜淇淋第二支10元等優惠，並在線上「全家行動購」準備超過200款戶外用品及野餐美食，一站購足所需裝備。



▲全家櫻花特色門市四間推薦，再推賞櫻霜淇淋優惠/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家賞櫻小物超過200款戶外用品推薦，和賞櫻野餐優惠/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家行動購 櫻花季優惠

櫻花正式邁入盛開期，「全家行動購」特別整理超過200款戶外用品，從折疊椅、野餐墊到速開帳篷應有盡有，還與三麗鷗合作推出酷洛米聯名折疊椅，出遊拍照更有亮點。並針對野餐需求，獨家販售「好丘貝果3入組」，包含地瓜乳酪、草莓奶香、花生巧克力等三種口味。防曬帽、遮陽傘與防蚊液等戶外必備品，也能一次購足，讓出遊更加便利。即日起至3月18日，指定商品享2件95折、3件88折，趁機補貨最划算。▲全家賞櫻小物首推酷洛米野餐帳篷、野餐椅子/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理賞櫻少不了美食補給，全家鎖定賞花熱點店舖，加強備貨Let’s Café、搖搖茶吧、SOHOT炎選炸烤物及現烤點心等便利餐食。為滿足旅客需求，2月19日至3月4日推出金飯糰加5元送茶葉蛋優惠，即日起至3月4日，SOHOT炎選炸烤物任選2件8折，燒燒仙草特價39元，賞櫻之餘還能吃到暖心熱食。此外，2/19~2/23，全家霜淇淋第二支10元優惠，草莓白巧可可會員價59元，甜點控絕對不能錯過。▲全家霜淇淋第二支10元、喝的霜淇淋買一送一/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理全家更首次公開四間賞櫻私房特色店，在桃園八德櫻花店周邊櫻花盛放，邊走邊賞輕鬆拍美照；南投暨大人文店、全家埔里暨大店鄰近暨南大學，賞櫻同時感受濃厚的人文氣息；苗栗三義休息站店擁有500坪櫻花林，開車經過不妨停留片刻，補給賞花兩不誤。這四間門市不僅提供齊全的補給品，還能讓旅客輕鬆欣賞春日粉色美景，為櫻花季增添更多樂趣。推薦閱讀： 新北櫻花推薦！搭捷運衝「新店陽光運動公園」賞櫻，交通資訊必看。 ▲全家櫻花特色門市「全家八德櫻花店、全家埔里暨大店、全家暨大人文店、全家三義休息站店」/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：即日起至3/18

品項：

1、指定戶外用品2件95折、3件88折

2、好丘貝果3入組優惠價175元

3、TOKYO BANANA蛋糕1點Fa點加價279元



全家賞櫻補給優惠

2/19-3/4：購買金飯糰+5元送茶葉蛋

即日起至3/4：SOHOT炎選炸烤物任2件8折、燒燒仙草特價39元

2/19-2/23：Fami!ce霜淇淋第二支10元優惠

3/4前：Let’s Café草莓白巧可可會員價59元、FamiCollection草莓甘露2件85元

02/21-02/23 Fami!ce喝的霜淇淋享買一送一優惠



全家櫻花特色門市

全家八德櫻花店

地址：桃園市八德區長安街375號

營業時間：24小時營業



全家埔里暨大店

地址：南投縣埔里鎮大學路501號（學生餐廳1樓）

營業時間：24小時營業



全家暨大人文店

地址：南投縣埔里鎮大學路480號（人文學院1樓）

營業時間：週一至週五07:00-19:00（週末不營業）



全家三義休息站店

地址：苗栗縣三義鄉西湖村下湖5-10號

營業時間：24小時營業