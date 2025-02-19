童年回憶殺即將席捲康是美！經典動畫「湯姆貓與傑利鼠」化身療癒系生活好物，讓粉絲們直呼必收。康是美本次以「Cheese Life 起司生活」為主題，推出一系列可愛又實用的週邊商品，包括起司收納盒、磁鐵拼圖、馬克杯等 10 款高質感設計。將於2/21正式開跑，單筆消費滿 388 元，即可享 99 元起加購優惠，數量有限，錯過可就沒了。



▲康是美最新聯名「湯姆貓與傑利鼠加價購」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲康是美最新聯名「湯姆貓與傑利鼠加價購」將於2/21開跑/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠 捕捉美好日常 活動

康是美「湯姆貓與傑利鼠」聯名商品完美還原動畫經典畫面，從日常收納到趣味裝飾，滿滿的童趣細節讓人愛不釋手。磁鐵壓克力拼圖可吸附於冰箱或白板上，不僅可愛還能輕鬆 DIY；起司桌上收納盒擁有三層分隔，兼具美觀與實用性；矽膠杯蓋馬克杯則以獨特設計防塵保溫，讓喝飲品的每一刻都能感受到滿滿的童年氛圍。此外，還有剪影聲控燈、吸水防滑地墊等居家必備小物，讓湯姆貓與傑利鼠成為生活中的最佳拍檔。▲康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠加價購「磁鐵壓克力拼圖」可貼在冰箱、白板上/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠加價購「起司桌上收納盒」收納小幫手/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝其中最吸引人的，莫過於超萌「起司點心盤 3 入組」，不僅造型逗趣，還可耐熱微波、烤箱加熱，實用度爆表；「造型水果叉 5 入組」則重現經典保齡球場景，讓每次用餐都充滿趣味感。如果想要更有質感的收納選擇，「皮革收納盤」提供 Jerry 與 Tuffy 兩款設計，簡約又充滿復古風情，讓居家擺設更具層次感。▲康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠加價購「起司點心盤」一次三入超佛心/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠加價購「造型水果叉」重現經典保齡球場景/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝活動自 2 月 21 日至 4 月 15 日限定開跑，全台康是美門市及 eShop 網購同步開放。單筆消費滿 388 元即可享限量週邊加購價，最低只要 99 元就能把湯姆貓與傑利鼠的療癒萌物帶回家。粉絲們千萬別錯過這波夢幻逸品，快到康是美捕捉專屬於自己的美好日常。推薦閱讀： CASETiFY手機殼新聯名！湯姆貓與傑利鼠38款新品，買就送造型貼紙包。 ▲康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠加價購「剪影聲控燈」為居家增添療癒/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠「皮革收納盤」可直接購買/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/2/21-4/15

活動內容：於康是美門市以及eShop網購，單筆消費滿388元，即可享99元至599元不等的加購金額，加購「湯姆貓與傑利鼠 捕捉美好日常」系列周邊商品。（數量有限，售完為止）



康是美Ｘ湯姆貓與傑利鼠 加價購品項

磁鐵壓克力拼圖(隨機) 加購價：$99/個

壓克力筆筒 加購價：$199/個

起司桌上收納盒 加購價：$599/個

吸水防滑地墊 加購價：$299/個

起司點心盤3入組 加購價：$329/組

剪影聲控燈 加購價：$599/組

矽膠杯蓋馬克杯 加購價：$349/個

造型水果叉5入組 加購價：$399/組

皮革收納盤(Jerry/Tuffy) 售價：$299/款(可直接購買)