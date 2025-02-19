福容大飯店台北一館迎來17周年慶，為回饋廣大旅客，飯店特別推出限時住宿與餐飲優惠，讓每位賓客都能用最超值的價格，享受高品質的飯店服務。不論是商務人士需要的便捷住宿，或是喜愛探索城市的旅客，都能在這次周年慶活動中找到最適合自己的方案。



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▲飯店控快筆記！福容台北一館推出17周年限時優惠 續住1799元再免費升等 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理



即日起至2025年2月28日，入住精緻客房，每晚僅需NT$3,999，若想搭配豐盛早餐，每人只需加價NT$17，即可享用原價NT$580+10%服務費的田園西餐廳自助早餐，讓旅程從美食開始，更添愉悅體驗。此外，透過官網或電話訂房，續住第二或第三晚的旅客，還可享有每人每晚NT$1,799的超值價格，兩人同行每房僅NT$3,598，入住期間更可免費延遲退房至中午12點，視房況提供免費升等至豪華客房，讓旅客的住宿體驗全面升級。



▲續住第二或第三晚的旅客，還可享有每人每晚NT$1,799的超值價格 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理

不僅住宿優惠驚喜連連，館內餐飲也同步推出周年慶專屬折扣，即日起至2025年12月30日，只要身份證上有「1」或「7」任兩碼，或年齡為17倍數的旅客，即可在館內指定餐廳享有單點餐飲77折優惠。這次參與活動的餐廳包括「福粵樓」，主打經典港式飲茶，適合喜愛粵式風味的饕客；「順園」，提供道地日式料理，讓顧客品味日本職人手藝；以及「大廳酒吧」，不僅供應各式輕食，還有咖啡，適合午後小酌或放鬆時光。會員更可同步累積點數，享受更多專屬回饋，讓這次周年慶優惠更加值得把握。福容大飯店台北一館一直以來以優質服務與多樣化設施著稱，無論是短期旅行、商務出差，或是想來場台北輕奢微旅行的旅客，都能在這裡找到最舒適的住宿選擇。這次17周年慶典推出的住房與餐飲優惠，不僅價格親民，更結合高端服務與精緻美食，為旅客帶來全方位的享受。▲即日起至2025年12月30日，只要身份證上有「1」或「7」任兩碼，或年齡為17倍數的旅客，即可在館內指定餐廳享有單點餐飲77折優惠 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理▲「大廳酒吧」，不僅供應各式輕食，還有咖啡，適合午後小酌或放鬆時光 / 福容台北一館提供、WalkerLand窩客島整理

福容大飯店台北一館 17周年慶 住房優惠

住房優惠：即日起至2025年2月28日

續住專案回饋

1、透過官網或電話訂房

2、續住第二或第三晚，每人每晚NT$1,799（兩人同行，每房NT$3,598）

3、加碼贈送 免費延遲退房至12:00

4、視房況提供 免費升等至豪華客房

2月限定優惠（即日起至2025年2月28日）

1、精緻客房每晚NT$3,999（不含早餐）

2、加購早餐 每人只需加價NT$17（田園西餐廳自助早餐，每房最多兩客，原價NT$580+10%）

福容大飯店台北一館 17周年慶 餐飲優惠

17周年慶專屬折扣（即日起至2025年12月30日）

1、凡身份證件上有「1」或「7」任兩碼（如11、17、71、77等組合）

2、或國曆年齡為17倍數（如17、34、51、68、85、102歲）

3、即享館內指定餐廳 單點餐飲77折優惠