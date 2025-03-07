說到台灣人的國民零食，絕對是乖乖啦～從1968年第一包乖乖誕生至今，乖乖已經陪伴大家半世紀多的快樂時光，身為食品品牌的資深前輩，乖乖卻能保持無比的創新活力，推出新品速度又快又積極，也因此入選2024年凱度消費者指數「台灣品牌足跡排行榜」成長最快速品牌前10名！不辜負大家的期待，除了大家所熟知的經典3C平安符「綠色乖乖」外，乖乖這次也卯足全力，推出新品「蝦乖乖」讓大家大飽口福啦～



乖乖懂甜更懂鹹，新品「蝦乖乖」再創鹹味新經典

乖乖用甜口味征服人心，對鹹口味的愛好者也特別照顧！乖乖5香、乖乖食堂滷肉飯口味等鹹味款，有經典也有創新，「蝦乖乖」更是鹹味零嘴的代表作，蝦乖乖是乖乖研究台灣消費者喜好後，發現台灣四面環海，海鮮口味是許多人的心頭好，因此特別選擇海鮮口味研究並推出的，要用濃郁蝦香帶給大家味蕾滿滿幸福感～



酥脆綿密、蝦味香濃，蝦乖乖百吃不膩超涮嘴

蝦乖乖口感與一般海味零食完全不同！餅體延續乖乖玉米脆條的獨特口感，放入口中，首先感受到的是香濃的蝦香、酥脆的餅體，過幾秒後口感轉為綿密化口，吃起來剛剛好的鹹味、濃厚蝦香，讓人忍不住一口接一口，不知不覺就清空一包！



美味蝦乖乖，來這裡就買得到

喜歡辣味的朋友，一定要試蝦乖乖辣味，神奇的魔法辣粉與酥脆的餅體相結合，讓蝦乖乖更美味，吃進嘴裡感受辣味的衝擊，保證讓你越吃越過癮！蝦乖乖不管是直接吃、和親友聚會配茶聊天吃，還是下班放鬆小酌吃，蝦乖乖怎麼吃都好好吃！超級療癒的滋味，給大人們滿滿的情緒價值！喜歡吃沙拉的人，可以把蝦乖乖加在沙拉上，讓滋味更豐富，也可以加在濃湯裡，濃湯會帶一股蝦香更有層次，滿足感大加倍！

美味的蝦乖乖，滿足你對海味與鹹味零食的渴望！蝦乖乖原味/辣味在全家便利商店、全聯福利中心、地區超市都有販售！走過路過千萬別錯過，買包蝦乖乖、蝦乖乖辣味，陪伴你的歡樂時刻！