最美星巴克櫻花景觀咖啡廳就在林口盛開！對於林口人人來說，最愜意的賞櫻行程，就是到星巴克林口文化三門市喝咖啡、賞櫻花，是間門市是被譽為全台最美櫻花景觀咖啡廳，光是路過都忍不住停下腳步拍照。近日，迎來櫻花滿開的夢幻景緻，快趁禮拜五星巴克買一送一來賞櫻喝咖啡。



▲全台最美星巴克櫻花咖啡廳就在林口，不限時賞櫻、再推咖啡買一送一 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克林口中山門市則是以櫻花為發想設計，外圍也種滿櫻花樹 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克櫻花咖啡廳門市推薦

位於林口的星巴克文化三門市，以戶外三色櫻景觀聞名，此刻正值花開最美的時刻，吸引許多顧客駐足拍照。走訪此地，無論是坐在一樓還是上二樓，都能一邊啜飲咖啡，一邊沉浸於滿開的粉櫻之中，更可順遊至不遠處的林口中山門市。這間門市巧妙融合櫻花元素，店內挑高設計，搭配三座層次感十足的造型垂管，打造彷彿置身櫻花樹下的浪漫氛圍。牆面則以櫻花粉、豆沙紅等色調交織，夢幻又優雅，是春日最值得朝聖的咖啡館。▲全台最美賞櫻咖啡廳「星巴克文化三門市」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克春季限定櫻花杯 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理除了林口兩間櫻花景觀星巴克之外，位於陽明山上的草山門市也迎來櫻花盛開，白色木造建築搭配戶外綠意草坪，構築出猶如童話場景般的美式風情，近日陽明山各處櫻花也持續綻放中，週末就上山度過悠閒的午後。此外，星巴克為了應援棒球經典賽，特意在2/21推出一日限定買一送一優惠，為中華隊應援、加油。每人每次最多可享買二送二優惠，推薦必點新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」與「櫻花風味草莓抹茶那堤」。推薦閱讀： 4間全家櫻花特色店！500坪櫻花林就在全家旁，5元霜淇淋優惠野餐去。 ▲陽明山上星巴克草山門市以美式老屋和櫻花盛開聞名 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克買一送一應援中華隊在棒球經典賽奪佳績 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克林口文化三門市、林口中山門市、陽明山草山門市



星巴克買一送一 應援棒球經典賽

活動時間：2025/2/21(五)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、青埔高鐵南。

4.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。