新加坡航空集團於2024年12月創下單月最高載客量，總計載送360萬名旅客，較前年同期成長7.1%。2024年全年總載客數達3,900萬人次，相較2023年增加12.7%，顯示航空旅遊需求持續強勁。為滿足市場需求，新航宣布2025年夏季班表將增班布里斯本、可倫坡及約翰尼斯堡航線，同時進行大規模機艙升級計畫，提升飛行體驗。



▲去新加波轉機到歐洲、澳洲更方便，新航夏季航班增班 / 新航 提供、WalkerLand窩客島整理



針對市場需求調整航班運能，自3/30~10/25夏季班表期間，將增班多條熱門航線。其中，新加坡至布里斯本將從每週4班增至每日1班，並以A350-900中程機型執飛，使新航在該航線的班次達到每日4班。斯里蘭卡航線則將於8/5提前恢復每週3班的SQ462/463航班，使新加坡至可倫坡航線每週總計達10班。此外，新加坡至約翰尼斯堡航班也將於6/16起從每週3班增至5班，約翰尼斯堡航線將達每週12班，讓大家選擇更多。



▲去新加波搭新航轉機到澳洲布里斯本每日4班，更方便 / 新航 提供、WalkerLand窩客島整理

新航 2025年夏季班表增班航線

新加坡 ⇄ 布里斯本（SIN-BNE）：2025年3月30日起，增至每日1班（總計每日4班）

新加坡 ⇄ 可倫坡（SIN-CMB）：2025年8月5日起，每週10班（新增每週3班）

新加坡 ⇄ 約翰尼斯堡（SIN-JNB）：2025年6月16日起，每週12班（新增每週2班）



新航 豪華客艙升級計畫

2026年第二季起，首架升級版A350-900長程機型投入服務

2027年第一季起，超長程機型開始執飛

2030年前完成所有升級