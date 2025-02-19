國泰航空春季優惠，看到棉衣機票就先買！國泰航空這次針對粉絲，在官網推出限定折扣，精選全球70個航點最低下殺82折起，很有理由買機票出發旅行，國泰會員購票再加碼享有1500元折扣。此外，國泰航空也增加羅馬、慕尼黑、布魯塞爾及達拉斯等航點，讓粉絲出行更方便。無論是商務出差或度假旅行，趁這次優惠活動買起來。



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▲國泰航空官網春季優惠活動，全球70個精選航點享82折起 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理



國泰航空即日起推出官網春季優惠，全球70個精選航點享82折起，粉絲無論是有規劃出國、可以趁機撿便宜，或是看中優惠機票，順勢來場小旅行都很可以。此外，國泰會員在3/9前透過官網輸入優惠編號FLYCX1500，購買指定航點來回機票，單筆訂位滿20,000元即享1,500元折扣，每日限量25筆，額滿為止。這次優惠涵蓋亞洲、歐洲、北美、紐澳等地，不管是飛歐美，還是計畫亞洲短途旅行，都能趁機規劃起來。



▲國泰航空官網春季優惠活動，全球精選航點82折起，國泰會員再折1500元 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理

國泰航空 官網春季優惠活動

除了優惠價格，國泰航空的航線也升級，每日提供16班航班往返香港，並便捷銜接全球超過100個目的地，包括日本、中國大陸、東南亞及南亞，甚至歐美、澳洲及中東、非洲等地。2025年更推出四大全新往返香港的直飛航點「羅馬、慕尼黑、布魯塞爾、達拉斯」，讓粉絲們有更多選擇。▲國泰航空增加香港直飛羅馬、慕尼黑、布魯塞爾、達拉斯4大航點 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：2025/02/19起

官網連結：https://walkr.tw/JzQEwFQm

活動內容：

1、全球70個精選航點享82折起。

2、國泰會員在3/9前透過官網輸入優惠編號FLYCX1500，購買指定航點來回機票，單筆訂位滿20,000元即享1,500元折扣，每日限量25筆，額滿為止。