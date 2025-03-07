你有多少精彩回憶，用手機很開心地拍完之後，就靜靜地躺在手機相簿裡，再也沒有點開過？在這個數位影像充斥的時代，回憶的價值不應僅是存放在雲端，而是真正成為生活的一部分。對於喜愛記錄生活的人來說，能隨時將照片變成實體回憶，被觸碰、被珍藏，甚至用來妝點日常，不僅更有溫度，也讓生活點滴更加深刻而有意義。同場加映《內在外在都超吸睛，INSTAGRAM、脆必備神器！》



Canon SELPHY QX20便是一款能夠滿足這種需求的產品。它不僅可以隨拍隨印，提供低成本的高質感貼紙照片，與傳統相片和拍立得相比，還擁有更靈活的編輯功能與更持久的保存效果，讓你珍視的每一個回憶，都能以你喜愛的模樣與方式被妥善收藏。



小巧設計、時尚顏值，一拿出手就驕傲，隨身攜帶無負擔

一款好的隨身印相機，首要條件是便於攜帶。拍立得雖然能夠即拍即印，但每次列印的成本較高，讓人使用時不得不猶豫再三。Canon SELPHY QX20顛覆了傳統印相機的限制，它機身輕巧，可以輕鬆放進隨身包包，無論是日常出門還是旅行，也一點都不覺得有負擔。



此外，它擁有氣質灰、仙氣白和熱情紅 3 款時尚色系，不僅精緻百搭，還能輕鬆融入你精心挑選的穿搭風格。與朋友聚會或外出旅行時，光拿出來列印照片的那一刻，就為回憶增添一份獨特的儀式感，讓相處的美好時光更具溫度。



百變風格自定義，揮灑創意，設計專屬的視覺印記

Canon SELPHY QX20的魅力不僅在於隨拍隨印這麼簡單，它的創意編輯功能讓你可以輕鬆擁有與眾不同的回憶。專屬的手機應用程式內建35款貼紙、25款相框，還有多種拼貼排版可選擇運用，你可以自由添加各種設計元素，讓每一張照片都展現屬於你的獨特風格。無論是喜愛手帳記錄、旅行拼貼，還是想要製作個人風格的裝飾，都能夠隨心所欲、輕鬆實現。







這款印相機支援 2 種不同尺寸的貼紙列印，讓照片的應用更加靈活，不只是存放在手機相簿裡，而能夠真正融入日常，成為溫暖生活的一部分。手帳愛好者可以利用它為日記增添更多精彩細節，將每日感想與暖心時刻變成具象的存在，一張照片勝過千言萬語。喜歡探索世界的人則可以將旅途中難忘的風景印出來，貼在旅行照片牆上，打造豐富精彩的回憶展示空間。此外，照片貼紙還可以貼在手機殼、筆電、行李箱或馬克杯上，隨時隨地攜帶專屬於自己的回憶，讓那個你鍾愛的幸福時刻，陪伴你創造更多精彩。











高品質輸出，100年不褪色模糊，長久保存珍貴回憶

許多傳統照片在經過一段時間後，會因為接觸空氣與光線而逐漸泛黃，甚至留下指紋；拍立得照片也容易因潮濕、日曬而褪色、模糊。採用專業熱昇華技術的Canon SELPHY QX20一次解決你的擔憂，不僅照片色彩細膩且層次豐富，確保重要回憶的每個細節都能完美呈現。



Canon SELPHY QX20提供的每張照片上，還有一層防水、防指紋及抗褪色的保護膜，讓回憶擁有超過100年的保存時間，即使長期貼在手機、筆電或行李箱上，也不會因日常摩擦而磨損。這樣經得起時間考驗的耐久特性，讓照片不再只是短暫的紀錄，而能真正常伴你左右，永久留存。



別讓精彩回憶沉沒，隨印隨貼，為生活帶來更多感動

在手機拍照如此方便的時代，照片常常只是存在記憶卡、雲端或社群媒體上，隨著新的影像大量、快速堆疊而往下沉沒，甚至被遺忘。Canon SELPHY QX20不僅提供低成本、高質感的輸出方式，還結合創意貼紙與隨印即貼的便利性，讓你能夠輕鬆將影像變成獨一無二的實體作品，透過更有溫度的方式，將珍貴的回憶變成生活的一部分。

無論是紀錄日常、珍藏旅行回憶，還是為摯愛的朋友、家人送上獨特的影像驚喜，擁有Canon SELPHY QX20，生活中的點滴不再只是數位資料，而變成可以觸摸、可以分享、可以長久保存的存在。現在，就讓回憶從手機中走出來，為你的生活帶來更多溫暖與感動吧！



Canon SELPHY QX20哪裡買？

https://store.canon.com.tw/products/selphy-qx20

捷運卡尺寸相片貼紙 XC-20L ｜ 方形相片貼紙 XS-20L